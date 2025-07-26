Sayın Cumhurbaşkanım öncelikle size ve aile bireylerinize sağlıklı bir ömür dilerim.

Siyonist İsrail’in 20 ay içinde 5 devlete pervasız bir şekilde saldırması hayra alamet değil.

MHP Genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin Ekim 2024’de bu Siyonist tehlikeyi görüp daha önce kesinlikle bira araya gelmemiz mümkün değil dediği halde DEM yöneticilerini Ekim 2024’de ziyaret edip el sıkışarak zeytin dalı uzatmıştı.

Kısa bir süre sonra ise partininsin gurup konuşmasında daha cesur bir çıkış yaparak APO TBMM’ne gelsin DEM grubunda PKK’ye lağv ettiğini açıklasın biz de ona umut hakkı tanıyalım demişti.

İlk günden bu yana bu satırların yazarı olarak bende işin kolayına kaçıp sayın Bahçeli daha düne kadar biz DEM ile yan yana gelemeyiz diyerek DEM demek PKK demektir diyordunuz kolaycılığına kaçsaydım bir çok eleştiriye belki muhatap olmazdım ama doğrusu ülkemizin kalkınmasını istemeyenlerin tam yarım asra yakın başlattıkları KARDEŞ kavgasını bitirmek isteyen kim olursa olsun siyasi görüşüne bakmadan destek vermek NAMUSLU herkesin yapması gereken milli bir görev olduğuna inandığım için bu çıkışınızı bütün kalbimle destekliyorum.

Ancak içte birliği sağlamak için 50 yıldır terör faaliyetleri içinde olan PKK’ya yakınlığı ile bilinen ve % 8 oyu olan DEM partiyi yıllardır şeytanlaştırmanız yanlış değil miydi ?

Çünkü şeytanlaştırdığınız DEM Parti’de sizin ve MHP’nin tabi olduğu Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulan bir siyasi parti olduğu halde yıllarca DEM parti demek PKK demek söyleminiz başlı başına bir çelişki değil miydi ?. Bu söylemleriniz için halkımıza samimi ve içten bir açıklamaya yapma ihtiyacı duyuyor musunuz ?

Birisi çıksa ve size dese ki madem ki DEM demek PKK demek o halde yasaklı olan bir terör örgütü ile beraber neden TBMM’de görev yapıyorsunuz ? ve neden halkın parasını maaş olarak terör örgütü mensuplarına veriyorsunuz dese cevabınız ne olurdu ?

Sizin ve Devlet Bahçeli’nin projesi olan içte birliği sağlamak için % 8 oyu olan DEM Parti ve 1984 Eruh baskınından bu yana tam 41 yıldır terör faaliyetleri içinde olan PKK ile barış ve anlaşma yaparken ki ben buna karşı değilim doğrusunu yapıyorsunuz.

TOPLUMUN % 50 SİNDEN FAZLA OY ALAN CHP’Lİ BAŞKANLARI CEZAEVİNE ATARAK NASIL İÇTE BİRLİĞİ SAĞLAYACAKSINIZ ?

Sayın Cumhurbaşkanım ortağınız MHP ile İçte birliği sağlayalım çıkışını yaptıktan çok kısa bir süre sonra 18 Mart 2025’de İBB başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 31 sene önce alınan diplomasını yatay geçiş usullere uygun değil diyerek İPTAL edilmesinde sizin arzu ve istekleriniz etkili olmadı demeyin sakın.

Daha Diploma iptali’nin tartışmalarının dumanı tüterken bu eylemi geride bırakan ŞOK EDİCİ İBB Şafak Operasyonu geldi. 19 Mart 2025’de İBB Başkanı İmamoğlu dahil 104 kişi göz altına alınmıştı.

Oysa ki 1997-1999 arsında ABİL yolsuzluğu olarak bilinen davadan dolayı hatırladığımız kadarıyla siz şafak operasyonu ile gözaltına alınmamıştınız.

O davada yargılanan bir çok kişi berat etmişti. Siz Milletvekili olduğunuz için dosyanız ayrılmıştı.

Rahşan affı ile sizin dosyanızın kapandığı söyleniyor. Bu konuda bizim bilmediğimiz bir şey var ise lütfen söyleyiniz.

Biz yine 19 Mart 2025 İBB Operasyonuna gelelim, İÇTE BİRLİĞİ temin edelim derken % 8 oyu olan DEM ile ve yakınlık duyduğu PKK ile barışırken ki zaten doğrusu da bu.

Ancakkk Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün önemli eserim dediği CHP’nin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy % 4’e yakın oy aldığı ve 31 Mart 2024’de ise ülkenin birinci partisi olan CHP’nin İstanbul, Adana, Antalya büyükşehir, Adıyaman, Esenyurt, Şişli, Beyklidüzü, Avcılar, Büyükçekmece,Gaziosmanpaşa, Avcılar, Şile, Seyhan, Ceyhan Belediye başkanlarını cezaevine atarak toplumun % 50 sinden belki yapılacak olan ilk genel ve cumhurbaşkanlığı seçimde % 55 ile 60 arasında oy alma imkan ve ihtimali olan CHP ile kavgalı iken nasıl içte BİRLİĞİ sağlayacaksınız ?

TOPLUM HÜKÜMETİN BU KADAR RİSKİ SADECE İBB BAŞKANI İMAMOĞLU’NU CEZAEVİNE ATILMASI İÇİN DEĞİL İBB’YE KAYYIM ATANAMSI İÇİN YAPTIĞINIZA İANANIYOR NE DERSİNİZ ?

Tam içte birlik sağlayalım denilen bir ortamda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yaşandığı iddia edilen usulsüzlükleri ileri sürülerek 19 Mart 2025 Çarşamba günü Bir ramazan vakti sahur biteli az bir süre olmuş şafak sökmek üzere iken İBB Başkanı ve kurmay kadrosuna eş zamanlı bir şekilde onlarca polis sanki birer terör üyesiymiş gibi İBB çalışanlarına baskın yapmaları ülke imajı açısından ve ciddi bir para çıkışı ile ekonomimiz fena örselendi.

Biz İstanbul Times Tv Özel Youtube kanalı olarak 6 Şubat 2008’den bu yana siyasi ağırlıklı olmak üzere sokak röportajlarının mucidiyiz. Yani halk ile iç içeyiz.

Siyaseti yakından takip eden bir çok kişi 19 Mart 2025 İBB operasyonunun asıl ilk gayesi İBB Başkanını Terör ile iltisaklı gösterip kayyum atamak üzere yapıldı diyenlerin sayısı çok fazla gerekçe olarak da şöyle diyorlar;

İBB’ye yapılan operasyonun günü bile bilinçli bir şekilde seçilmiş. Çünkü büyük tutuklamalarda genelde kanuni gözaltı süresinin tamamı olan 4 gün sonuna kadar kullanılır.

Çarşamba, Perşembe , Cuma, Cumartesi toplam 4 gün etti değil mi ? İstanbul Valiliği bir çok metro seferini iptal etti.5 Gün boyunca miting eylem ve toplantıları yasakladı.

Buna rağmen CHP Genel başkanı Özgür Özel bu yasakları dinlemiyoruz diyerek halkı İBB Saraçhane yerleşkesi önüne davet ederek İBB başkanları İmamoğlu ve mesai arkadaşlarının serbest bırakılmasını haykırdı.

Çok sayıda vatandaş bu eylemlere katılıp destek verdi. Hükümet bunları dikkate alıp kayyum atam fikrinden vaz geçmeyecekti. Ancak Saraçhaneye yürüme mesafesinde olan İstanbul Üniversitesi yerleşkesinde eylem yapan öğrenciler demokratik bir şekilde Saraçhane İBB önüne kadar sloganlar eşliğinde yürüdüler. Saraçhane önünde bariyer kuran Polisler öğrencilerin İBB Saraçhane önünde deki halk ile buluşmalarını engellemek için çaba sarf etti ama öğrenciler bariyerleri aşarak eyleme katılan halk ile buluştu.

Bu eylem diğer şehirlerdeki üniversitelere yayılınca her hükümetin olduğu gibi bizim hükümetimiz de öğrenci ve gençlik hareketlerini dikkate aldığından ötürü ülkede kaos ve kargaşa yaşanmasın düşüncesinde olduğu için İmamoğlu’nu terörden değil ekonomik suçlardan tutuklayarak bir neyi zararı neresinde dönersem kârdır diyerek durumu 4.5 aydır bu şekilde idare etmeye çalıştığını halkın büyük kesiminin düşündüğünü sokaklarda sık sık bana söylüyorlar.

SAYIN CUHURBAŞKANIM EĞER MHP İLE BERABER GERÇEKTEN İÇTE BİRLİK İSTİYORSANIZ CHP’YE KARŞI SERT NEFRET DİLİNİZİ ÜLKEMİZİN SLEMAETİ İÇİN LÜTFEN YUMUŞATINIZ, ŞEYH EDEBALİ NE DİYOR HAMLIK BİZE OLGUNLUK SANA,YANLŞIŞ YAPOMAK İZE DÜZELTMEK SANA…

Muhalefet Partisi ülkeyi yönetmediği için sözlerinde eksik, yanlış ve sert sözleri olabilir. Ama siz ve MHP daha özenli ve sağlıklı cümleler kurmak zorundasınız. Çünkü atalarımız boşuna taç giyen baş akıllanır dememişler…

CHP ve diğer partiler her konuda sizin gibi düşünmek zorunda değil. Öyle bir şey olsaydı ayrı parti olmalarına gerek kalmazdı. Ayrı partiler ise haliyle ayrı görüşler olabilir.

Daha dün sayın TBMM başkanı Prof. Kurtulmuş ve MİT müsteşarı Prof.Dr. İbrahim Kalın’ın muhalefet partilerine bilgi sunumu yapmaları çok değerli idi.

Siz 1994’de yapılan yerel yönetim seçimlerinde % 25.19 ile 973.704 oy almıştınız.

Ekrem İmamoğlu 31 Mart 2024’de yapılan yerel yönetim seçimlerinde % 51.14 ile 4.432.862 oy aldı.

Sizin adayınız Mutat Kurum’da % 39.59 ile 3.431.588 kişiden oy aldı. Yani adayınıza 1 milyondan fazla oy farkı attı…

İmamoğlu’nun Kurum‘a attığı oy farkı 1.001.274 ‘den sizin 1994’de aldığınız 973.704’ oyu çıkardığınız zaman 27.570 oy daha fazla olduğu ortaya çıkıyor.

Siz bu Ak Parti’nin de benim istediğim bir şey değil. Yolsuzluk yapan CHP’liler şikayet eden CHP’liler,hesabını soranda yargı sözlerinize sokaktaki seçmenin % 85’i katılmıyor.

Seçmen bize Ak Parti 2018’de Merhum İBB başkanı Topbaş’ı, Ankara Belediye başkanı Melih Gökçek’i, Balılkesir ve Bursa Belediye başkanlarını suçları olmadığı halde mental yorgunluk denilerek seçilmiş hiç bir kişinin görevden alınması hukuki değildir.

Çünkü Merhum Necip Fazıl derki TEFSİRİ yapılmamış her dava daima tazedir diye. Bu konuların da tefsiri bugüne kadar yapılmış değil malum.

Yok görevden alınan başkanlar FETÖ’ye destek verdikleri veya yolsuzluk yaptıkları için alınmışlarsa kamuya ayıp olmasın diye formaliteden bir dava açmanız daha hukuki ve doğru olmaz mıydı ?

Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu Ak Parti’nin kurucu kudretli iki kişisi değil mi idi.

Defalarca Melih Gökçek parsel parsel Ankara’yı sattı dedikleri halde neden şafak operasyonu ile evine baskın yapılmadı sorusunu soranlar haksız mı ?

Killer Grubu’nun bir kamu bankasına 100 milyon dolara sattığı Saphire binasını 3 sene sonra aynı yeri 48 milyon dolara satın almasında aradaki 52 milyon dolar zararı kim karşılayacak ? Bu zarar için hangi yöneticiye şafak operasyonu yapılıp kim tutuklanıp cezaevine atıldı ?

Demirören Medya Grubu Göktürk’te üzerinde ciddi bir yeşil alan tapusu olan Merhum Esat Edin’ in batık şirketini alıp bu yeşil alanı imar’ a açıp ziraat bankasına Doğan Medya Grubunu satın alırken senden 1 milyar dolar kredi aldım.

Onu ödeyemiyorum al yeşil alanıma inşaat yap sat benim hesabımdan 600 milyon dolar düş dediğini söyleniyor bu suç değil mi ? Bu aracılık edenler’ e karşı şafak operasyonu yapılıp cezaevine atıldılar mı ?

SAYIN CUMURBAŞKANIM YAZACAK ÇOK ŞEY VAR UZUN LAFI KISA EDEREK ÜLKEM İÇİN SON SÖZLERİMİ SÖYLEMEK İSTERİM…

Siz Pınarhisar’da Cezaevine giderken belki benden bir şey istersiniz diye saatlerce Orada bekledim.

Siz Ak Partiyi kurarken Yurt dışına ciddi rakamlarda ihracat yapan ve onlarca kişi çalıştıran bir iş insanı olarak Zeytinburnu ilçe başkanınız Ahmet Dokumacı’ ya giderek Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a katkı sunmak isterim. Elimden gelen ne varsa yapmaya hazırım dedim.

Kısa bir süre sonra bana dönüş yaptılar.50 bin nüfusu olan Zeytinburnu’nun en büyük mahallesi olan Sümer’ in kurucu mahale başkanı oldum.

13 ay sonra yapılan ilk kongrede 13 mahalle başkanı arasında ilçe yönetim kurulu olarak seçilen kişi oldum.

2004 yılında ilçe başkan yardımcısı oldum. 2004 Yerel yönetim seçimleri öncesi sizin konuşmacı olduğunuz Kazlıçeşme Mitinginin tertip komitesi üyeleri içinde yer aldım.

Sabah 9.30 ile 12.30 arası bize ait olan Kazlıçeşme Meydanını saat 12.30’da CHP’ye teslim etmemiz gerekirken sizin geç gelmenizden dolayı yeri zamanında teslim edemediğimiz için CHP hakkımızda dava açtı hapis cezası aldık.

2006’ya kadar bu görevim devam etti. Daha sonra Esenyurt’un Kıraç ve Büyükçekmece’nin Beylikdüzü beldesinden sorumlu il koordinatörü olarak görev yaptım.

2009’da Başakşehir ilçesinde Partinizin Belediye Başkan aday adayı oldum. 2019’da ise Zeytinburnu ilçesinde yine partinizin Belediye başkan aday adayı oldum.

2023 yılının Aralık atına kadar Ak Parti belki fabrika ayarlarına döner diye bekledim ama artık umutlarım tükenince partinizden istifa ettim.

Bir an önce daha önce bakan yardımcınız olan İstanbul Cumhuriyet başsacısının görev yerini değiştirmeniz, partinizin eksi bir çok vicdanı dürüst yöneticisini lütfen dinleyin.

Örnek vermek gerekirse sayın Bülent Arınç’ı, Hüseyin Çelik’i, Şamil Tayyar’ı ve zaman zaman hata yaptığınızı söyleyen kişileri dinlemeniz ülkemiz için faydalı olacaktır diye düşünmekteyim.

Bağ Kurlu’ ya verdiğiniz 7.200 Gün ile sizde yaş sınırı beklemeksizin emekli olacaksınız sözünüzü yerine getirirseniz, kademeli emekliğini çözerseniz, Çok pirim ödeyip geç emekli olanlar, az pirim ödeyip erken emekli olanlar’ ın az maaş aldığı yeni emekli sistemi hayata geçelidir.

Ayrıca yapacağınız çalışmalar ile konut fiyatları, kiralar ve temel gıda maddeleri fiyatlarının düşürülmesi halinde CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile eşit şartlarda bir seçim yarışına girmeniz hem size yakışan bir şey olur hem de seçmenin en güçlü rakibini siyasi oyunlar ile devre dışı bırakıldı denmez.

GELİN ADİL VE EKREM İMAMOĞLU’NUN DA GİRECEĞİ ERKEN Genel seçimi Mayıs 2026’da yapalım yeni seçilen Cumhurbaşkanı ve parlamentomuzu seçip yolumuza ülkece devam etsek iyi olmaz mı ?

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner – 26 Temmuz 2025

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