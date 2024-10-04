Esenyurt Belediyesi’nce düzenlenen “Kardeş kültürler Festivali” kapsamında pek çok etkinlik gerçekleştiriliyor. Dünkü programda gerçekleştirilen “Sosyal Belediyecilik” konulu panele CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık konuşmacı olarak katıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyecilik uygulamalarının masaya yatırıldığı panelde İstanbul’da İzmir’e Mersin’den Sinop’a kadar CHP’Li belediyelerce hayata geçirilen uygulamalar anlatıldı.

Panelde söz alan CHP’li Karabat, sosyal uygulamaların devletin bir Anayasal görevi olduğuna dikkat çekerek, pandemi, deprem ya da sel gibi felaketlerde yurttaşların en çok belediyelerden destek aldığını ifade etti.

“Kriz koşullarını yaratan hükümetin tüm engelleme çabalarına rağmen CHP’li belediyeler mazeret üretmeden hizmet üretti” diyen Karabat, “Derinleşen yoksullukla birlikte CHP’li belediyelerin sosyal uygulamaları vatandaşa bir nebze de olsa nefes aldırdı” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)