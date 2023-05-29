Derya ve Ercan’ın Düğünü Göz Kamaştırdı (VİDEOLU)

YILIN DÜĞÜNÜNDE NİKAHI AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI TURAN HANÇERLİ KIYDI

Avcılar Belediye Başkanı Av.Turan Hançerli nikahı kıymadan önce Bulut ve Özkurt ailelerini onure eden uzun bir konuşma yaptı. Kendisi de Tokatlı olan başkan Hançerli’nin Tokat’tan gelen misafirler ile bire bir samimi sohbetler etmesi gözden kaçmadı.

Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli nikahı kıyarken şunları söyledi “ Damadın ailesi Tokatlı,Gelinin ailesi ise Sivas’lı..Gençler birbirlerini ta Kanada’da görmüşler, tanışmışlar ve bir birlerini beğenmişler.

Bu dostluk bugün burada bu muhteşem düğün ve nikahı meydana getirdi…Derya ve Ercan birbirlerine çok yakışıyorlar değil mi ?

Öncelikle her iki aile adına düğünümüze katılan siz değerli davetlilere teşekkür ederim…

Gelin hanım nikah şahitlerinin tamamı erkeklerden oluşmuş. Nüfusun yarısı kadın.Lütfen bir kadın arkadaşını davet et bari bir kadın şahidimizde olsun dedi.

Bunun üzerine gelinin kuzeni Deniz Kaya’da şahitlerinin içinde yer aldı… Başkan hançerli her iki aileyi onure eden konuşmadan sonra nikahı kıydı…

GELİNİN ANNESİ GÜLSEN BABASI MEHMET BULUTİLE DAMADIN ANNESİ ESMA VE MURAT ÖZKURT ÇİFTLERİ KONUKLARINI KAPIDA KARŞILADI

Türk örf ve adetlerine göre Tokat ve Sivas’ın geleneklerinin unutulmadığı düğünde gelinin annesi Gülsen ve babası Mehmet ile beraber damadın annesi Esma ve babası Murat Özkurt çifti konuklarını kapıda karşılayarak düğün ve nikah merasimlerine teşrif ettikleri için teşekkür ettiler. Konuklar kendilerine ayrılan masalara geçerek genç çiftler Derya ve Ercan’ın mutluluklarına ortak oldular.

İŞTE YILIN DÜĞÜNÜNDE NİKAH ŞAHİTLERİ

CHP Eski Başakşehir ilçe başkanı ve Meclis üyesi İkitelli Çorapçılar Sanayi Sitesi Başkanı sanayici iş insanı Kazım Özeren,CHP Başakşehir Meclis Gurup Başkanı iş insanı Nizamettin Kümeç, İBB meclis üyesi Sedat Özkan,Bahtiyar Öztürk,Cuma Ergün,Gelin Derya Bulut’un kuzeni Deniz Kaya nikahın resmi şahitleri oldu…

DAMADIN BABASI İŞ İNSANI VE SİYASET ADAMI MURAT ÖZKURT İSE GAZETEMİZE ŞUNLARI SÖYLEDİ

Öncelikle Nikahımızı kıyan Avcılar Belediye Başkanı Sayın Turan Hançerli’ye, Yoğun bir iş ortamında zaman ayırıp düğünümüze katılan Başakşehir Belediye Başkanımız sayın Yasin Kartoğlu’na,İBB. KİPTAŞ A.Ş. Genel Müdürümüz Ali Kurt’a, Başakşehir ve İBB Meclis Üyesi arkadaşlarıma, Tokat ve Sivas başta olmak üzere uzaktan ve yakından düğünümüze gelen akraba, eş dost ve yakınlarımıza mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadıkları için bir kez de gazetemiz aracılığı ile teşekkür ederim.

GELİN DERYA BULUT VE DAMAT ERCAN ÖZKURT’DA ŞUNLARI SÖYLEDİ

Öncelikle evlilik kararımıza saygı duyup arkamızda olan ailelerimizi teşekkür ederiz. Tokat ve Sivas başta olmak üzere uzaktan ve yakından mutlu günümüze şahitlik etmek üzere düğün ve nikahımıza teşrif eden akraba dost ve arkadaşlarımıza çok ama çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız hepinize saygı ve sevgilerimizi sunarız şeklinde konuştular.

Yılın Düğün ve nikahına başta Kemal Kılıçdaroğlu,Ekrem İmamoğlu,Dr.Canan Kaftancıoğlu olmak üzere çok sayıda bürokrat,iş insanı ve siyasetçi çelenk ve telgraf gönderdiler.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)