İMAMOĞLU: 2.300 KİŞİLİK İTFAİYE ERİNİN ALINMAMASI MESELESİNİ ŞİKAYET EDİYORUM

Programda İBB’nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan itfaiye eri için alımı için yanıt beklendiğini anımsatan İmamoğlu, “Dosyanın Şehircilik Bakanlığı’nda, 2.300 kişinin bizim kurumumuza katılmasının engellenmesinin altında yatan anlamsız, mesnetsiz, komik, trajik durumun sebebi nedir? Yerel yönetimler Genel Müdürlüğü dahil, ben dahi bunu telefonla söyledim.

ANLAMSIZ, MESNETSİZ, KOMİK, TRAJİK DURUMUN SEBEBİ NEDİR?

Bir önceki bakana, ondan önceki bakana, şimdi de yeni dönemi hayırlı olsun Sayın Kurum'a bunu defalarca ilettim. Anlamı nedir? Yani devletimizin bir kurumuna 2.300 kişilik itfaiye eri katılımını engellemenin anlamı nedir? Bunun kavramı nedir? Altında yatan anlamsız tavır nedir? Milletimize, 16 milyon insanımıza, hatta her yöresinde afet olduğunda oraya koştuğunu bildikleri için 86 milyon yurttaşımıza, bu 2.300 kişilik itfaiye erinin alınmaması meselesini şikayet ediyorum. Buradan şikayet ediyorum, altına imza atmayan her kim ise…” ifadelerini kullandı.

İMZA ATMAYANLARI MİLLETE ŞİKAYET ETTİ

310. yıl önce kurulan, dünyanın en köklü ve güçlü kurumlarından İstanbul İtfaiyesi, uluslararası standartlarda teknolojik ekipmanlarla donatılan araçları filosuna kazandırdı. Şehrin dar sokaklarında, dik yokuşlarında ve engebeli orman yollarında kullanılacak araçlarla her hava koşuluna ve her yerleşim birimine ulaşmakta ekiplere sağlanan imkanlar geliştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in katılımıyla, son 5 yılda filoya kazandırılan 134 aracın bir bölümü İstanbul İtfaiyesi Yeni Araç Tanıtım Etkinliği’nde tanıtıldı. İSPARK Yenikapı Spor ve Kültür Merkezi Açık Otoparkı’nda programda katliamın 29’ncu yılını anmak için yakasına taktığı Srebrenitsa çiçeği ile konuşan İmamoğlu özetle şunları söyledi:

“SREBRENİTSA İNSANLIK ADINA BİR UTANÇ ANIDIR”

“11 Temmuz gerçekten hepimizin yüreğini yakan, geçtiğimiz yüzyılın sonlarına doğru yaklaştığımız bir dönemde o döneme hiç yakışmayan insanlık adına en kara günlerden birisi olan bir zaman dilimini Balkanlar'da özellikle Boşnak vatandaşlarımızın ve hemşehrilerimizin başta olmak üzere ama bütün vatanımızı, bütün yurdum insanının içini dağlayan, ne yazık ki büyük bir soykırımı yaşadık. İnsanlık adına bir utanç anıdır.

Sadece birkaç gün içerisinde, 11 Temmuz 1995’te, 8372; Boşnak vatandaşımızın çok yakınları, çok canları, ciğerleri bizim de canımız, ciğerimiz insanlar katledildi ve büyük bir soykırıma sebep olundu.

Özellikle bu acıyı Bosna Hersek'e ve Saraybosna'ya yaptığım ziyaretlerde yaşadım, gördüm, hissettim. Böyle bir insanlık ayıbının, utanç verici kara bir dönemin dünyada asla bir daha yaşanmamasını elbette diliyoruz. Hayatını kaybeden binlerce insanı buradan rahmetle, minnetle anıyoruz.”

“FİLİSTİN’E SEYİRCİ KALINMASINI KINIYORUM”

“Umut ederiz ki bugün yanı başımızda hala insanların katledildiği ve bir terör saldırısı gibi insanların üzerine bombaların yağdırıldığı, özellikle Filistin'deki masum insanların, bu dönemde dahi böyle bir sürecin yaşanmasına bütün dünya tarafından seyirci kalınmasını da esefle kınıyoruz. Aynı zamanda üzülerek ifade edeyim ki bu tür insanlık ayıbı anlar insanların hep birlikte düşünmesi, önlemesi, engellemesi gereken süreçlerdir. Bu bağlamda İstanbul halkı adına Boşnak hemşehrilerimizin, dostlarımızın bu acı gününde çok üzgün olduğumuzu insanlık adına ve bir daha böyle bir dönemin yaşanmamasını diliyorum.”

“İSTANBUL İTFAİYESİ İLE GURUR DUYUYORUM”

“Geçmişten bugüne itfaiye teşkilatımızın var olmasına katkı sunmuş kim var ise; her yöneticisine, her bireyine şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. İstanbul İtfaiyesi ve onun kahraman itfaiyecileriyle İstanbul halkı adına ve şahsen gurur duyduğumu buradan belirtmek istiyorum. Afet anında can ve mal kaybının önüne geçebilme adına ilk yardımda, arama kurtarmada, yangında, depremde her ortamda zamanla yarışan bir ekip olduğumuzun bilinmesini isterim.”

“BAZI KONULAR ASLA İHMAL EDİLEMEZ”

“Burada zamanla yarışırken 7/24 hazır durumda olan ekibimizin çok değerli bir eğitimden geçtiğini ve bu sürecin çok hassas olduğunu da hatırlatmak isterim. İstanbul'umuzun bazı kritik konuları vardır ki bunlar asla ihmal edilemez.

Çözüme kavuşturulmalıdır. İstanbul İtfaiyesi ciddi anlamda hem bir yandan bu eğitimleri vererek hazır ettiği elemanlarıyla, bu meslek grubunun değerli temsilcileriyle asil bir görevi, önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Ama bir yandan evet her teşkilatın olduğu gibi bu teşkilatın da yenilenmesi revize edilmesi gerekiyor. Sonuçta burada emek veren insanlarımız zamanı geliyor, emekli oluyorlar ya da başka vesilelerle başka görevlere dahil olabiliyorlar.”

“PERSONEL ALIMI NE YAZIK Kİ ENGELLENMEKTEDİR”

“İstanbul'un özellikle de terörle mücadelede ve afet anına hazırlıkla ilgili sorumluluklarından ötürü en çok ihtiyaç duyduğu personel alımı ile ilgili alan ve en kritik alan İstanbul İtfaiyesi'dir. Biz uzun zamandır bu konuda takipte olduğumuzu ve bu takibi yaparken de şahitliği vardır.

Buradan kulaklarını çınlatalım, İstanbul Valimi iken böyle bir ihtiyacın ihmal edilmemesi gerektiğini şimdiki İçişleri Bakanı Sayın Yerlikaya'yla birlikte konuşarak, böyle bir alımın İstanbul için elzem olduğunun altını çizerek, karar vermiş ve akabinde İstanbul İtfaiyesi'ne personel alımını başlatmaya dönük izin istemiştik.

Çok sınırlı sayıda bir izin gelmiştir. Tam 2.300 kişilik personel alımı süreci yıllardır diyebileceğim seviyede ne yazık ki engellenmektedir.”

BUGÜN ALIMI YAPILSA YETİŞMESİ 2-2,5 YIL

“Burada çok deneyimli, yönetici, itfaiyeci, dostlarımı görüyorum. Onların da ifadesiyle, tam anlamıyla afet anında müdahaleye acil durumlardaki müdahaleye koşan itfaiyeci dostlarımızın eleman alımı sürecinin başladığı an itibariyle, o müdahaleye koşacak sürecin tamamlanması neredeyse 2-2,5 yıl sürüyor.

Yani bu kuruma, insan yetiştirmek öyle kolay bir iş değil. Yani bugün bize o onay gelse, biz süreci başlatsak işe aldığımız o yürekli, bu mesleği seçen insanlarımız 2-2,5 yıl sonra doğru zamanda doğru müdahaleyi yapabilen, yetişmiş bir eleman haline geliyor.”

“ENGELLENMESİNİN ALTINDA YATAN ANLAMSIZ, MESNETSİZ DURUMUN SEBEBİ NEDİR?

“Dolayısıyla yıllardır ve aylardır, bu dosyanın Şehircilik Bakanlığı’nda, 2.300 kişinin bizim kurumumuza katılmasının engellenmesinin altında yatan anlamsız, mesnetsiz, komik, trajik durumun sebebi nedir? Yerel yönetimler Genel Müdürlüğü dahil, ben dahi bunu telefonla söyledim. Bir önceki bakana, ondan önceki bakana, şimdi de yeni dönemi hayırlı olsun Sayın Kurum'a bunu defalarca ilettim.

Anlamı nedir? Yani devletimizin bir kurumuna 2.300 kişilik itfaiye eri katılımını engellemenin anlamı nedir? Bunun kavramı nedir? Altında yatan anlamsız tavır nedir? Milletimize, 16 milyon insanımıza, hatta her yöresinde afet olduğunda oraya koştuğunu bildikleri için 86 milyon yurttaşımıza, bu 2.300 kişilik itfaiye erinin alınmaması meselesini şikayet ediyorum.

Buradan şikayet ediyorum, altına imza atmayan her kim ise… Aynı şekilde tekrar bir şikayetimi daha yineleyeyim, başta söyledim. İtfaiye erleri, itfaiye çalışanları, itfaiye grubunun bir meslek grubu haline gelmesi konusundaki uyarılarımızın ve yazılarımızın da dikkate alınarak bu mesleği yapanların haklarının teslim edilmesini de yine buradan uyarı olarak iletiyorum.”

“TAM DONANIMLI EKİBİMİZLE, EKİPMANIMIZLA HAZIRIZ”

“İstanbul İtfaiyesi'ne 134 yeni araç kazandırmış olduk. Aldığımız araçlar arasında İifaiye ilk müdahale araçları, ambulans, su ikmal araçları, merdiven araçları, itfaiye hizmet araçları yer alıyor. 800 milyon liraya varan maliyetle aldığımız bu 134 araçla birlikte ekibimizin 970 araca ulaştığını, teşkilatımızın araç sayısını da yüzde 16 oranında katkı sağladığımızı belirtmek isterim.

Böylece araç filomuzun yaş ortalaması da 16’dan 12’ye düşmüştür. Araçların bakım arıza durumlarının daha da azalacağı gibi son teknolojiler ile ürünler araçlarımızın donanımsal özelliklerini artmasıyla hizmet kalitemizin de artacağı bir gerçektir. Bu sayede inşallah İstanbul İtfaiyemiz tabii ki kötü anlara maruz kalmayız.

Afet oluyor, geçinden versin, en hazırlıklı şekliyle karşılayacağımız süreçler olsun oluşsun. Temennimiz budur. Ama ihtiyaç olduğunda da tam donanımlı ekibimizle, ekipmanımızla hazır olduğumuzu İstanbullulara duyurmak isterim.”

AKSOY: “İSTANBUL'U KORUMAK İÇİN HER ZAMAN HAZIRIZ”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy ise yaptığı konuşmasında, “İstanbul İtfaiyesi olarak her zaman daha iyisini yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. Modern araçların yanı sıra nitelikli ve tecrübeli personelimiz gelişmiş eğitim tesislerimiz ve sağlam altyapımızla İstanbul'u korumak için her zaman hazırız.

Bu vesileyle 310 yıllık gururlu geçmişimizi ve modern araçlarla taçlandırdığımız bu yeni dönemi kutlamak istiyorum. İstanbul İtfaiyesi olarak her zaman daha güçlü, daha etkin ve daha güvenilir bir şekilde şehrimize hizmet etmeye devam edeceğimize söz veriyoruz.”

Konuşmaların ardından İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve davetli protokol üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. İmamoğlu, program sonrası sergilenen araçları görev yerlerine uğurladı.

