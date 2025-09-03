İstanbul Valisi Davut Gül yeniden yapılan Zeytinburnu Mesleki ve Teknik Eğitim Kampüsü’nü gezdi. Vali Gül’e Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da eşlik etti.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner

İstanbul’daki okulların deprem raporunu basın mensuplarına açıklayan Vali Gül “Güvenli ve modern eğitim ortamları için yapılan bu yatırımlar, Türkiye Yüzyılı vizyonumuza güç katacak. Bu sebeple önümüze bir hedef koyduk: İstanbul’un tamamında tekli eğitime geçmek. Halihazırda okullarımızın %78’inde, 2371 okulda tam gün eğitime devam edilirken %22’sinde, 677 okulumuzda ikili eğitim veriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Milli Eğitim Bakanımızın öncülüğünde bu hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından İstanbul Valisi Davut Gül, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ile birlikte Tarihi Merkezefendi Fırını’na da ziyarette bulundu. Başkan Ömer Arısoy Vali Gül’ün Tarihi Fırın gezisi sırasında bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)