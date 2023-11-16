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ATATÜRK Konulu Fotoğraf Sergisi Yoğun İlgi Gördü

Cumhuriyet’imizin 100.yılında Cumhuriyeti’mizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 85.yılında Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği tarafından Güneşli meydanda Atatürk Fotoğraf Sergisi düzenlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Kasım 2023 Perşembe 19:02
ATATÜRK Konulu Fotoğraf Sergisi Yoğun İlgi Gördü
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Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün edebiyete intikalinin 85.yılında Güneşli’de Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği tarafından Atatürk Fotoğraf Sergisi düzenlendi. Serginin açılışını Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformu Genel Başkanı Kemal Cesur tarafından kurdele kesilerek yapıldı.

Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği Başkanı Mithat Sayar “Hemşerimiz, Cumhuriyeti’mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün edebiyete intikalinin 85.yılında farkındalık yaratmak adına Atatürk Fotoğraf Sergisi açtık. Atatürk’ün 80’ne yakın fotoğrafından oluşan 22 çerçeveli fotoğrafını Türk Milletinin hafızasında ki yerini canlandırmak adına Atatürk Fotoğraf Sergisini Güneşli meydanda açtık” dedi.

Başkan Sayar “Bağcılarlı hemşerilerimizin Güneşli meydanda açtığımız Atatürk Fotoğraf Sergisine yoğun ilgi göstermesi bizleri memnun etmiştir. Sergimizin açılışına katılan Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun’a, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e, Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformu Genel Başkanı Kemal Cesur’a, MHP Bağcılar İlçe Sekreteri Erdinç Kaya’ya, Bağcılar Rumeli Balkan Trakya Platformu Genel Sekreteri Cengiz Kara’ya, Kızılay Bağcılar Şube Başkanı Serkan Küçük’e, İBB, Bağcılar Belediyesi Ak Parti Meclis Üyesi Erdal Yılmaz’a, Edirne Uzunköprü Sipahi Köyü Derneği Başkanı Mehmet Üner’e, Yeşil Trakyalılar Dernek Başkanı Serkan Ablak’a, Mahmutbey Selanikliler Derneği Onursal Başkanı Fuat Sarp’a, Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği Başkanvekili Üzeyir Dalgıç’a, ÇATKON Genel Başkanı Yüksel Arslan’a, sergimiz için emek veren Tolga Bora Yılmaz’a, Şehit Er Gürol Alpago’nun abileri Şenol Alpago’ya, Birol Alpago’ya, Öncü Reklam Sahibi Mahmut Bent’e teşekkür ederim” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir “Günün anlam ve önemine özel düzenlenen resim sergisi açılışına katıldık. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyoruz. İlçemize sanatsal katkı sunan Bağcılar Trakyalılar ve Balkan Türkleri Kültür Derneği Başkanı Mithat Sayar’a ve dernek yöneticilerine, üyelerine teşekkür ederim” dedi.

Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun “Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına düzenen Atatürk Fotoğraf Sergisinde emeği geçen, düzenleyenlere teşekkür ederim. Farklı bir sanatsal çalışma olmuş.” dedi.

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