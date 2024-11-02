Zeytinburnu Belediyesi Kazlıçeşme Sanat, Sultan II. Abdülhamid döneminde Osmanlı Sarayı’nda Ressam-ı Hazret-i Şehriyâri olarak görev yapan İtalyan Fausto Zonaro’nun fotoğraf sanatçısı eşi Elisa Zonaro’nun, Osmanlı dönemi İstanbul’unda geçirdiği yıllarda çektiği fotoğraflardan oluşturulan “Elisa Zonaro'nun İstanbul'u” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor. Kazlıçeşme Sanat'ta İstanbul Valisi Davut Gül ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un katılımı ile gerçekleşen açılışa, Ak Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda sanatsever katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

VALİ GÜL: “100 YIL ÖNCE, 100 YIL SONRA İSTANBUL DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ…”

Sergide konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'un neresine bakarsak bakalım ki, 100 yıl önceki fotoğraflarda da bunu göreceğiz; dünyanın en güzel şehri. Bizler de bu dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. İstanbul'a kültür çok yakışıyor, sanat çok yakışıyor, sergi çok yakışıyor; bu tür aktiviteler çok yakışıyor.

Ama İstanbul içerisinde Zeytinburnu'na bir başka yakışıyor, Kazlıçeşme'ye de bir başka yakışıyor. Her sene yaklaşık üç aylık kültürel etkinlikler oluyor; bu yüzden Zeytinburnu Belediye Başkanımıza ve sanatçılara teşekkür ediyoruz. Ne yaparsa yapsın, hangi güzel etkinliği yaparsa yapsın, bunun devamının gelmesi ve tekrarlanması aslında sanatseverlerin ilgisine bağlı. O yüzden akşamın bu saatinde bu etkinliğe katılmanız, bu sevinci yaşamanız, Belediye Başkanımızın bu tür etkinliklerine devam etmesi için motive edici olacaktır." dedi.



BAŞKAN ARISOY: “İLK DEFA GÜN YÜZÜNE ÇIKAN ESERLER BU SERGİDE”



Serginin muhteviyatı hakkında detaylı bilgiler veren Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ise, "Kazlıçeşme Sanat'ta Elisa Zonaro'nun sergisini biraz önce açtık. Bu sergi, 31 Ocak'a kadar devam edecek. Elisa Zonaro, Augusto Zonaro'nun eşi; kendisi ressam, Elisa ise fotoğrafçı. Birbirlerini tamamlayan iki önemli sanatçı olmuşlar ve bundan 100 yıl öncesinin İstanbul'unu resmetmişler, görsel malzeme haline getirmişler.

Zaman zaman Elisa Zonaro modellik yapmış, zaman zaman ise Elisa Zonaro'nun çektiği fotoğraflar Augusto Zonaro'nun tablolarına dönüşmüş. İlk defa bu sergide açığa çıkan fotoğraflar var. 100 yıl öncesinin İstanbul'unu görmek isteyenleri, Kazlıçeşme Sanat'taki Elisa Zonaro'nun ‘İstanbullu' sergisine mutlaka bekliyoruz. Sergimiz 31 Ocak 2025'e kadar açık olacak; bütün İstanbulluları ve sanatseverleri bu sergiyi görmeleri için davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat Binası’nda gösterilen “Elisa Zonaro'nun İstanbul'u” sergisi, 31 Ocak 2025 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)