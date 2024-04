Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer eski belediye binasında Esenyurt halkı ile bir araya geldi. Tebrikleri kabul eden Özer, birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Özer, “Yaklaşık kırk gündür sahada çalıştık. Sizlerle beraber emek verdik, ter döktük. Bu güzel ve güzide şehrimizi ev ev, cadde cadde, mahalle mahalle, fabrika fabrika dolaştık ve halkımızın yüreğindeki umuda, gözlerindeki inanca hep güvendik. Onlar bizi, biz onları sevdik. Zaten ben Esenyurt'a yabancı biri değildim. Yaklaşık on senedir İstanbul'a hizmet veren biriyim.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Esenyurt - İstanbul

Sayın İmamoğlu ile birlikte bir yol arkadaşlığımız vardı ve nihayet bu yol arkadaşlığı burada, Esenyurt'ta bir adaylaşma sürecine dönüştü. Bizim halkla kurduğumuz bağı gören bazıları, bizimle ilgili bir takım karalama kampanyaları başlattı. Zannettiler ki bu yalanlarla halkı kandıracaklar. Bu yalanların büyük kısmına cevap vermedim çoğu kez. İstedim ki halkım cevabını versin ve öylede oldu. Halka selam olsun. Biz zaten halkımız için varız. Ve geldiğimiz günden itibaren şunu söyledik: Biz halkımızla beraber yürüyeceğiz. Adil olacağız, eşit olacağız, kapsayıcı ve ulaşılabilir olacağız. Bu sözlerimiz bizim yönümüz olacak. Asla şımarmayacağız, şaşırmayacağız. Her zaman, her daim halkımızın emrinde olacağız. Halkımızın başımızın üstünde yeri olacak.”

“Esenyurt’u barış ve kardeşlik şehrine dönüştüreceğiz”

Ayrım gözetmeksizin Esenyurt’u barış ve kardeşliğin şehrine dönüştürmeyi hedeflediğini belirten Başkan Özer; “Esenyurt küçük bir İstanbul, İstanbul küçük bir Türkiye demiştim. Esenyurt'u aldığımızda İstanbul'u alacağız. İstanbul'u aldığımızda ise Türkiye'de demokrasinin yolunu açacağız demiştim. Şimdi bu yolu hep birlikte açtınız. Meşaleyi Esenyurt’tan yaktınız. Ahmet Özer olarak bugünden itibaren Esenyurt'un belediye başkanıyım. Ayrım gözetmemek ve birbirimizi sevmek bizim düsturumuz olacak. Biz burada bir kent uzlaşısını gerçekleştirdik. Çünkü demokrasinin temeli diyalog ve uzlaşıdır. Esenyurt’u sizlerle beraber bir barış ve kardeşlik şehri haline getireceğiz. En büyük iddiam bu benim”

“Gece demeden gündüz demeden halkımızın hizmetinde olacağız”

Seçim sürecinin artık geride kaldığını ve zaman kaybetmeden çalışmalara başlayacağını vurgulayan Özer; “ Esenyurt, Türkiye’nin en büyük ilçesi. 7 büyük şehir, 57 ilden daha büyük bir kent. Sizlerle birlikte bu şehri 21. yüzyıla yakışır bir şehir haline getireceğiz. Seçim süreci artık geride kaldı. Bundan böyle biz önümüze bakacağız. Esenyurt'un çok güçlü yanları var. Önemli bir üretim gücü, genç bir nüfusu ve 81 ilden gelen insanlarımız var. Bu da bizi güçlü kılıyor. Çünkü göçle gelen insan çalışkandır, hırslıdır ve sürekli ileri gitmek ister. İleri gittiğinde de kentine, kendine, ailesine, ülkesine büyük katkı sağlar. Bu özellikler yetenekli yöneticilerin elinde nimettir, yeteneksizler ise bunu külfet olarak görür. Bu nimetle beraber Esenyurt'u sizlerle dönüştüreceğiz. Liyakat, ehliyet, çalışkanlık ve uyum en temel düsturumuz olacak.

“Bundan sonra işimiz gücümüz Esenyurt”

Bugüne kadar yaşanan olumsuzlukları her bir Esenyurtlu vatandaşın desteği ile aşacaklarını belirten Prof. Dr. Ahmet Özer; Esenyurt’ta yetişmiş yüksek bir insan gücü, köklü sivil toplum kuruluşları, halk önderleri ve kanaat önderleri var. Onlar her zaman benim doğal danışmanlarım olacak. Ben bir profesör olarak sayısız okul okudum, onlarca ülke gezdim. Ancak siz olmazsanız, sizinle beraber yürümezsek asla başaramayız. Bunun için bize el verin, güç verin bu yolu beraber yürüyelim. Birlikte toplumsal barış ve huzur içinde üreteceğiz, bölüşeceğiz. Ve beş yılın sonunda her bir Esenyurtlu gururla ben Esenyurtluyum diyebilecek. Bundan sonra işimiz gücümüz Esenyurt.”

“Yolunuz, yolumuz açık olsun”

İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçim başarısına da değinen Başkan Ahmet Özer; ‘Biz Esenyurt’u, Sayın İmamoğlu da İstanbul'u kazandı. Ayrıca 26 tane belediyeyi daha kazandık. Türkiye'de muhalefet büyük bir zafer elde etti. İstanbul gibi bir devin bizimle beraber olması, bizim yol arkadaşımız olması Esenyurt için büyük bir avantaj. Halkın belediye başkanı olarak asla böbürlenmeyeceğiz. Halkımıza üstten bakmayacak, fil dişi kulelere çekilmeyeceğiz. Bu işe halkla başladık, halkla nihayete erdireceğiz. Yolunuz, yolumuz açık olsun.” Dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)