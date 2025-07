TARİHİ YARIMADA’DA SU BASKINLARINI TARİHEGÖMECEK PROJEDE SONA YAKLAŞILIYOR…

TBM’lerin çıkış anına tanıklık eden İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Karşı karşıya kaldığımız tüm engellemelere rağmen, İstanbul ileriye taşımak için çalışmaya, Ekrem Başkan’ımızın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ekrem Başkan’ımızın her zaman yaptığı gibi; halkın kaynaklarını, halkımızın refahı için harcayacak, İstanbul'u modern bir dünya kenti haline getireceğiz.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Fatih - İstanbul

İBB BAŞKANVEKİLİ ASLAN: EKREM BAŞKAN’IMIZIN HER ZAMAN YAPTIĞI GİBİ; HALKIN KAYNAKLARINI,HALKIMIZIN REFAHI İÇİN HARCAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan’ımızın, yol arkadaşlarımızın ve bizlerin büyük bir adaletsizlikle mücadele ettiği bu günlerde, onlara olan sözlerimizi tutacağız. İstanbul'a gözümüz gibi bakacağız. Çünkü umut, İstanbul'u ve İstanbulluları sevenlerde. Umut, halkı için gece-gündüz demeden çalışanlarda. Umut, sırtını halka dayayanlarda. Umut burada,” dedi.

UMUT, HALKI İÇİN GECE-GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞANLARDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) köklü kuruluşu İSKİ, artan nüfusa ek olarak, yoğun yağışlarda kesit yetersizliği sebebi ile bölgede sık sık su taşkınları yaşayan Fatih’e yaklaşık 700 milyon TL’lik yatırımla, 2,5 kilometre uzunluğa sahip “Samatya Yağmursuyu Tüneli” projesini başlatmıştı.

UMUT, SIRTINI HALKA DAYAYANLARDA

Vatan Caddesi, Aksaray Meydanı, Namık Kemal Caddesi, TCDD Altgeçidi, Org. Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi, Samatya Devlet Hastanesi Önü, TCDD Alt Geçidi gibi ana arter nitelikli önemli noktaları ve bağlantılı oldukları cadde/sokaklarda taşkın sorununu tarihe gömecek projede TBM’ler (tünel açma makinesi), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 25 Ocak 2024’te katıldığı törenle çalışmalarına başlamıştı.

TBM’LER “GÜN YÜZÜ” GÖRDÜ

Projenin kaba tünellerini kazan TBM’ler çalışmalarını tamamladı. TBM’ler, son çıkış noktası olan Aksaray Vatan Caddesi Muratpaşa Parkı’nda düzenlenen etkinlikle “gün yüzüne” çıktı. Bölgede yaşanan ve yaşanması olası su baskınlarını önleyen projenin TBM çıkışı için düzenlenen etkinlik, 19 Mart sivil darbesiyle özgürlüğü elinden alınan İmamoğlu’na vekaleten İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile aynı kumpasta ev hapsi verilen İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa’ya vekaleten de İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte, Aslan ve Doğan birer konuşma yaptı.

İMAMOĞLU’NDAN ÖNCE

Sözlerine İmamoğlu’nun Silivri’den gönderdiği selamla başlayan Aslan, “Bugün Fatih ilçemizde gerçekleştirdiğimiz önemli bir altyapı yatırımı için buradayız. Ekrem Başkanımız, 2019’da göreve geldiğinden bu yana, İstanbul'un kronikleşmiş altyapı sorunları vardı. Dünyanın en önemli kentlerinden biri olan İstanbul'da, seller ve su baskınları yaşanıyordu. Şehrimiz, büyük bir hızla büyümeye devam ederken, altyapısı yenilenmemiş ve atık suyu yağmur suyu ayrımı yapılmamıştı. Altyapının artık yetersiz kaldığı, ömrünü tamamladığı bu bölgelerde yoğun yağışlarda, su baskınları ve seller yaşanıyordu. İstanbul'a yakışmayacak görüntülerle karşı karşıya kalıyorduk. Televizyon kanalları hemen oraya gidip, görüntüler çekip, televizyonlarda yayınlıyorlardı. Bu seller, ne yazık ki can ve mal kaybına sebep oluyordu,” dedi.

İMAMOĞLU’NDAN SONRA…

İstanbul’un tarihi ilçesi Fatih’in altyapısının da yıllar boyunca ihmal edildiğinin altını çizen Aslan, bu olumsuz sürecin İmamoğlu’nun 2019’da İBB Başkanı olmasından sonra tersine döndüğüne vurgu yaptı. İmamoğlu’nun aynı yıl içinde ikinci kez göreve geldiği 23 Haziran 2019’dan itibaren İstanbul’un 39 ilçesinde yapılan altyapı çalışmalarından detaylı örnekler veren Aslan, “Ekrem İmamoğlu yönetiminde Büyükşehir Belediyesi, tam 6 yılda, 201 milyar TL parayı, altyapı olarak İstanbul'un altyapısına yatırmıştır.

Ve burada ne kıymetli dostumun yönettiği Fatih Belediyesi ayrılmış ne Kadıköy Belediyesi ayrılmıştır. Hatırlarsınız; ‘Üsküdar'da denizle kara birleşti’ dediğimiz günleri televizyonlar çekiyordu. Bugün yaptıklarımızı da çekip bir paylaşmalarını tabii beklemek bizim en doğal hakkımız,” şeklinde konuştu.

“EKREM İMAMOĞLU'NU DİNLEDİK VE DİNLEMEYE DE DEVAM EDİYORUZ”

“İstanbul böylesine sorunlarla uğraşırken ve biz bu yatırımları yaparken, bir de kentimize büyük bir ihanet projesi olan Kanal İstanbul projesiyle karşı karşıya kaldık” diyen Aslan, “Ekrem Başkanımız, o gün net bir şekilde söylemişti: ‘Kanal, İstanbul'a ihanettir. İstanbul'un kanala değil, altyapıya ihtiyacı var.’ Biz de Ekrem İmamoğlu'nun dediği gibi, bürokrat arkadaşlarımızla, meclis üyelerimizle, grup yönetimimizle ve AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber altyapıya önem verdik.

Ekrem İmamoğlu'nu dinledik ve dinlemeye de devam ediyoruz. Çünkü onun bakışında, İstanbul'un ve Türkiye'nin altyapısı sağlam değilse üst yapısı da sağlam değildir. Bizim de birinci vizyonumuz, İstanbul'un altyapı sorunlarını çözmek. Ve çözmeye de devam edeceğiz. İBB olarak, büyük yatırımlarla İstanbul'a hak ettiği gibi hizmeti ve dönemi yaşatmak istiyoruz ve yaşatıyoruz,” ifadelerini kullandı.

“MEMLEKETİN HER YERİNDE İSKİ DE YOL BAKIM DA İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞIMIZ DA VAR”

İBB ve bağlı kuruluşlarının sadece İstanbul için değil, tüm Türkiye için çalıştığının altını çizen Aslan, İSKİ’nin, İstanbul İtfaiyesi’nin ve İBB Yol Bakım Daire Başkanlığı gibi birimlerin, Türkiye’nin farklı noktalarında yaşanan orman yangınlarına müdahaleye ve sonrasında yaşanan sorunların çözümüne aktif katılım sağladığı bilgilerini paylaştı. Aslan, özetle şunları söyledi:

“İşte burada İSKİ, sadece altyapı, temiz su ile uğraşmıyor. Memleketin her yerinde İSKİ de var, Yol Bakım da var, İtfaiye Daire Başkanlığımız da var. Ekiplerimiz, İstanbul'un çeşitli noktalarından organize bir şekilde hareket ederek, afet bölgelerinde yerel itfaiye birimleriyle tam uyum içinde çalışmakta, söndürme faaliyetlerinin yanı sıra lojistik ve teknik destek de sağlamaktadır. İstanbul İtfaiyesi olarak biliyoruz ki, afetlerle mücadele yalnızca teknik bir görev değil, aynı zamanda vicdani bir sorumluluktur.

Bizler, her çağrıda hazır olmak, her ihtiyaca cevap vermek ve her canı korumak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Bu vesileyle, görev alan tüm personelimize, üstün gayretleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyor, yangınlardan etkilenen tüm bölgelerimize geçmiş olsun dileklerimizi buradan ifade etmek istiyorum.”

“EKREM BAŞKAN’IMIZIN HER ZAMAN YAPTIĞI GİBİ…”

“Gördüğünüz gibi çalışıyoruz. Her yerdeyiz. Her sahadayız. Karşı karşıya kaldığımız tüm engellemelere rağmen, İstanbul ileriye taşımak için çalışmaya, Ekrem Başkan’ımızın emanetine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Ekrem Başkan’ımızın her zaman yaptığı gibi; halkın kaynaklarını, halkımızın refahı için harcayacak, İstanbul'u modern bir dünya kenti haline getireceğiz. İstanbul halkına söylüyorum: Bazen şehir dışına çıkıp destek yapmak zorunda kalıyoruz. Evet, doğru; Kula'ya, Seferihisar'a, Çeşme'ye gidiyoruz.

Ama ora da bizim memleketimiz, ora da bizim ülkemiz, orada da bayrağımız dalgalanıyor. Kaynağımızın bir kısmını İstanbul dışına kullanıyorsak, sizden özür dileriz. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti için kullandığımız kaynak, bizim için sadece onur madalyasıdır, diyoruz. Başkan’ımızın, yol arkadaşlarımızın ve bizlerin büyük bir adaletsizlikle mücadele ettiği bu günlerde, onlara olan sözlerimizi tutacağız. İstanbul'a gözümüz gibi bakacağız. Çünkü umut, İstanbul'u ve İstanbulluları sevenlerde. Umut, halkı için gece-gündüz demeden çalışanlarda. Umut, sırtını halka dayayanlarda. Umut burada.”



