CHP’li Kayabaşı’ndan Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına tepki NE PARÇASI OLURUZ, NE DE İRADE GASPINA TESLİM OLURUZ



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Başakşehir İlçe Başkanı Beyzade Kayabaşı, irade gaspına karşı tüm vatandaşları belediye önüne davet ederek, şunları söyledi: “Esenyurt Belediye Başkanımız Sn Prof. Dr. Ahmet Özer, bu sabaha karşı yapılan operasyonla gözaltına alınmıştır.

Yıllarca kamuda ve akademide üst düzey görevlerde bulunmuş. Daha altı ay önce aday olurken ilgili makamlardan temiz kağıdı almış birisidir. Girdiği seçimlerde Esenyurtlu seçmenlerin büyük teveccühü ile göreve gelmiş bir bilim insanı, kanaat önderi ve siyasetçiye yapılan muamele haksız, iddialar ise temelsizdir.



14.30’DA BELEDİYEMİZ ÖNÜNE BEKLİYORUZ

Bu yaşananlar son birkaç haftada yaşananlardan bağımsız değildir. Tüm halkımızı örgütümüzü iradelerine sahip çıkma adına saat 14.30’da belediyemiz önüne bekliyoruz. Çirkin oyunu, büyük kumpası görüyoruz. Ne parçası oluruz, ne de irade gaspına teslim oluruz.”

Kaynak İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)