Herkes İçin Yer Var!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’na bağlı 13 kültür merkezinde sezon başlıyor! Fatih, Başakşehir, Güngören, Arnavutköy, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler, Sancaktepe, Sultanbeyli, Ümraniye Kartal, Tuzla ve Şile’de yer alan kültür merkezleri İstanbullulara ücretsiz ıetkinliklerke kültür ve sanatı erişilebilir hale getiriyor. Yaz boyunca İBB Semt Festivalleri ile İstanbul’un etkinlik merkezlerine uzak semtlerini renkli etkinliklerle buluşturan İBB Ekim ayından itibaren kültür merkezlerine haftada 100’e yakın etkinlik gerçekleştirecek. Ekim ayında İstanbullular, atölyeler, tiyatrolar ve dans gösterilerinin yanı sıra Yeni Türkü, Grup Gündoğarken, Babazula, Soner Olgun, Tuna Kiremitçi, Atiye, Aydilge, Metin Arolat, Gülay, Bora Öztoprak, Bora Duran, Selin Sümbültepe, Ezgi Pekel, Flört ve Hande Mehan gibi ünlü seslerin isimlerin sahne alacağı konserlerle eğlenceli vakit geçirecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





İBB Kültür Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, içinde bulunduğumuz ekonomik koşulların altını çizerek, birçok İstanbullunun kültür ve sanata erişiminin, imkânlarının kısıtlı olduğunu belirtiyor. Karakelle, “Kültür sanat etkinliklerine katılmak yani insani bir yaşam için gerekli olan sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için şehrin büyük çoğunluğunun bütçelerinden ayıracak parası neredeyse yok. Açık ve kapalı mekânlarımızda yaptığımız ücretsiz etkinlikler aynı zamanda İstanbullunun kültür sanatla bağının kopmaması için verilmiş büyük bir çaba anlamına geliyor. İstanbulluların her hafta ücretsiz izleyebileceği neredeyse 100’e yakın konser, çocuk oyunu ve yetişkin oyunu var. Ekonomik koşullar zorlaştığında, ailenin ve kişilerin gıda harcamaları, faturalar gibi giderlerinin ardından kültür sanat harcamaları lükse dönüşüyor. Hâlbuki bütün bir hafta çalışan ve yorulan insanlar için bir oyun izlemek, bir konserde eğlenceli vakit geçirmek lüks değil bir hak. Hele bir çocuk için sanatla karşılaşmak asla lüks olmamalı. Bu adaletle ilgili bir sorun. Kimsenin dönüp bakmadığı mahallelere bakmak, oradaki çocukları görmek bizim için önemli. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı olarak sadece kültür merkezlerinde, meydanlarda, parklarda değil; Müze Gazhane’den İstanbul kitapçılarına, İBB kütüphanelerinden, restore edilerek kentlinin kullanımına kazandırılan tarihi yapılara kadar şehrin dört bir yanındaki ücretsiz etkinliklerimizle adil ve yaratıcı kent vizyonumuzu gerçekleştirmek için çalışıyoruz. ‘Bu hafta sonu mutlaka bir yerde karşılaşmışızdır’ diyecek kadar İstanbul’un mümkün olan her alanını sanatla doldurmaya çalışıyoruz.”

Ücretsiz olarak gerçekleşecek etkinliklerin programına İBB Kültür Sanat sosyal medya hesapları ve www.kultursanat.istanbul adresinden ulaşılabilir.

İBB Kültür Merkezleri

İBB Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi

İBB Başakşehir Kültür Merkezi

İBB Cem Karaca Kültür Merkezi

İBB Erdem Bayazıt Kültür Merkezi

İBB Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi

İBB Yenibosna Dr. Enver Ören Kültür Merkezi

İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi

İBB İdris Güllüce Kültür Merkezi

İBB Sancaktepe Eyüpsultan Kültür Merkezi

İBB Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi

İBB Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi

İBB Şile Kültür Merkezi

İBB Arnavutköy Kültür Merkezi

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

