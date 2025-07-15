İBB BAŞKAN VEKİLİ NURİ ASLAN:DEMOKRASİ EKMEK GİBİ SU GİBİ İHTİYAÇTIR

Aslan, “15 Temmuz 2016, ülkemizin demokrasi tarihine hiç yakışmayan, en karanlık günlerden biriydi. Türk milleti, egemenliğini kimseye teslim etmeyeceğini bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz akşamı da halkımız büyük bir direniş ile canlarını ortaya koyarak darbeyi ve darbecileri püskürttü. İradesine, şanlı bayrağımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıktı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Fatih - İstanbul

DEMOKRASİMİZE, MİLLETİMİZİN İRADESİNE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Milletin evi Saraçhane’de de halkımız büyük bir direniş gösterdi” dedi. “Demokrasi ekmek gibi su gibi ihtiyaçtır” diyen Aslan, “Demokrasinin olmadığı yerde; Refah olmaz. Güvenlik olmaz. Adalet olmaz. Hukuk olmaz. Kalkınma olmaz. İşte bu yüzden demokrasimize sahip çıkmaya, milletimizin iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. En zor zamanlarımızda bizlere Cumhuriyetimiz yol gösterecek, yolumuzu her zaman Cumhuriyetimiz aydınlatacak. Allah bizlere bir daha benzer karanlık günleri yaşatmasın diyorum” ifadelerini kullandı.

YOLUMUZU HER ZAMAN CUMHURİYETİMİZ AYDINLATACAK

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain darbe girişiminde yaşamını yitiren şehitler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki merkez binası önünde anıldı. “Şehitler Panosu” önünde gerçekleştirilen anmaya; İBB Başkanvekili Nuri Aslan ile birlikte İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, İBB Meclisi MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, İBB Meclisi BBP Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan ve kurum bürokratları katıldı. Anma töreninde Aslan, İnanlı, Gökkuş, Ayhan ve Çağlayan birer konuşma yaptı.

İMAMOĞLU’NUN SELAMINI GETİRDİ

Konuşmasına CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamını ileterek başlayan Nuri Aslan, “Konuşmama başlamadan önce sizlere bir selam getirdim. Silivri’de aylardır haksız yere tutulan cumhurbaşkanı adayımız ve İstanbul’un seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu’nun selamıdır bu. Bu yıl ne yazık ki Ekrem Başkanımız yanımızda değil ama dualarıyla ve tüm kalbiyle bizimle birlikte” dedi.

“TÜRK MİLLETİ BİR KEZ DAHA GÜCÜNÜ GÖSTERDİ”

“15 Temmuz 2016, ülkemizin demokrasi tarihine hiç yakışmayan, en karanlık günlerden biriydi” diyen Aslan, “Hain bir terör örgütü ülkemizi ele geçirmeye çalıştı. Bu topraklarımızda gördüğümüz ilk darbe kalkışması değildi. Ama her darbe kalkışması gibi çok acıydı. Ve Türk milleti bir kez daha gücünü gösterdi. Egemenliğini kimseye teslim etmeyeceğini bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz akşamı da halkımız büyük bir direniş ile canlarını ortaya koyarak darbeyi ve darbecileri püskürttü. İradesine, şanlı bayrağımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıktı. Milletin evi Saraçhane’de de halkımız büyük bir direniş gösterdi” ifadelerini kullandı.

“BİZLER, ‘EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR’ DİYEN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN YOLUNDAN YÜRÜYENLERİZ”

İBB önünde yaşanan olaylarda 13 vatandaşın şehit olduğunu anımsatan Aslan, “İstanbul Büyükşehir Belediyemizi işgal etmeye çalışanlara geçit vermedi. 13 vatandaşımız burada şehit oldu. Yüzlerce vatandaşımız yaralandı. O anları hiç unutmamak için 15 Temmuz Şehitler Saraçhane Anıtımız burada duruyor. Bu anıta her baktığımızda egemenliğimizin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Bizler, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan yürüyenleriz. Hiçbir gücün milletimizin iradesinden üstün olmadığını bilenleriz. Yaşlı, çocuk, genç, kadın hep birlikte kurduğumuz ülkemizi savunmaktan bir an olsun geri durmayız.” diye konuştu.

“YOLUMUZU HER ZAMAN CUMHURİYETİMİZ AYDINLATACAK”

Demokrasinin en temel ihtiyaç olduğuna vurgu yapan Nuri Aslan, şunları söyledi:

“Demokrasi ekmek gibi su gibi ihtiyaçtır. Demokrasinin olmadığı yerde; Refah olmaz. Güvenlik olmaz. Adalet olmaz. Hukuk olmaz. Kalkınma olmaz. İşte bu yüzden demokrasimize sahip çıkmaya, milletimizin iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. En zor zamanlarımızda bizlere Cumhuriyetimiz yol gösterecek, yolumuzu her zaman Cumhuriyetimiz aydınlatacak. 15 Temmuz’un kahraman şehitlerine Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Gazilerimize de minnetlerimi sunuyorum. Allah bizlere bir daha benzer karanlık günleri yaşatmasın diyorum.”

Konuşmaların ardından tüm şehitler için dualar edildi. Anma; Aslan ve beraberlerindeki heyetin, “Şehitler Panosu”na karanfil bırakmasıyla sona erdi.

EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ’NDEKİ ANMAYA KATILDI

15 Temmuz şehitleri, Edirnekapı’daki “15 Temmuz Demokrasi Şehitliği”nde de anıldı. İstanbul Valiliği tarafından organize edilen anma töreninde; Vali Davut Gül, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tökel, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları ile birlikte çok sayıda vatandaş hazır bulundu. Dualarla başlayan Edirnekapı’daki anma, şehit kabirlerinin dolaşılması ve mezarlara karanfil bırakılmasıyla son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)