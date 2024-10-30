Genel Başkan Sevim’den Ahmet Özer açıklaması



Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer eğer terörist ise neden bugüne değin beklediğini sordu. Başkan Sevim, “Ülkenin en büyük belediyesinde siyasi pazarlık operasyonu yapılıyor” dedi.



Cumhuriyet ve Adalet Partisi Genel Başkanı Ahmet Sevim, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasının ardından önemli soruları gündeme getirdi. Başkan Sevim, şu sorulara yanıt istedi: “Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in terörle uzaktan yakından bir ilişkisi varsa, bugüne değin ne için beklendiği sorusunu sormadan geçemeyeceğiz. Eğer ki bu adam terörist ise neden bugüne değin beklendi? Eğer ki bu adam terörist değil ise neden şu an operasyon yapılıyor?”



TESADÜFEN DENK GELDİĞİNİ DÜŞÜNMEMİZİ KİMSE BİZDEN BEKLEMESİN

Bahçeli’nin Öcalan’ı Meclis’e davetini ve TUSAŞ saldırılarına dikkat çeken Başkan Sevim şunları söyledi: “Terörle mücadele konusu siyasi kirli pazarlıklara mı meze ediliyor yoksa geciktirilerek siyasi sopa haline mi getiriliyor? Adalet Bakanlığı’ndaki MHP etkisini de düşünürsek bu operasyonun Bahçeli’nin ‘Öcalan’ çağrısının arkasından TUSAŞ’taki terör saldırısından sonra tesadüfen denk geldiğini düşünmemizi kimse bizden beklemesin. Ahmet Özer terörist yahut sempatizan ise ne diye bugüne değin beklediniz? Terörist veya sempatizan değilse ne diye bu operasyon yapılıyor?



BU SİYASİ İKLİMDEN ARTIK TİKSİNİYORUZ

Terör örgütlerine belediyeleri teslim eden CHP’nin, ileride kanlı bir siyasi pazarlık yapmak için pusuda bekleyen AKP’nin pençeleri arasında HDP güzellemeleriyle doluşmuş bu siyasi iklimden artık tiksiniyoruz. Ancak bilinmelidir ki bu siyasi iklimi bu denli revaçta bırakan rezil rüsva siyasilerin aklını alacağız. Terörle mücadelenin nasıl yapıldığını eli kanlı teröristlere de eli kanlı siyasilere de öğreteceğiz. Teröristlere belediyelerimizi teslim eden de buna göz yuman da hesap verecek!



GERÇEK TERÖRLE MÜCADELEYİ VE SİYASİ ŞEFFAFLIĞI GETİRECEĞİZ

Güzel ülkemin güzel insanlarını terörle mücadeleyi bile siyasi hesaplaşmaya kurban gönderecek kadar rezil ve mide bulandırıcı bir düzenden kurtarıp Cumhuriyet ve Adalet Partisi iktidarında gerçek terörle mücadeleyi ve siyasi şeffaflığı getireceğiz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajsnsı (İTHA)