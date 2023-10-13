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‘Küçük Kâşifler’ İstanbul’un tarihi yarımadasını keşfetti

Tepe Savunma ve Güvenlik tarafından geçtiğimiz yıl sosyal sorumluluk çalışması kapsamında Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı (TEGV) ile hayata geçirdiği ‘Küçük Kâşifler Büyük Keşifler Projesi’nin üçüncüsü gerçekleşti. TEGV Kartal Öğrenim Birimi’ndeki 27 “Küçük Kâşif”, İstanbul’un tarihi yarımadasında keşfe çıktı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2023 Cuma 10:42
‘Küçük Kâşifler’ İstanbul’un tarihi yarımadasını keşfetti
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Eğitim ve toplumsal gelişim alanındaki projeleriyle de dikkat çeken özel güvenlik sektörünün lider şirketlerinden Tepe Savunma ve Güvenlik, geçtiğimiz yılın ekim ayında, “Bir Çocuk Değişir, Türkiye Gelişir” sloganıyla çağdaş nesillerin yetişmesi için nitelikli eğitim desteği sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile iş birliğine imza atarak hayata geçirdiği, ‘Küçük Kâşifler Büyük Keşifler Projesi’nin üçüncüsü, 11 Ekim Çarşamba günü, tarihi yarımadada gerçekleşti.

Tepe Savunma ve Güvenlik, TEGV Kartal Öğrenim Birimi’nde nitelikli eğitim desteğiyle buluşan 27 çocuk ve 5 TEGV gönüllüsü ile İstanbul’un geçmişine tanıklık eden tarihi yarımadada bir keşif turuna çıktılar. Saat 11.00’da Ayasofya Hürrem Sultan Hamamı önünde buluşan TEGV Kartal Öğrenim Birimi öğrencileri, rehber eşliğinde sırasıyla 3’üncü Ahmet Çeşmesi, Topkapı Sarayı, Aya İrini, Soğukçesme Sokağı, Caferağa Medresesi, Milion Taşı, Yerebatan Sarnıcı, Alman Çeşmesi, Dikilitaş, Yılanlı Sütun, Hipodrom, İshak Paşa Sarayı, Örmetaş ve son olarak da Sultanahmet Camii’ni gezdi. Tüm bu ziyaretlerde, TEGV’li çocuklara gezilen tarihi yerler hakkında bilgiler de verildi.

Daha önce gezmedikleri ve görmedikleri yerlerde olmanın heyecanını yaşayan çocuklar, bu tarihi yerleri ziyaret ederken yeni bilgiler öğrenmenin yanı sıra unutulmaz anılar da biriktirdiler. Eğitim ve keşif deneyiminin tadını çıkarırken, aynı zamanda hatıra fotoğrafları da çektiler. Gezi sırasında geçmişe dair daha zengin bilgiler öğrenen çocuklar, etkinlikten yüzlerinde mutlulukla ayrıldılar.

kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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