ALÇAKLAR,ŞEREFSİZLER,ADİLER ÜÇ GÜNLÜK SALTANAT İÇİN SUSUN BAKALIM

Bu resimde gördüğünüz kadın Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu Namı diğer Kuvvacı Fatma Nene, vampir, Gazze kasabı İsrail terör devletinin başbakanı Netanyahu ‘nun yaptığı katliamları en sert şekilde kınarken kukla İsrail’in köpekleri Ürdün ve başka kukla devlet başkanları İran’ın İsrail’e fırlattığı füzeleri engellediklerini övünerek söylemekten çekinmiyorlar.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

FATMA REGİBE KANIKURU LOĞOĞLU NAMI DİĞER KUVVACI FATMA NENE 7 EKİM 2023’DEN BU YANA TAM BİR SENEDİR NETANYAHUYU EN SERT DİLLE ELEŞTİREREK TARAFINI BELLİ EDİYOR…NELER SÖYLEDİ…

Hepinizin bildiği üzere Birleşmiş Milletlere Üye 193 ülke var İsrail ve Amerika zaten şu an Filistin ve Lübnan’ı yerle bir edeceğiz diyerek net ve açık bir şekilde taraflarını belli ederek katliamlarına devam ediyorlar.

Benim sözüm diğer geriye kalan 191 ülkenin yöneticilerine olacak mademki sizin sözünüzün daimi katliamcı 5 ülke karşısında hiçbir işe yaramıyorsa neden İsrail’in Güvenliği için kurulmuş Birleşmiş Milletlerin içinde duruyorsunuz sorusu sormak hakkımız değimli ?

Siyonist Terörist,soykırımcı İsrail terör devleti kuranlar 1917’den bu yana Filistin Topraklarında vaad edilmiş (Arz-ı Mevud) topraklara ulaşmak için bilinçli ve planlı bir şekilde Filistinli Müslüman’ları acımasız bir şekilde katlediyor.

ABD’de kendi içindeki siyonistlerin finans ve medya sektörüne hakim olmalarından korkarak mecburi olarak İsral terör Devletine kayıtsız ve şartsız bir destek veriyor.

İSRAİL TERÖR DEVLETİ FİLİSTİN VE LÜBNAN’A ÖLÜM YAĞDIRMAKLA YETİNMEYECEK SIRADA,SURİYE ,IRAK,İRAN,MISIR VE TÜRKYE VAR ÇÜNKÜ BU ÜLKELERDE BİRÇOK YER ARZ-MEVUT SINRILARI İÇİNDE

İsrail ve Amerika Milli ve yerli Mısır’ın eski seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’ye karşı kendi güdümlerine aldıkları Abdulmüfettah El Sisiye Darbe yaptırıp Mursi’yi cezaevinde katlettiler. Sisi zan etmesin ki İsrail Yarın Mısır’ın toprağı olan Sina’ya saldırmaz .

İsrail Adım adım dünya milletlerin umursamazlığı sayesinde hayal ettikleri Arz – ı Mevud’a yönelik sinsi ve dini ritüelleri içinde barındıran hedeflerine erişmek için bebek,çocuk,kadın yaşlı masum ve günahsız ayrımı yapmadan hedeflerine engel gördükleri her canlıyı yok etmeye proğramlanmış asker görümlü bir terörist güruhu ile dünyayı kana bulamaktan geri durmuyorlar.

SİYONİSTLER BATIL TEVRATLARINA GÖRE KENDİ ARZ-I MEVUDLARI PEŞİNE BU KADAR DÜŞMÜŞKEN OSMANLININ YIKILDIĞI ZAMAN SUNNİ OLARAK DAHA SONRA KOLAY YOK EDEBİLECEKLERİ DEVLETÇİKLER KURDULAR…

İsrail her saldırğanlığında toprağını genişlettiği için bu saldırıda da kazanç hanesine Gazze ve Lübnan’ın güneyini işgal etmenin gayretine girmiş durumda.Birleşmiş Milletleri kuran irade İsrail’e hizmet etmek için kurduğundan dolayı BM’nin İsrail lehine 1948’den bu yana aldığı hiç bir karar uygulanmadığını herkes biliyor.

İSRAİL’Lİ SİYONİSTLER SADECE MÜSLÜMANLARI DEĞİL KENDİ DIŞINDAKİ HERKESİ AZATLI KÖLESİ GÖRÜYOR…

Siyonistler sadece Müslümanlar için değil başta ABD olmak üzere bütün dünya milletleri için ciddi bir tehlike arz ediyorlar.

Hazreti Musa bunların dedelerini Firavun’un katliamda kurtarırken ve Allah’ın her gün size Bıldırcın eti ve kudret helvası vereceğim biriktirmeyin vaadine inanmayan bu azgın halk her zaman ancak güç ve kuvvetten anlayan bir yapıları vardır.Dünya ‘nın tamamı ateşkes yapın çoluk çocuk öldürmeyin demelerinin bunlar için hiçbir anlamı yoktur. Bunları durdurmanın en kısa ve kestirme yolu onların sahip olduğu hava ve kara araçlarına sahip olup onların saldırganlığına aynı şekilde cevap vermenin dışında başka bir seçenek yok.

Hiçbir zaman Siyonist İsrailli yöneticilerin Filistin’in tek bir uçağı yok tankı yok biz bu kadar aşırı şekilde bomba yağdırmayalım dediklerini gördüğüz mü mü ? Görmezsiniz duyamazsınız çünkü onların en çok bildikleri şey öldürmek. Bunları durmak isteyenlerin tek seçeneği onların sahip olduğu imkanlara sahip olmak.

Peygamber efendimizde bize düşmanın silahı ile silahlanın diye tavsiyede bulunuyordu.

İNSANLIK DÜŞMANI GAZZE KASABI NETANYAHU SOKIRIM SUÇU İŞLEDİĞİ İÇİN ACİLEN YARGININ ÖNÜNE ÇIKARILMALIDIR…

Parasal güç,medyaya hakim olma sayesinde yaptığı her katliamı bir şekilde cezasız aşacağını düşünen katil kan emici soykırımcı Netanyahu dünya milletlerinin gözünde tecilli bir kan emici ve soykırımcı unvanını almıştır.Sıra yargı önünde de ceza alıp geberene kadar güz yüzü görmemsidir.

KİMSE FİLİSTİNLİ MÜCAHİTLERİN EMEKLERİNİ KÜÇÜMSEYİP MORALLERİNİ BOZMAYA YELTENEMEZSİN… İŞTE MEŞHUR ŞAMPİYON BÖKSÜR ÜZ

Mike Tyson (Müslüman olduntan sonra aldığı ismi :Malik Abdülaziz) 78 milyon dolarlık ünvan maçının hastalığı yüzünden 4 ay ertelenmesi sebebi ile CNBC de canlı yayına katıldı söyleşinin bitiminde aynen şunları söyledi.

M Tyson : Son olarak canlı yayını bahane bilerek bir kaç şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz aylardır Filistin topraklarında işgalci faşist İsrail rejimi tarafından bir soykırım gerçekleştiriliyor, dünyanın gözü önünde 10 binlerce çocuk kadın masum insan hayatlarını kaybetti ve kaybediyor, buradan faşist barbar İsrail rejimine karşı direniş gösteren dünya halklarına bir şey söylemek istiyorum bir boksör ringe çıktığında dakikalarca dövüşür yumruk yer ve yumruk atar bazen bu o kadar uzar ki 11. rounda kadar yılmadan yumruk sallarsınız seyredenler bu yumrukların bir işe yaramadığını sanar çünkü rakip hala ayaktadır ve sürekli yıkılmadığı ve güçlü olduğu izlenimi vermeye çalışır ama boksörler bilir ki aslı öyle değildir 11 round boyunca atılan o yumruklar aslında o son yıkıcı vuruşa hizmet eder ve zamanı geldiğinde o son asil yumruk karşınızdakini yere devirir.

İsrail'e karşı verdiğimiz direnişin işe yaramadığına bizi inandırmaya çalışanlara aldırmayın İsrail in ne kadar güçlü yıkılması imkansız bir rakip olduğunu göstermek isteyen şeytana inanmayın attığımız her yumruk onu yere yıkacağımız son yumruğa hizmet ediyor yılmadan yıkılmadan direneceğiz boykota devam ediyoruz direnişimizi sürdürüyoruz, bu direnişe katılan her renkten her ırktan her dinden insana saygı duyuyorum lütfen yılmayın son yumruğu düşünün hiçbir kötülük sizden güçlü değildir....

Mike Tyson bu konuşmayı 4 kez sözünü kesmek istemelerine rağmen yapıp bitirdi konuşmasını.

ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM

Hiçbir zulüm sonsuz’ a kadar baki değildir. İsrail terör devleti bugün çağrı cihazlarına, telsizlere bomba koyup kedine boyun eğmeyenlere zarar verebilir ama ölümü göze alan bir halk’a karşı zafer kazanması imkansızdır. HAMAS Ve Beyrut Hizbullah’ın ödediği bedeller küçümsenmemelidir. Zafer eninde sonda inananların olacaktır.

ÇİN’İN DOĞU TÜRKİSTAN’DA YAPTIĞI KATLİAMLARI DA UNUTMAYACAĞIZ

Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu namı Diğer Kuvvacı Fatma Nene gazetemize şunları da söyledi; Bugün e çok İsrail’in salıdırılarını konuşsak da Zalim ve soykırımcı Çin’in Doğu Türkistan’da yaptığı zulüm ve asimilasyonu da unutmamak gerekir.

Zulüm ve zalimlik kimden gelirse gelsin karşı çıkmamız lazım diyen Loğoğlu Çin’in bir an önce asimilasyon uygulamalarına son vermesi istedi.

