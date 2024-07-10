İMAMOĞLU: HER İLÇEDE ÖNEMLİ KONUYA DOKUNAN YOĞUN ŞANTİYELERİMİZ VAR

İnceleme gezisinde bürokratları tarafından bilgilendirilen İmamoğlu, günün değerlendirmesini Çekmeköy Serindere Yaşam Vadisi’nde yaptı.

İSKİ’nin Yaşam Vadisine yeni yeşil alanlar kazandırdığını belirten İmamoğlu, “Her ilçede her önemli konuya dokunan, değinen; altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, kültür sanata şimdi geldiğimiz yeşil alana varıncaya kadar yoğun şantiyelerimiz var...

Serindere Yaşam Vadimizi bu bölümünde çok özel bir alanı daha, 55 bin metrekare bir alanını bitirmişti arkadaşlarım. Burada özellikle yakın bölgede oturan yurttaşlarımızın keyifle gelebilecekleri orman statüsünde ormanın bütün hassasiyetlerini ve doğallığını koruyan bir biçimde, ormanı yormadan insanların yürüyüş yapacağı, oturup dinleneceği, ateş yakmadan piknik yapabileceği, masaları olan keyifli bir alan çıktı” ifadelerini kullandı.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Çekmeköy / İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin ile birlikte ilçede gerçekleştirilen 20 yeni projenin toplu temel atma törenine katıldıktan sonra bölgeden ayrılmadı. Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ile birlikte ilçedeki hizmet noktalarını ve projeleri yerinde gözlemleyen İmamoğlu, kurmaylarından da bilgi aldı.

BAŞKAN EKREM İMAMOĞLU PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ

Nişantepe Çocuk Sanat Merkezi ziyaretinde İmamoğlu ve Çerkez, mahalleli tarafından davullarla karşılandı. Yoğun ilgi altında gerçekleşen incelemede, bürokratları İmamoğlu’nu bilgilendirdi. İmamoğlu ardından Taşdelen Kreş inşaatını ziyaret etti. Projeyle ilgili talimatlar veren İmamoğlu, günün son ziyaretini Çekmeköy Serindere Yaşam Vadisi’nde yaptı. Yaşam Vadisi ile ilgili bilgi alan ve alanı vatandaşlarla gezen İmamoğlu, hatıra fotoğrafı isteklerini de geri çevirmedi. İmamoğlu ziyaret sonunda incelemeleriyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

İHMAL EDİLMİŞ MAHALLEYE ÇOCUK SANAT MERKEZİ

“Güne güzel bir temel atma ve açılışların olduğu Sancaktepe'deki buluşmayla başladık. Sonra Çekmeköy'deki bir kısım hizmetlerimizi yerinde kontrol ettik. İlk ziyaretimizi Şantepe'de çok heyecanla ve özellikle mağdur olan bir mahallemiz vardı ve çok kapsayıcı başta çocuklar olmak üzere sanat eğitimi, kültür eğitimi alabilecekleri tasarımıyla da güçlü bir alanın bitimini gördük. İnşallah bu ay sonuna doğru da açılışını yapacağız. Orada eminim çocukların hayal kurduğu güzel şeyler onlarla buluşacak. Oldukça geniş 7 bin metre bir alan içerisinde güçlü sosyal alanları ve spor alanları olan bir merkezimizin bitişini hep beraber gördük.”

YENİ KREŞİMİZ GELİYOR

“Yine Çekmeköy'ün farklı noktalarında hem bizim hem Orhan Başkan'ın yaptığı kreşlerimiz var. Bizim kreşlerimizden bir tanesini Taşdelen'de ziyaret ettik. Temeli atılmıştı, inşaatı da hızlı yürüyecek. İnşallah 2025’in ilk aylarında, ikinci eğitim döneminde 6 sınıflı 120 öğrencili kreşimizi orada açıyor olacağız. Kreş yatırımlarımız çok yoğun devam ediyor. İstanbul'umuzun her noktasında güçlü yuvamız İstanbul kreşleri bu şehre karakteri, gücü, yüksek çocuklar yetiştirecek. Bilimi, üretimi o yaşta eğitimin her adıyla alarak başlayacaklar. Kreşleri önemsiyoruz.”

“HER İLÇEDE YOĞUN ŞANTİYELERİMİZ VAR”

“Taşdelen ile Yenidoğan arasındaki kavşağın, geçidin çok hızlı bir imalatla devam ettiğini keyifle izledim. Uğramadım ama izledim. Her ilçede her önemli konuya dokunan, değinen; altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, kültür sanata şimdi geldiğimiz yeşil alana varıncaya kadar yoğun şantiyelerimiz var... Serindere Yaşam Vadimizi bu bölümünde çok özel bir alanı daha, 55 bin metrekare bir alanını bitirmişti arkadaşlarım.

Burada özellikle yakın bölgede oturan yurttaşlarımızın keyifle gelebilecekleri orman statüsünde ormanın bütün hassasiyetlerini ve doğallığını koruyan bir biçimde, ormanı yormadan insanların yürüyüş yapacağı, oturup dinleneceği, ateş yakmadan piknik yapabileceği, masaları olan keyifli bir alan çıktı. Sevgili komşularımızı burada keyifli günler geçirmesini diliyorum.

Hemşehrilerimizin, özellikle hanımefendilerin memnuniyetini görüyorum. Sanatçılarımızın memnuniyetini görüyorum. Demek ki herkesi mutlu edebiliyoruz. İnşallah herkesi mutlu edeceğimiz işleri yapmaya devam ederiz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)