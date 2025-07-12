MALATYA PLATFORMU’NDAN VİZYONER MÜDÜRE ZİYARET

Okul Sanayi İşbirliği Modelini İstanbul’da ilk uygulayan meslek lisesi olan Küçükçekmece Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İrfan Özer’e anlamlı ziyaret. Malatya Platformu (MP) Genel Başkanı Gazeteci Yazar Muzaffer Tunç, Malatya Platformu (MP) Bilim Kurulu Başkanı Yalova Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Niyazi Eruslu, Malatya Platformu (MP) Genel Başkan Danışmanı (Ordu) Sosyolog Yazar Cafer Vayni, Malatya Platformu (MP) İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sema Yıldız, Malatya Platformu (MP) Genel Başkan Danışmanı (Kocaeli) Küçükçekmece Milli Eğitim Şube Müdürü Erol Demir ve Tarih Öğretmeni Zehra Bal ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette İrfan Özer’e vizyonundan ötürü teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Murat Ersin Çelikel

Özer’in 2019’da okula müdür olarak atanmasından sonra okulun vizyonunu değiştirdiğini kaydeden Malatya Platformu Genel Başkanı Tunç, “Sayın müdürümüz Okul Sanayi işbirliğini başarı ile uyguladı. Göreve geldikten sonra iki yıl içinde okulu Türkiye’nin ihracat yapan ilk meslek liselerinden biri haline getirdi” dedi. Lisenin matbaa bölümü öğrencilerinin ürettiği kağıt temizlik malzemelerinin Fransa'ya ihracat ettiğini hatırlatan Tunç, “Malatya Platformu olarak bizler ülkemizin farklı alanlarda vizyoner kişiliğe sahip ülkemizin değerine değer katacak çalışmalar gerçekleştirenleri ziyaret ediyor ve onları kamuoyu tarafından tanınmalarını sağlıyoruz. Çünkü bu isimler yalnız kalmamalı, vizyonlarıyla başkalarına da ilham kaynağı teşkil etmeli” dedi.

DÖNÜŞÜMÜN MİMARI

Teknik eğitimin çehresini değiştiren isimler arasında yer alan ve Marmara Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra meslek hayatında onlarca farklı görev üstlenen İrfan Özer de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özer, eğitim yöneticiliğini bir vizyon meselesi olarak ele alınması gerektiğini belirterek “2019’da müdür olarak atandığım Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretimlerimizin değerlendirilmesi gerektiğinden hareket ettik. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin ürettikleri ürünleri Milli Eğitim Bakanlığının Okul Sanayi İşbirliği çerçevesinde TIR’lara yükleyerek ilk ihracatımızı gerçekleştirdik. O tarihten bu yana da ürettiğimiz ürünlerle okulumuza gelir sağlıyoruz” diye konuştu. Çalışmasının sadece akademik bir başarı değil üretim ve endüstriyle kurulan bağın da bir göstergesi olduğunu ifade eden Özer, eğitimi sınıf sınırlarından çıkararak ulusal bir değer haline getirmek gerektiğinin altını çizdi.

EĞİTİMDE GÜÇ BİRLİĞİ

Malatya Platformu Genel Başkanı Muzaffer Tunç’un yönetimdeki isimlerle birlikte kendisini ziyaretini çok anlamlı bulduğunu ifade eden Özer, “Malatya Platformu’da vizyonuyla, yaptığı çalışmalarla birçok sivil toplum kuruluşuna örnek tekil ediyor. Genel Başkan Muzaffer Tunç ve yönetiminin yaptığı bu ziyaretler kamuoyunda bilinirlilik anlamında önemli bir misyon üstleniyor” diye konuştu.

İRFAN ÖZER KİMDİR

Sivas-Suşehri de 1969’da doğan İrfan Özer; Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektrik Eğitimi Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Yüksek Lisansını İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - İşletme Yönetimi ile tamamladı. Öğretmen olarak başladığı mesleğinde alan şefliği, müdür yardımcılığı ve okul müdürü olarak görev yaptı.

1998-2010 Nahit Menteşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde alan şefi, 2010-2013 Küçükçekmece Kuyumculuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kurucu Okul Müdürü, 2014-2019 Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Okul Müdürü, olarak görev yapan Özer, 2019’da ise Küçükçekmece Dr. Oktay Duran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine okul müdürü olarak atandı. Eğitimin temel prensibi öğrenmekten hiç vazgeçmeyen Özer, Başöğretmenlik Uzaktan Eğitim Semineri, Yönetici Geliştirme Programı Seminerleri, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Semineri, Muhakkiklik Semineri, Eğitim Yönetimi Seminerleri gibi birçok seminerlere katıldı sertifikalar aldı.

Haber: Murat Ersin ÇELİKEL - Dünya Haber Ajansı (DHA)