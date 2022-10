Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu Açılıyor

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi 2022-2023 sezonunu, 8 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da özel bir resim sergisi ve konser ile açıyor. Ressam Fevzi Karakoç’un farklı dönemlerini içeren özel eserlerini yer aldığı “Fevzi Karakoç – At’a Senfoni sergisiyle kültür sanat sezonunu açacak olan ZKSM, açılış programına Dilek Türkan konseri ile devam edecek. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı “At’a Senfoni” sergisi 20 Kasım’a kadar haftanın her günü 10.00-21.00 saatleri arasında ZKSM’de ziyarete açık olacak.

YENİ SEZONDA KÜLTÜR VE SANATIN ODAK MERKEZİ YİNE ZKSM OLACAK

Seminer, söyleşi, tiyatro, sinema, sergi, konser gibi birçok alanda 2008 yılından itibaren, adından söz ettiren bir faaliyet akışına sahip olan ZKSM, bu sezon da takvimine kattığı yeni isimler ve etkinliklerle kültür sanat alanında gündem oluşturmaya devam edecek.

Önceki yıllardan birçok önemli ismin yanı sıra, ZKSM’de bu sezon, Ayşe Böhürler, Prof. Dr. Ahmet Taşağıl ve Aykut Ertuğrul gibi önemli isimler yeni seminer ve söyleşi serileri vasıtasıyla, dinleyicileriyle buluşacak. Aynı zamanda, kültür ve sanatın muhtelif alanlarında düşünen, üreten ve anlatan birçok isim de gerek konuk olarak, gerekse de eserleri ile sezon boyunca ZKSM’de olacak.

DEVLET TİYATROLARI’NIN GÖSTERİLERİ DEVAM EDECEK

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi sahnesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları’nın İstanbul sahneleri arasında yer alarak, Devlet Tiyatroları’nın birbirinden seçkin yetişkin ve çocuk oyunlarını bu sezonda Zeytinburnu izleyicisiyle buluşturmaya devam edecek. Devlet Tiyatroları’nın bu sezon ZKSM’de sergileyeceği ilk oyun olan “Her Şey Yolundaymış Gibi ”, 13 Ekim Perşembe ve 14 Ekim Cuma günü saat 20.00’de tiyatroseverler ile buluşacak.

Fevzi Karakoç Resim Sergisi “AT’A SENFONİ”

Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonunu Ressam Fevzi Karakoç’un farklı dönemlerini içeren özel bir sergiyle açıyor. Karakoç 1972 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar’dan mezun olduğu günden bugüne 50 yıldır ülkemizin plastik sanatlar alanında kendi coğrafyasının birikimlerinden yol çıkarak oluşturduğu yaratıcı özgün resim diliyle sonraki kuşak ressamlarımız için kaynak olmuştur. Prof. Fevzi Hoca olarak da yarım asırdır yetiştirdiği öğrencileriyle ülkemiz sanatına büyük akademik katkılar sağlamaktadır. 17. İstanbul Bineali”nin tanıtım ve basın toplantısına ev sahipliği yapan Zeytinburnu Kültür Sanat 8 ay sürecek 2022 – 2023 kültür sanat sezonunun başlangıcında Zeytinburnuluları ve İstanbulluları Ressam Fevzi Karakoç’la buluşturuyor. 8 Ekim Saat: 19.00’da açılışı yapılacak küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı “At’a Senfoni” sergisi 20 Kasım’a kadar haftanın her günü 10.00 – 20.00 saatleri arasında sanatseverlere açık olacak.

AT’A SENFONİ SERGİSİ HAKKINDA

Gelenek kendi içerisinde sınırsız potansiyel bir enerji barındırır. Onunla doğru ilişki kurabildiğimizde bize geleceğimizin yol haritasını söyleyen mürşite dönüşür. Gelenekle kurulacak dinamik bir diyalog onu çağdaş dünyada yeniden yaratmakla mümkündür ve geleceği belirler. Octavio Paz’ın poetik metinlerinde altını çizdiği zaman algısındaki gibi, geleneğin oluşumu kesin bir tarihte değil, zamanla mekânın birbirine karıştığı eşzamanlı gelecek olan bir geçmiştedir. Gündelik hayatımızda zaman, geleceğe doğru düz bir çizgi gibi akarak ve kaçınılmaz olarak geçmişte kümelenen şimdiki anlardan oluşur. Ama medeniyetleri besleyen gelenekler bu tanımı ters-yüz eder.

Bir sanatçının bu kadim oluşumla taklitten uzaklaşarak kurduğu yakın ve yaratıcı temas, geçmişi, şimdiki anda oluşturarak geleceğe dönüşen bir sihre sahiptir. Coğrafyaya ait olmanın yolu, söz konusu yaratıcı dokunuşla, o coğrafyada deneyimlenen tüm geleneksel birikimden yola çıkarak, özgün ve çağdaş yaklaşımlarla geleceği belirlemekten geçer. Ressam Malik Aksel’in deyimiyle, en kudretli sanatkârlar muhiti iyi görmüş ve tetkik etmiş kimselerdir. Bu sanatçıların eserleri hangi muhitin ürünü olursa olsun başka bir yerde, başka bir muhitte ve beynelmilel sanat sahasında da kendini gösterebilir.

İlginize sunduğumuz “At’a Senfoni” sergisi, yukarıda özetle altını çizdiğimiz entelektüel sanatçı yaklaşımının öncülerinden Fevzi Karakoç’un, ülkemizdeki sanat algısının gelişimini sağlayan çalışmalarından oluşuyor. Sanatçının erken dönem ve güncel çalışma örneklerinin yer aldığı serginin ana öznesi At. Karakoç’un tuvallerinde at her zaman özgün ve özgür oldu. Bu anlamda sanatçının At’a yaklaşımı atın ehlileşme öncesi kadar keskin özgürlüklerin bitmeyen senfonisi gibi. Sanatçı, sanat yaklaşımıyla yeryüzündeki “At” türlerine bir yenisini “Fevzi Karakoç Atı’nı” eklemiş oldu. Buradan baktığımızda At üzerine “At’a Senfoni” ismi verdiği özel bir kitap yazan Necip Fazıl Kısakürek’in kitap ismi, bizim sergimizin de ismi oldu.