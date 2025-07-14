Diğer bir çok sektör’ de zor bir süreç yaşıyor. Türkiye’deki medya’ nın % 90’ı iktidar yanlısı yayın yaptığı için halkın büyük kesimi ülkede yaşanan gerçeklerden habersiz. Haberli olsa bile geniş halk kesimi sesini kimseye duyuramıyor.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Ak Parti’nin kurulduğu dönemde başlamak kaydı ile okul aile birliği yönetimlerinden başlamak üzere ticaret odası yönetimleri gibi bir çok meslek komitesinde bize yakın insanlar yönetimi ele geçirsin diye çalışmalar yapılıyor. Barolarda

Ak Parti’ye yakın olan avukatlar seçimi kazanamadığı için üyesi çok olan baroları 2 ye böldüler bu şekilde 2. Baroda seçimi kazanıyorlar…

Bir siyasi parti’ nin işi beni eleştirmesin diye meslek kuruluşlarının yönetimlerini ele geçirmemek olmalı.,20 sene önce hiç bir siyasi parti İstanbul Ticaret odasının yönetimi partimize yakın başkanlar tarafından yönetilmediği için belli süreçlerde protestolu senet sayısı ve miktarı, ödenmeyen çeklerin sayısı ve miktarı açılan ve kapanan şirket sayısını açıklıyor raporlar ve kitaplar yayınlıyordu.

Yıllardır meslek odası seçimleri süreçlerinde Ak Parti ilçe başkanlıkları sanki siyasi birer çalışma yapıyormuş gibi Meslek komite listelerini ellerine alarak üye üye gezip seçimi kendi adayları kazansın diye ciddi bir çaba’nın içine girerek kazanan adayın üyelerine hizmet etmesi gerekirken kendisinin seçilmesi için çaba sarf eden siyasi partiye hizmet ediyor…

Örnek vermek gerekirse Gazetemiz İstanbul Ticaret Odası üyesiyiz. Anonim şirket olduğumuz için her üç yılda bir genel kurul yapıyoruz.

Çiddi bir tescil ücreti alıyorlar. Her yıl hem sabit hem de ciroya göre aidat alıyorlar neden ?

Meslek kuruluşları belli kesim ve kişilere hizmet etmemeli üyelerinin hak ve menfaatlerinin koruması gerekir…

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)