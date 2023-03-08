Zeytinburnu Halkı 17 Yıldır Hem Okuyor Hem de Kazanıyor

17. Kitap Okuma Yarışması’ İçin Geri Sayım Başladı

Okuma üzerine farkındalık oluşturmak, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği kitap okuma yarışmasının bu yıl 17’ncisi düzenleniyor. Okuma sevgisi oluşturarak merak eden, araştıran, neden sonuç ilişkisi kuran, üretici fikirler geliştirebilen bireylerin topluma kazandırılmasını hedefleyen yarışmaya, her sene olduğu gibi bu yıl da kitapseverlerden yoğun ilgi var.

İstanbul Times Haber Merkezi/ Hüseyin Çetiner

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Uzun ve tempolu bir çalışmanın ardından özenle belirlenen 15 kitap okuyucularını bekliyor. 25 Mart 2023 tarihine kadar başvuruların kabul edildiği yarışma dört grupta yapılacak ve değerlendirilecek. Birinci grupta ilkokul 4 ve 5. sınıflar; ikinci grupta 6, 7 ve 8. sınıflar; üçüncü grupta lise öğrencileri; dördüncü grupta ise yetişkin kitapseverler yarışmaya katılabilecekler. Yarışmacılar kendi grubu için belirlenen 5’er kitaptan oluşan seçkilerini Bilgi Evleri’nden ve Gençlik Merkezi’nden ödünç alabilecekleri gibi; yazar, yayınevi ve baskı sayısı aynı olmak koşuluyla kendileri de temin edebilecekler. Katılımcılara 29 Nisan 2023 Cumartesi günü gerçekleştirilecek sınavla, belirlenen kitaplardan çoktan seçmeli, test yöntemiyle 100 soru yöneltilecek.

DERECEYE GİRENLERE PARA ÖDÜLÜ

Yarışmadaki dört grubun birincilerine 10.000 TL, ikincilerine 8.000 TL, üçüncülerine 6.000 TL, dördüncülerine 4.000 TL, beşincilerine 3.000 TL 6, 7, 8, 9 ve 10’uncularına 2.000 TL para ödülü dağıtılacak. Ayrıca ilk 3’e girecek olan adaylar, ailelerinden iki kişiyle birlikte Zeytinburnu Belediyesi Çanakkale Doğa ve Tarih Kampı ile ödüllendirilecekler. Ödül töreni 6 Mayıs 2023 Cumartesi günü, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi almak için üyesi olduğunuz Bilgi Evi ve Gençlik Merkezi ile iletişime geçebiliyorsunuz.

Detaylı Bilgi İçin: https://bilgievi.org.tr/

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajanaıs (İTHA)