Bu satırları kuruluş sürecinde Ak Parti de Kurucu Mahalle başkanı,13 ay sonra yapılan Zeytinburnu ilçe kongresinde 13 Mahalle başkanı içinde ilçe yönetim kurulu üyesi seçilen tek kişi oldum.

2004 yılında yapılan yerel yönetim seçimlerinden önce Zeytinburnu Kazlıçeşme de yapılan mitingin tertip komitesi üyesi idim. CHP’nin mitingini aksattık diye hakkımızda açılan dava da 2 arkadaşım ile beraber 3 ay hapis cezası aldık.

Bu seçimden sonra ekonomik işlerden sorumlu ilçe başkan yardımcısı oldum. Bir süre sonra AR-GE ‘den sorumlu ilçe başkan yardımcısı olarak vazifem 2006 yılının sonuna kadar sürdü.

2007’nin başlarında yapılan kongrede mevcut ilçe başkanı yerine başka bir arkadaşımızın ilçe başkanlığına aday olmasını istedik ilk başta mevcut başkan tamam dedi ama daha sonra devrin il balkanı Mehmet Müezzinoğlu hayır sen ilçe başkanı adayı olacaksın denilerek aday olması sağlandı.

Metin Külünk aday çıkarmayın dediği için bizim aday olarak düşündüğümüz arkadaşımız aday olmadı.

Ben o zaman aday olabilirim dememe rağmen beraber hareket ettiğimiz arkadaşlarımız Metin abi’ye söz verdik bir aday çıkarmayacağız dediler.

Kısa süre içinde organize olarak o zaman mevcut ilçe başkanı adayına tepki olarak boş oy verelim dedik ve tepkimizi sandığa yansıttık.

Oylama sonucu 431 delegeden 182’ si tepki olarak boş oy kullandı,131’i mevcut ilçe başkanına oy verdi. 118’i de hazirun listesine,imza attıkları halde oy kullanmadan çekip gitti.

Yani o zaman yeniden kongreye gidilmesi gerektiği halde Müezzinoğlu bu tepki görmezden geldi. 182 sayısı 131’den büyük olduğu halde delegende oy alamayan bir kişi tam 3 yıl İktidar partisini İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde temsil etti.

Siyasi partiler güçlü oldukları zaman yaptıkları hatalar görmezden gelindiği gibi burada da o yapıldı.

Bunları Ak Parti’nin ilk 7 yılından sonra sağlıklı muhasebe yapamadığı bu başı bozukluğun 2013 yılından sonra artarak devam ettiğini vurgulamak için örnek verdim.

2019’DA BİNALİ YILDIRIM BAşBAKAN FORMATINDA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLIĞI KAMPANYASI YÜRÜTTÜ MURAT KURUM DA 2024’DE AYNISI YAPTI …

Bunu da nereden çıkardın diyenlerin olduğunu duyar gibim hemen örneklerimi vereyim.

Bir yere belediye başkana dayı olan kişinin o yerin gazetecilerini ve medyacılarını sorması gerekmez mi ? El cevap gerekir…Peki Binali bey İstanbul ‘da 2 kez medya ile bir araya gelerek toplantı yaptı. İstanbul Gazeteciler derneğini davet etti mi HAYIR …

Ondan 5 sende sonra yani 2024 yerel yönetim seçimlerinden önce eski bakan Murat Kurum ‘da basın ile bir araya geldi mi koskocaman bir hayır da buradan.

Yani Ak partinin her iki adayı da belediye başkan adayı formatında siyasi bir çalışma yapmadı.

Erdoğan başta olmak üzere Ak partili yöneticiler her seçim sonrası beylik laflar yaparak kendilerini muhasebe edeceklerini söylüyorlar ama bir şey yaptıkları YOK. Bu serde yapacaklarına zerre kadar umudum yok.

BİNALİ BEY KAYBEDECK DEDİM ETTİ,MURAT KURUM’UN KAZAMA ŞANSI SIFIR DEDİM AMA AK PARTİLİLER BANA CHP AĞZI İLE KONUŞUYORSUN DEDİ NE OLDU ?

Bu kadar kesin konuşmamın sebebi ise her gün İstanbul’un bir ilçesinde yüzlerce seçmen ile hangi partinin adayına oy vereceksin sorunsu soran ilk siyasi sokak röportjlarını yapan gazeteci olarak sokağın nabzını tuttuğum için rahat konuşuyordu.

Ekrem İmamoğlu sokak röportjlarımızı izlediğini güzel bir halkın sesine kuşlak tıkayan ulusal medya’ya karşı halkın samimi ve özgür sesi olduğumuzu defalarca bize ifade ederek emeğimize saygı duyduğunu söylemekle yetinmeyin biz yayınladıklarınızı görüyoruz ancak seçmen kamera arkasında size neler söylüyor bunları da bilsek daha sağlıklı bir siyaset yapabiliriz diyerek çalışmalarımızdan yararlandılar.

Ak Partili yöneticiler ise 3 maymunu oynayarak sizi görmedik,duymadık bilmiyoruz dediler.

Kısa ve net söylüyorum biz 24 saat halkımızın içindeyiz bizi tanımayanı biz hiç tanımayız.

31 MART 2024 YEREL YÖNETİM SEÇİMLERİNDEN ÖNCE 26 MART 2024’DE ÇIKAN GAZETEMİZDEKİ MAKALEMİ 23 MART 2024’DE YAZARAK ŞUNLARI YAZMIŞIM…

31 Mart 2024 Yerel Yönetim Seçimi İle Alakalı Birkaç Söz…

Efendim seçimin tabiatında var olan tahmin kültürü her seçimde de olduğu gibi bu seçimde de oluyor.

Malum yıllardır seçmenin içinde olan bir basın mensubu olarak bu seçimde de 35’e yakın İstanbul’un ilçesinde sokak röportajı yaptım bazılarında ise birkaç tur da yaptık.

Bu sokak röportajlarında elde ettiğim bilgilerin dahilinde benimde bazı tahminlerim var.

Bunları sizinle de paylaşarak daha seçime bir hafta kala kendimi bağlamak isterim.

1-İBB’De Ekrem İmamoğlu’nun en az 3 ile 4 puan fark ile seçimi kazanacağını düşünüyorum.

BU İLÇELERE DİKKAT :

1-Sancaktepe

2- Eyüpsultan

3-Üsküdar

4-Bahçelievler

5-Çekmeköy

6-Tuzla

7-Bayrampaşa

8-Beyoğlu

9-Zeytinburnu bu ilçelerde CHP adayları seçimi kazanırlarsa şaşırtıcı olmaz.DEMİŞİM…

CHP MECLİS Üyeliğinde 623 belediye başkanlığı seçiminde ise 5.084 oy ile seçimi kazandı.

SEÇMEN DAHA FAZLASINI YAPARAK 31 MART 2024’DE ŞU İLÇELERİ CHP’YE TESLİM ETTİ…

1-Tuzla

2-Beykoz

3-Beyoğlu

4-Bayrampaşa

5-Silivri

6-Üsküdar

7-Çatalca

8-Sancaktepe

9-Şile

10-Çekmeköy

11-Eyüpsultan bunlar CHP’nin yeni dönemde kazandığı ilçeler eskiden de ilçeleri var şu an yönettiği ilçe sayısı 25 veya 26 civarında oldu.

AK PARTİ’NİN 10.000’DEN AZ BİR OY FARKI İLE KAZANDIĞI KALESİ İLÇELERDE CHYP BÜYÜK BİR ÇIKIŞ YAPTI…

Emekli ile memur aynı fiyatlara ekmek ve gıda ürünleri alıyor Erdoğan memur’a seyyanen 8 bin lira verirken emekliye bir kuruş vermedi.

Yahu bütçe yoksa her ikisine 4 bin lira ver adalete sağla imlan olsa daha fazla yapardık de emekli o zaman seni anlardı ama memur’a verip ona vermemek büyük bir adaletsizlik oldu ve emekli bu u affetmedi.

1-Zeytinburnu Ak Parti 65.083 oy aldı CHP ise 59.996 oy aldı 5.087 oy farkı ile Ak Parti seçimi kazandı.

2-Pendik Ak Parti 187.623 oyu aldı CHP ise 179.608 oy aldı 8.015 oy farkı Ak Parti seçimi kazandı

3-Fatih Ak Parti 91.917 oy aldı CHP ise 84.588 oy aldı 7.329 oy ile Ak Parti seçimi kazandı

4-Arnavutköy Ak Parti 71.849 oy aldı CHP ise 65.863 oy aldı 5.986 oy farkı ile Farkı ile Ak Parti kazandı.

5-Bahçelievler Ak Parti 152.111 oy aldı CHP ise 142.159 oy aldı 9.952 oy farkı ile Ak parti kazandı…

6-Ümraniye Ak Parti 174.555 oy aldı,CHP ise 165.054 oy aldı 9.501 oy farlı ile Ak Parti kazandı.

Dostlar gördüğünüz gibi CHP biraz daha bu ilçelerde kazanıyoruz diyerek inançlı bir şekilde seçmenini motive etseydi muhtemelen bu ilçelerde seçimi alabilirdi.

AK PARTİ BİR ÇOK HATASINDAN DOLAYI BU SÜRECİ YAŞADI… DAHA KÖTÜ BİR SONUÇ MÜMKÜNDÜ… AK PARTİ KENDİSİNİ DÜZELTMEZSE BİR SONRAKİ SEÇİMDE 3 .PARTİ OLMAYA HAZIRLANSIN…

1-Kişiye özgü imar rantı: Örnek Eyüp Göktürk’te DEMİRÖREN HOLDİNG’İN 17 MİLYON dolara satın aldığı yeşil alanı imara açıp Doğan medya ya ödeyeceği 1 milyar dolar borcundan dolayı ziraat bankası bina yapıp satacak ve TÜPÇÜ’nün borcundan 600 milyon dolar düşecek… siz halkın bunu gördüğü bilmiyor musunuz ?

2 Zeytinburnu Ağır bakımın yerini Büyükyalı’ya vereceksiniz ve sahili halka kapatacaklar biz burada yaşıyoruz bunu her gün yaşamıyor muyuz ?

3-İl başkanlığınız bir gün İstanbul’a yönelik yayın yapan medya mensuplarına 10 Ocak çalışan gazeteciler günü size bir çay ikram edelim demiş mi ?

4-İmamoğlu’nun kazandığı seçimi iptal edip bunu saymacağız demenin seçmenden nasıl bir travma sağladığını bilmiyor musunuz ?

5-Oy aldığınız fakir fukarayı daha fakir zengini daha zengin yapan ekonomi Politikaları siz 22 yıldır uygulamıyor musunuz ?

6-Her seçim sonrası muhasebe yapacağız diyorsunuz ama biz halk olarak Nedense bu muhasebenizi hiç görmedik…

7- İmamoğlu’na karşı Vali ve kaymakamları seçim için alana sürerken halkın buna tepki göstereceğini düşünmediniz mi ?

8-Cumhurbaşkanının aynı zamanda Parti genel başkanı olacağı için yasal değişiklik yaparken neden darbeci Kenan Evren’in vatan’a ihanet dışında kendisini yarı tanrı ilan eden maddeleri değiştirmeyip aynen onlardan yararlandınız…

DİP NOT: YOUTUE Kanaları basın yasasına tabi değil … Bir seçmen Yıllar önce sadece yarım saat yayında kalan bir sokak röportajımızda Esnar vakfı ve Ak Partiyi eleştirdiği için hakkımda CB.ye hakaret davası açıldı ve konuşan şahıs bulunup ifadesi alınmadan davayı açan avukat ilk duruşmaya gelmeden hakkımda açılan dava da usülsüz ve hukuksuz bir şekilde darbeci Evren’in kendisi için çıkardığı yasandan faydalanan Erdoğan’ın davacı olduğu mahkemede mahkumiyet kakarı ile 11 hapis Cezası verildi. BUNUN NERESİNDE ADALET VE HUKUK VAR…

Aslında Ak partinin hata ve yanlışlarını maddeler halinde sıralarsak değil 8 madde emin olun 8 bin madde bile olur ama Ak Parti’nin eleştiriden yararlanma kültürü yok. Aksine yeni bir dava açarak bizi daha zora sokacakları için bu kadarı ile yetineyim…

Bıçak kemiğe dayanmış vay vay…Meğer sevda bir yalanmış türkü sözü ile yazımı bitireyim …

İstanbul Times -Hüseyin ÇETİNER -03.04.2024 - Zeytinburnu - İstanbul