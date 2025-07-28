CHP İstanbul Milletvekili ve genel başkan yardımcısı Özgür Karabat’ın açıklamaları, Türkiye’nin birçok bölgesinde devam eden ve yüzlerce hektarlık alanı kül eden orman yangınlarının ardından geldi. Özellikle Bursa, Çanakkale, Antalya, Mersin ve Adana gibi illerde çıkan yangınlar, hem doğal yaşamı hem de yerleşim yerlerini tehdit ederken; kamuoyunda da devletin hazırlıksızlığı ve müdahale yetersizliği tartışma konusu oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

“600 Milyon Dolara Hava Filosu Kurulabilirdi”

Özgür Karabat, dünyada en yaygın kullanılan yangın söndürme uçaklarından CL-415’in birim fiyatının 30 milyon dolar olduğunu hatırlatarak, 20 uçaklık bir filonun yaklaşık 600 milyon dolara mal olacağını belirtti. Karabat, “Bu para ödenemez miydi? Elbette ödenebilirdi. Ancak AKP tercihini yine ranttan yana yaptı” dedi.

“Garantili Projelere 3 Yılda 678 Milyar TL”

Karabat, 2025 bütçesinde Hazine garantili ulaştırma ve sağlık projeleri için ayrılan kaynağın 202,3 milyar TL olduğunu; bu rakamın 2026’da 243,8 milyar TL’ye çıkacağını ifade etti. 2027 yılı için öngörülen ödeme miktarı da aynı şekilde 243,8 milyar TL. Böylece sadece üç yıl içinde garantili projelere toplamda 678,3 milyar TL ödenecek.

“Yandaşlara 22 Milyar Dolar Ödendi”

AKP döneminde yap-işlet-devret modeli kapsamında verilen garantilerin yıllar içinde büyük bir yük haline geldiğini vurgulayan Karabat, 2024’e kadar bu projelere toplam 22 milyar dolar ödendiğini söyledi. “600 milyon dolara ormanlarımızı koruyacak uçaklar alınabilirdi; ama bu para yandaş müteahhitlere aktarıldı” diyen Karabat, kamu kaynaklarının halkın yararı yerine iktidara yakın çevreleri zenginleştirmek için kullanıldığını savundu.

“Yeni Model CL-515, Daha Gelişmiş Ama Alınamıyor”

Karabat ayrıca yangın uçağı üreticisinin yeni modeli olan CL-515’i piyasaya sürdüğünü, bu uçağın taşıma kapasitesinin ve hızının artırıldığını belirtti. Ancak fiyatının 50 milyon dolara yükseldiğini, 20 adet sipariş verilmesi durumunda maliyetin 1 milyar doları (yaklaşık 400 milyar TL) bulacağını söyledi. “Bu para da var; ama yine garantili projelere gidiyor” diyerek iktidarın önceliklerini sorguladı.

“Sadece Ağaçlar Değil, Vicdanlar da Yanıyor”

Son günlerde çıkan yangınlarda binlerce hektarlık ormanlık alanın küle döndüğünü hatırlatan Karabat, “Sadece ağaçlar değil, vicdanlar da yanıyor. Her yangında yüzlerce canlının sessizce can verdiğini biliyoruz. Ama iktidar sadece yandaşların çıkarlarını düşünüyor” dedi.

Açıklamasının sonunda, iktidarın “çevrecilik” ve “yerli-millilik” söylemlerini hatırlatan Karabat, “Ağzından yerli ve milli laflarını düşürmeyenler, ormanlara, denizlere, göllere, ırmaklara sahip çıkmıyor. Çevreci olduklarını söylüyorlar; ama bütün doğa katliamları onların elleriyle ya da ihmalleri nedeniyle yaşanıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)