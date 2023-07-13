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Yıldızların Altında Sinema Keyfi

​​​​​​​İstanbul’un merkeze uzak köy ve mahallelerini kültür sanatla etkinlikleriyle buluşturacak ‘Gezici Film Festivali’ başlıyor. ‘İBB Yaz’ etkinlikleri kapsamında 17-31 Temmuz’da Şile’de başlayacak festival, yazlık sinemayı özleyenlere yıldızlar altında film izleme imkanı sunacak. Yeşilçam’ın unutulmaz klasikleri, dünya sineması ve çocuk filmleri doyumsuz anlar yaşatacak. Köy meydanlarına birbirinden keyifli atölyeler kurulacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Temmuz 2023 Perşembe 12:06
Yıldızların Altında Sinema Keyfi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehrin en uzak noktalarını hizmetleriyle buluşturmaya, İstanbullulara eşit imkanlar sunmaya devam ediyor. İBB Kültür Daire Başkanlığı (İBB Kültür), tüm yaz boyunca sürecek Gezici Film Festivali’nin ilkini 17-31 Temmuz’da Şile’de başlatıyor. 17 Temmuz Pazartesi günü Şile’nin Ahmetli Köyü’nde sinemaseverleri bir araya getirecek festival sırasıyla; Ahmetli, Göçe, Oruçoğlu, Korucuköy, Doğancılı, Üvezli, Ağva, Yeniköy, Şuayipli, Değirmençayırı, Kervansaray, Karamandere, Akçakese, Çataklı ve Teke köylerini ziyaret edecek. Festivalde, yazlık sinema özlemi duyanlara yıldızların altında film izleme keyfi sunulacak. Çocuklar için de oyun atölyesi, film gösterimleri, görsel sanat çalışmaları, sihirli boya, origami resim, çubuk kukla, stop motion animasyon, geri dönüşen heykeller ve büyük boy resim sanat atölyeleri de düzenlenecek.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner 

HAFTANIN HER GÜNÜ FESTİVAL

Gezici Film Festivali Şile’de her gün 18.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşecek çocuk atölyelerinin ardından çocuklar ve yetişkinler için 20.30’da film gösterimleri başlayacak. Oyuncu buluşmaları ve söyleşilerin de gerçekleşeceği festivalde çocuklar kendileri için düzenlenen atölyelerde vakit geçirirken ebeveynler de İBB Çözüm araçlarına eşlik eden İBB Sosyal Hizmetler ile Kadın ve Aile Hizmetleri ekipleriyle görüşebilecek.

15 KÖY GEZİLECEK

İBB Kültür, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, İBB Sağlık Dairesi Başkanlığı ve İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı işbirliğiyle düzenlenen festival Şile’nin 15 köyünü gezip, binlerce İstanbulluya ulaştıktan sonra rotasını Arnavutköy’e çevirecek. Demokratik kültür anlayışı ile sanata erişimi her yurttaş için eşitleyen ve gezici etkinliklerle kültür-sanatı merkezlerden şehrin tüm noktalarına ulaştıran İBB Kültür’ün düzenlediği Gezici Film Festivali Şile programına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesaplarından ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.

İBB Yaz’ etkinlikleriyle ilgili bilgi ve program takvimine şehrin kültür sanat platformu ‘Radar İstanbul’dan ulaşılabilir.

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