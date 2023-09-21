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Bilgi Evleri’nde Atölye ve Kulüp Zamanı Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nde

Güz – Bahar dönemi atölye ve kulüp çalışmaları için kayıtlar başladı. Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nin, öğrencilerin bilgi, beceri ve zekâ gelişimine katkı sağlayan ve birçok branşta eğitim verecek Güz - Bahar dönemi atölye ve kulüp çalışmaları başlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Eylül 2023 Perşembe 11:56
Bilgi Evleri’nde Atölye ve Kulüp Zamanı Zeytinburnu Belediyesi Bilgi Evleri’nde
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Zeytinburnu Bilgi Evi üyelerinin ücretsiz olarak faydalanabileceği eğitimlere kayıt için son tarih 7 Ekim 2023 olarak belirlendi. Bilgi Evleri’nde; karikatür, temel resim, halk oyunları, drama, anlayarak hızlı okuma, robotik kodlama, mental aritmetik, piyano, bağlama, keman, halk oyunları atölyelerinin yanı sıra satranç, kâğıt sanatları, eğlenceli bilgiler, dikkat ve odaklanma ile akıl ve zekâ oyunları gibi alanlarda çocuklar yeteneklerini keşfetme fırsatı buluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi : Hüseyin Çetiner

Kulüp ve atölyelerde haftada bir gün bir araya gelinerek çalışmalar sürdürülüyor. Bir üye aynı anda 2 kulüp ve 2 atölye çalışmasına kayıt yaptırabiliyor. Zeytinburnu Bilgi Evleri atölye ve kulüp çalışmalarıyla, üyelerin temel el becerileri kazanması, stratejik düşünme biçimleri ile dikkat ve odaklanmalarını geliştirmesi ve çeşitli sanat kollarının inceliklerini öğrenmesi amaçlanıyor.

Atölye ve kulüp faaliyetleri 9 Ekim Pazartesi günü başlayarak 17 Mayıs 2024 tarihine kadar 8 ay boyunca devam edecek. 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıftaki Bilgi Evi’ne üyeliği olan öğrencilerin faydalanabileceği etkinliklere, yine Zeytinburnu’ndaki Bilgi Evleri’nden kayıt yaptırılabiliyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajasnsı (İTHA)

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