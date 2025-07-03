KENT ORMANI YANGINI KISMEN KONTROL ALTINDA

Yangının büyümesi önlenirken, ormanlık arazinin bazı bölgelerde uzaktan müdahaleyi zorunlu kılması tam kontrol sağlanmasını güçleştirdi. İstanbul itfaiyesinin yangına müdahalesi sürüyor.

Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaş-ı Veli Kent Ormanı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Sıcak hava ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın için İstanbul İtfaiyesi olay yerine 12.43’te ekiplerini sevk etti.

12 istasyondan 24 araç ve 82 personel sevkinin yapıldığı yangında ekipler ormanlık arazide özveriyle görev yaptı. Özel eğitimli itfaiye ekipleri, ormanlık alana girişin güç olduğu bazı noktalarda uzaktan müdahale ederek alevleri kuşatmaya çalıştı. Arazi şartları bazı bölgelere uzaktan müdahaleyi zorunlu kılsa da yangının büyümesi önlenerek kısmi kontrol sağlandı. İstanbul itfaiyesinin tam kontrol için yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)