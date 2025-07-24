BAŞKANVEKİLİ ASLAN: “BİZ MİLLETE HİZMET ETMEK İÇİN YAŞIYORUZ, BU BOYNUMUZA ASILMIŞ, EKREM İMAMOĞLU'NUN EMANETİDİR

İstanbul’un emin ve liyakatli ellerde olduğuna dair güçlü mesajların verildiği toplantıda İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan İstanbul için çalışıp üretmeye devam eden hizmetleriyle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

İBB GENEL SEKRETERİ PROF. DR. VOLKAN DEMİR:“İSTANBULLULAR NE İSTERSE O OLACAK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarının ve İBB bürokratlarının tutukluluk hallerinin haksız ve hukuksuz olduğunu vurgu yapan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, “Ailelerimize hizmet ettiğimiz için suçluysak, suçluyuz. Suçumuz milletin evladına, hemşehrilerimize hizmet etmek olsun yeter ki. Bundan gurur ve onur duyarız. Bu millete hizmet etmekten dolayı suçlanıyorsak bu bizim için madalyadır. Biz millete hizmet etmek için yaşıyoruz. Biz hizmet etmek için varız ve bununla gurur duyuyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Asla millete hizmet etmekten geri durmayacağız. Geri adım atmayacağız. Bu bizim boynumuza asılmış bir emanettir, Ekrem İmamoğlu'nun emanetidir” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Saraçhane - İstanbul

“İBB OLARAK HER GÜN SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Halihazırda yapımı devam eden 187 proje olduğunu paylaşan, 180’i aşkın projenin de etüt ve proje aşamasında olduğunu kaydeden Aslan, “Biz aziz milletimizin umudu olmaya, milletimiz ne isterse onu yapmaya devam edeceğiz” dedi.

İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İBB’nin proje, hizmet ve faaliyetleriyle ilgili yaptığı detaylı sunumunda “Yılın bitimine 180 gün kaldı. İBB olarak her gün sahada olmaya devam edeceğiz. Anneler Anne Kart kullanmaya devam edecek, çocuklara Halk Süt ulaştıracağız. Yeni kreşler, yeni öğrenci yurtları açacağız. Kent Lokantalarımızda vatandaşlarımızı lezzetli öğünlerle buluşturacağız. İstanbul’un kamusal alanları, parkları, sahilleri yine İstanbulluların olacak. Metro çalışmalarımız aralıksız devam edecek. İstanbullular ne isterse o olacak” diye konuştu.

Seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görevinden ve özgürlüğünden alıkonulmasının 125. gününde, belediyenin köklü tarihine tanıklık eden Saraçhane Yerleşkesi'nde önemli bir buluşma gerçekleşti. İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşları, "Çalışmaya Devam Üretmeye Devam" başlığı altında düzenledikleri basın toplantısında, İstanbul için hizmet üretiminin ve kurumsal iradenin kesintisiz sürdüğünün altını çizdiler. Toplantıda, kentin emin ve liyakatli yönetim kadrolarının elinde olduğuna, hizmetlerin aksamadan devam ettiğine ve kentsel üretimin her alanda sürdürüleceğine dair güçlü ve net mesajlar verildi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın moderatörlük görevini de üstlendiği toplantıda İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan ve İETT Genel Müdürü İrfan Demet söz alarak İBB birimlerinde devam eden projeleri, hizmetleri ve kente dönük üretim çalışmalarını ayrıntılı şekilde kamuoyuna aktardılar.

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN: “ÜRETMEYE DEVAM EDİYORUZ”

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, konuşmasına dün Eskişehir’deki orman yangınında şehit olan emekçilere rahmet, ailelere başsağlığı dileyerek başladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere belediye başkanlarının ve İBB bürokratlarının tutukluluk halini anımsatan Aslan “Arkadaşlarımız tutsak ama çalışmaya devam ediyoruz, üretmeye devam ediyoruz” dedi. Aslan’ın konuşmasının devamı şöyle özetle şöyle oldu

“125 GÜNDÜR YAŞADIKLARIMIZ, MİLLİ İRADEYİ TANIMAMAK DEMEKTİR”

“Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğun üzerinden bugün, tam 125 gün geçti. İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı ve milyonların cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun şahsında millî iradeye ve demokrasiye yönelik büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyayız. 125 gündür yaşadıklarımız, milli iradeyi tanımamak demektir.”

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ, İBB BAŞKANI’YKEN…”

“Sayın Cumhurbaşkanımız, İBB Başkanı’yken, 1999 yılına kadar hakkında çeşitli iddialarla davalar açıldı. Hiçbirinde tutuklu yargılanmadı. Sadece Siirt’te okuduğu bir şiir yüzünden yargılandı, mahkeme karar verdi, mahkemeye itiraz edildi. Yargıtay kararı onadı, tutuklandı ve sadece 120 gün cezaevinde yattı. Belediyenin önünden davul, zurna eşliğinde ve İstanbulluların, gönüllerinin yanında olmasıyla beraber buradan gündüz saatlerinde polisler eşliğinde, konvoylar eşliğinde tutuklanıp cezasını çekeceği, Tekirdağ bölgesindeki cezaevine uğurlandı.”

“MİLLETİN SEÇTİĞİ BELEDİYE BAŞKANLARI TUTUKLU”

Oysaki Başkanımız Ekrem İmamoğlu hakkında sadece iftiracıların iddialarıyla bir tutuklama söz konusu. 125 gün geçmiş olmasına rağmen, ortada bir iddianame bile yokken, tutuklu yargılanıyor. İstanbul’da Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile beraber Avcılar, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt, Gaziosmanpaşa, Şile ve Şişli olmak üzere 10 belediye başkanımız tutuklu. İBB’de çalışan çok sayıda bürokratımız, çalışma arkadaşlarımız tutuklu. Öğrenciler, eleştiri yapan işçiler, emekçiler tutuklu. Milletin seçtiği belediye başkanları tutuklu. İnsanları savunan avukatlar tutuklu. Bugün 24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü. Ama, gerçekleri anlatan, vatandaşa doğru bilgi veren, gerçekleri yazıp çizip anlatan gazeteciler de maalesef tutuklu.”

“DEVLETİN DİNİ ADALETTİR”

“Biz kadim Anadolu topraklarına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne, peygamberin yoluna hizmet etmeyi görev bilmiş ailelerin çocuklarıyız. Bizim düsturumuzda ve inancımızda devlet herkesten büyüktür. Devlet eninde sonuna doğru kararı verir. Devlet, milletine hizmet eden evlatlarına sahip çıkacaktır. Unutulmamalıdır ki; Adalet mülkün temelidir. Devletin dini adalettir.”

“DEĞİŞEN, DÖNÜŞEN ŞEYLERİN EN BÜYÜK TANIĞI İSTANBULLULARDIR”

“Biz Ekrem İmamoğlu’nun yol arkadaşları olarak, vatanını ve milletini çok sevenler olarak, İBB Başkanımızın, ilçe belediye başkanlarımızın ve tüm yol arkadaşlarımızın haksız ve hukuksuz biçimde cezalandırılmasına karşıyız. İstanbullular, Ekrem İmamoğlu’nun nasıl hizmet ettiğini çok iyi biliyorlar. Sultanbeyli’deki Mehruze Teyze, Adıyamanlı Hanım Can Teyze, Manisalı Elif Teyze, Arnavutköy’deki Erzurumlu Hasan Amca, Müzeyyen Teyze, Kastamonulu Melahat Teyze, Trabzon’da Nermin Teyze, 90 yaşını deviren Sadık Amca, Kahramanmaraş ve Hatay’daki depremzedeler; çocuklar, anneler, emekçiler, esnafımız İmamoğlu’nu çok iyi tanıyor. Ekrem İmamoğlu’nu sokaktan, pazardan tanıyorlar. İstanbul’da onun vizyonuyla değişen, dönüşen şeylerin en büyük tanığı İstanbullulardır.”

“GENÇLERİMİZE UMUT OLMAYA DEVAM EDİYORUZ”

“Sizleri ‘Hız kesmeden, ara vermeden çalışmaya devam, üretmeye devam’ mottomuzla karşıladık. Az önce arkadaşlarımın daha detaylı sunumlarla belirttiği üzere, ulaşımdan altyapıya, eğitimden istihdama, spor yatırımlarından sosyal desteklere varana kadar her alanda projeler üretmeye devam ediyoruz. Halihazırda yapımı devam eden 187 projemiz var. 180’i aşkın projemiz için de etüt ve proje çalışmalarımız sürüyor. İstanbul’un tüm dünyadaki köprü olma rolünü görüyoruz. Bir taraftan uluslararası temaslarımızı, diplomatik ilişkilerimizi sürdürürken diğer taraftan da halkçı belediyecilik anlayışıyla tüm ülkeye rol model olmuş projelerimizi hayata geçiriyoruz. 21. yüzyılın halkçı belediyecilik anlayışını hayata geçirmiş bir kurum olarak, bu ülkenin yarınları olan çocuklarımıza, gençlerimize umut olmaya devam ediyoruz.”

“BU VİZYON, SADECE İSTANBUL’A HİZMET EDEN BİR VİZYON OLMANIN ÖTESİNDE…”

“Son 125 günde; İstanbul’a 2 yeni kreş daha kazandırdık. Yeni eğitim döneminde 16 kreş daha açacağız... Anne Kart ve Halk Süt hizmetimizden faydalanan bir anne, ‘Sizin sayenizde bu hizmetlerden yararlanıyorum, ’demişti. Bu bizim sayemizde değil. O süt, o evladın, ücretsiz yolculuk da o annenin hakkı. Kimilerince İstanbul’un en büyük rant alanı olarak görülen yerlere, görüyorsunuz yurtlar açıyoruz. Orada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği gençler barınacak. Anneler, babalar; gönderdiğiniz çocuklar İstanbul’daki ailelerin evine geliyor. Onlar bizim evlatlarımız. Gözünüz arkada kalmasın…

Kent Lokantaları sayımızı 18’e çıkardık. İstanbul’da Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun vizyonuyla emeklilerimizin, geliri düşük olan yurttaşlarımızın, gençlerimizin yemek yiyebildiği Kent Lokantalarını açtık. Halk Süt, kreşler, Anne Kart, Emekli Desteği, bugün Türkiye’nin pek çok ilçesinde, ilinde hayata geçen projeler arasında yerini aldı. Böylece bir kere daha gördük ki bu vizyon, sadece İstanbul’a hizmet eden bir vizyon olmanın ötesinde, Türkiye’nin geleceğine hizmet eden bir vizyon. Çünkü biz bu ülkenin yarınlarını kuracağız. Biz yarına bakıyoruz.”

“SUÇUMUZ MİLLETİN EVLADINA, HEMŞEHRİLERİMİZE HİZMET ETMEK OLSUN YETER Kİ”

“Çocuklar ve gençler için, kadınlar için, emekli hemşehrilerimiz için yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağız. Kreşlerimizle, Anne Kart’la, Halk Süt’le, Yenidoğan Destek Paketi ile, sosyal yardımlarımızla, Bölgesel İstihdam Ofislerimizle ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Aileleri kalkındırmak için, aileleri ayakta tutmak için çalışıyoruz. Ailelerimize hizmet ettiğimiz için suçluysak, suçluyuz. Suçumuz milletin evladına, hemşehrilerimize hizmet etmek olsun yeter ki. Bundan gurur ve onur duyarız. Bu millete hizmet etmekten dolayı suçlanıyorsak bu bizim için madalyadır. Biz millete hizmet etmek için yaşıyoruz. Biz hizmet etmek için varız ve bununla gurur duyuyoruz. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Asla millete hizmet etmekten geri durmayacağız. Geri adım atmayacağız. Bu bizim boynumuza asılmış bir emanettir, Ekrem İmamoğlu'nun emanetidir. Bu kadim topraklarda yaşayanların emanetidir.”

“KORUYACAK, HER BİR SAKİNİYLE BİRLİKTE KALKINACAĞIZ”

“Bugüne kadar başkanımızı ve biz yol arkadaşlarını yalnız bırakmayan tüm İstanbullulara yürekten teşekkürlerimizi sunuyorum. Biz aziz milletimizin umudu olmaya, milletimiz ne isterse onu yapmaya devam edeceğiz. Son sözümü, Sayın Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun ifadesiyle söylemek istiyorum: ‘Biz bu şehrin muhafızıyız. Koruyacak, her bir sakiniyle birlikte kalkınacağız.’”

İBB GENEL SEKRETERİ PROF. DR. VOLKAN DEMİR: “125 GÜNÜN RAPORUNU VERMEK ÜZERE BİR ARAYA GELDİK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevinden ve özgürlüğünden uzak tutulduğu dönemde İBB’nin hizmetleri, projeleri ve gelinen aşamaları “125 günün raporunu vermek üzere bir araya geldik” sözleriyle anlatan İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, de sözlerine Eskişehir’deki orman yangınında şehit olan emekçilere rahmet ve Türk milletine başsağlığı dileyerek başladı. Demir, 18 başlıkta topladığı değerlendirmesinde özetle şöyle konuştu:

“İSTANBUL, DÜNYADA AYNI ANDA EN ÇOK METRO YAPAN ŞEHİR OLDU”

“Kent içi erişilebilirlik tüm dünya kentleri gibi İstanbul’un da en öncelikli çözüme kavuşturulması gereken başlıkları arasında. İşte bu yüzden sürdürülebilir, çevreye duyarlı bir ulaşım sistemi var etmek için çalışıyoruz. Dünyanın en eski metrolarından birine ev sahipliği yapan şehrimiz, benzeri şehirlere göre metro ağı uzunluğunda maalesef dünyanın gerisindeydi. 2019’dan sonra İstanbul, dünyada aynı anda en çok metro yapan şehir oldu. Geçmiş dönemde finansman ve proje sorunları gerekçe gösterilerek durdurulan metro çalışmalarını yeniden başlattık. İstanbul’a toplam hat uzunluğu 65,1 km olan 6 metro kazandırdık. Buna Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın yapımını tamamlayıp işletmesi için İBB’ye devrettiği ve tüm bütçesini İBB gelirlerinden kestiği toplam 22 km uzunluğunda 3 metro hattını da dahil ettiğimizde İstanbul’a toplam uzunluğu 87,1 km’yi bulan 9 metro kazandırdık.”

BAKANLIĞIN YAPTIĞI METROLARIN MALİYETİ İBB GELİRLERİNDEN TAHSİL EDİLDİ

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İBB’ye devrettiği Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Bakırköy İDO-Kirazlı Metro Hattı ve Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı’nın yapım maliyeti İBB gelirlerinden tahsil edildi. Bu hatların metro araçları da yine İBB tarafından temin ediliyor. Yani bu 3 metro hattı, bizzat İBB tarafından yapılmadıysa bile, maliyeti İBB gelirlerinden, İBB’nin bütçesinden tahsil edildi.”

İKİ METRONUN KREDİ ONAYLARI GELDİ

“Ulaşımla ilgili; Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı, Yenidoğan-Emek Metro Hattı ve Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP Metro Hattı ve Üsküdar-Kadıköy-Maltepe Tramvay Hattımız 2025 yılında da Kamu Yatırım Programı’na alınmadı; ancak bu hatlarımız için Mayıs ayında yeniden başvurumuzu yaptık. Öte yandan olumlu gelişmeler de oldu. Ümraniye-Ataşehir-Göztepe ve Çekmeköy-Sultanbeyli metro hatlarının 1 yıldan fazla süredir bekleyen kredi onayları geldi. Bu hatlarda da istikrarlı çalışma devam edecek. Tutuklu İBB Raylı Sistem Dairesi Başkanımız Ceyhun Avşar ve değerli mesai arkadaşlarımıza emeklerinden ötürü teşekkür ediyoruz. İstanbul’daki bu büyük metro atılımında onların çok büyük emekleri var.”

“İSTANBULLULARIN HİZMETİNDE OLACAK”

“İstanbul’da yeni taksi dönemi başlıyor. İstanbul’da uygulama tabanlı yeni taksiler için ilk ihale 12 Haziran’da Yenikapı’da gerçekleşti. Bu ihalelerin sonunda 2.500 adet uygulama tabanlı taksi İstanbulluların hizmetinde olacak. Uygulama tabanlı taksiler yalnızca onaylı uygulamalar üzerinden yolcu alacak, İBB tarafından eğitim alan şoförlerin çalışacağı taksilerimiz de düzenli olarak denetime tabi tutulacak. “

“187 PROJENİN YAPIMI DEVAM EDİYOR”

“İstanbul’da hâlihazırda 187 projenin yapımı devam ediyor. Bu 187 projenin içinde neler var? Belediye hizmet binaları, itfaiye istasyonu, cami ve cemevlerinin yapım, bakım ve onarımı; müzeler, meydan çalışmaları, otoparklar, sağlık merkezleri, sahil düzenleme ve güçlendirme çalışmaları ve sosyal merkezler gibi doğrudan hemşehrilerimizin hayatına dokunacak projeler yer alıyor.”

EKMEK ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIYOR

“İstanbullulara birlikte hizmet ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızın hakkını, hukukunu koruyoruz. 13 bin 37 kapsam içi personelin yaklaşık %51’ine karşılık gelen 6.605 çalışan için toplu iş sözleşmesini süreçlerini başarıyla sonuçlandırdık. 1978 yılında Ahmet İsvan tarafından kurulan İstanbul Halk Ekmek’i geliştirmeye devam ediyoruz. Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası’nda; kurulumu devam eden, yeni ve paketli ürünler üretmemizi sağlayacak son teknolojiye sahip 3. üretim hattımızın, Temmuz sonu itibarıyla faaliyete geçmesini hedefliyoruz. Bu üretim hattıyla ekmek üretim kapasitemiz 1,8 milyondan 1,9 milyona çıkacak.

YENİ YEŞİL ALANLAR GELİYOR

“Dere yataklarını ıslah edip Yaşam Vadileri açarak, atıl alanları dönüştürerek İstanbul’a yeni yeşil alanlar kazandırdık. 3 Yaşam Vadisi’nde çalışmalarımız devam ediyor. 6 lokasyonda kıyı güçlendirme ve sahil düzenleme çalışmalarımız devam ediyor. Bu alanları kamuya açık alanlar hâline getiriyoruz.”

ÇEVRE YATIRIMLARINA DEVAM

“125 günde bir yandan inşaat ve hafriyat denetimlerimiz sürdürüyor diğer yandan da çevre yatırımlarımıza devam ediyoruz. Atıkları dönüştürerek kompost üretmeye, bu kompostu yeşil alanlarımızda kullanmaya devam ediyoruz. Yine atıkları bertaraf ederek 2,6 milyon kişinin elektrik ihtiyacına eşdeğer elektrik enerjisi üretiyoruz.”

“İSTANBUL HER ZAMAN DEPREME HAZIR OLMALI”

“23 Nisan’da yaşadığımız deprem bize bir kez daha hatırlattı ki, İstanbul her zaman depreme hazır olmalı. İBB ekiplerimiz, 23 Nisan depreminde 18 bin 687 personel ve 3.035 araç ile sahada aktif görev aldı. Spor salonu, kültür merkezi gibi pek çok binamızı İstanbulluların kullanımına açtık… İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın hazırlığına başladık. İBB olarak vatandaşlarımıza ücretsiz bina hasar tespit hizmeti sunuyor, tek yapı dönüştürme projelerini hayata geçiriyoruz. İBB binalarımızı, üst geçit, köprü gibi kamusal yapıları depreme dirençli hâle getiriyoruz. İBB sorumluluğu dışında kalan ama talep edilen kamu binalarına da destek veriyoruz. Kentsel dönüşümde son 125 günde; bir mahallede sözleşmeler imzalanmaya başladı, 2 apartman tahliye sürecinde, Sarıyer Ayazağa’da 16 Parsel’de riskli yapıların yıkımı tamamlandı. 1 sitenin ve 2 apartmanın temelini attık. 2 konut projesinde tapu teslimlerine başladık. 1.485 yeni hak sahibine 17 milyon TL kira yardımı yaptık.”

“İL DIŞINDAKİ AFETLERE MÜDAHALE ETTİK”

Son birkaç ay içinde Türkiye olarak yaşanan afetlere derin üzüntü duyduk. Milli servetimiz ormanlarımız yangına teslim oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak sadece İstanbul’da değil, tüm Türkiye’de ihtiyaç duyulan durumlara, afetlere müdahale ettik. İBB olarak gerçekleşen afetlere personelimizle, hizmet araçlarıyla destek verdik ve vermeye de devam ediyoruz.”

TARİHİNE SAHİP ÇIKAN İSTANBUL

“Ecdat yadigârı yapılara, türbe ve hazirelere nasıl sahip çıkılır, endüstri mirasları nasıl vatandaşların keyifle vakit geçirdiği alanlara dönüştürülür, bunun en güzel örneklerini gösterdik. Tarihî miraslar için özveriyle çalışan mesai arkadaşımız, değerli Mahir Polat ve ekibine İstanbullu hemşehrilerimiz adına, İBB’deki mesai arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Son 125 günde; tıpkı Yerebatan Sarnıcı, Artİstanbul Feshane, Müze Gazhane, Çubuklu Silolar gibi İstanbulluların nefes alacağı yeni mekânlar kazandırmaya devam ediyoruz.”

OLİMPİK KENT İSTANBUL

“Daha aktif ve daha sağlıklı bir gelecek için İstanbul’u bir spor kenti yapmak, ‘olimpik şehir’ hâline getirmek en büyük hedeflerimizden biri. 2027 Avrupa Oyunları’na İstanbul’da ev sahipliği yapacağız. 28 Şubat’ta sözleşmemizi imzaladık. Sonraki hedefimiz de belli: 2036 Olimpiyat Oyunları. İstanbul’umuzda sporu yaygınlaştırmak, her yaştan yurttaşımızın nitelikli spor alanlarına erişimini artırmak için yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz… İBB plajlarımız, 3 Haziran’dan itibaren kademeli olarak hizmet vermeye başladı. Hâlihazırda hizmet veren 6 plajımızda 48 bin 352 vatandaşımız hizmet aldı. İBB plajlarında ve diğer plajlarda 662 cankurtaran ile vatandaşlarımızın güvenliğini sağlıyoruz.”

ÜRETEN İSTANBUL

“Bizi betonların değil, bereketli toprakların aydınlığa kavuşturacağı muhakkak. 2019’dan itibaren İstanbul’un tarım alanlarını koruyor, çiftçilerimizi destekliyoruz. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun vizyonuyla, İstanbul’da tarımsal üretimi yeniden canlandırdık, çiftçilerimize pek çok alanda üretim desteği verdik. Son 125 günde; Silivri’den Beykoz’a tüm çiftçilerimize ayçiçeği tohumu, mısır, fasulye tohumu, mazot desteği verdik. 19 Temmuz’da çiftçilerimizle birlikte Beykoz’da Hasat Bayramımızı gerçekleştirdik. Ayrıca; iştirakimiz İstanbul Enerji AŞ ile, Silivri Seymen’de Jeotermal Kaynaklı Topraksız Sera Projesi’ni hayata geçirmek için çalışmalara başladık.”

“SOSYAL DESTEKLERİMİZİ TAM 6 KAT ARTIRDIK”

“İBB yönetimi olarak sosyal desteklerimizi tam 6 kat artırdık. İBB tarihinde ilk kez annelere Anne Kart, çocuklara Halk Süt, evlenenlere Evlilik Desteği, emeklilere Pazar Desteği, yeni ilkokula başlayan kız öğrencilerimize burs verdik. Her sene olduğu gibi bu sene de noter ve din görevlileri huzurunda İstanbul Vakfı, kurban kesimlerini yaptı. Konserveler hazırlandı ve sosyal hizmetlerde kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılmak üzere yola çıktı.”

MİLLETİN SOFRASI: KENT LOKANTALARI

“İlk şubesi açıldığında ne kadar doğru, ne kadar isabetli bir proje olduğunu görmüştük Kent Lokantalarımızın. Öğrenciler, işçiler ve emekliler başta olmak üzere tüm yurttaşlarımız, Kent Lokantalarımızda uygun fiyatlar ödeyerek sağlıklı, lezzetli yemekle buluşuyor. İBB’nin 18’inci lokantası olan Eyüpsultan Kent Lokantası’nı hizmete açtık. 18 Kent Lokantamızda 18 bin İstanbulluya hizmet veriyoruz.”

“İKİ YENİ YUVAMIZ İSTANBUL KREŞİ DAHA KAZANDIRDIK”

İBB yönetimi olarak iftihar ettiğimiz projelerimizden biri de Yuvamız İstanbul kreşleridir. Kreşlerimiz sayesindedir ki binlerce öğrenciye eğitimde fırsat eşitliği sunuyor, annelerin istihdama katılmasına olanak sağlıyoruz. Kreşlerimizde 10 binden fazla öğrenciye eğitim sunuyoruz. Başkanımızın tutuklandığı günden bugüne kadar; İstanbul’a 2 yeni Yuvamız İstanbul kreşi daha kazandırdık. 5 Mayıs’ta Kartal Soğanlık ve Sarıyer İstinye’de Yuvamız İstanbul kreşlerimizi açtık.”

İBB GENÇLERİN YANINDA

“İBB tarihinde ilk kez öğrenci yurtları açtık, burslar verdik. Öğrencilerimiz, Cumhuriyetimizin yarınları gençlerimiz İBB Yurtlarında konforlu şekilde konaklıyor. Pek yakında yapımını tamamlayacağımız Kadıköy ve Şişli Kız Öğrenci Yurdumuz ile yeni eğitim döneminde yurt sayımız 16’ya ulaşıyor. İBB Teknoloji Atölyeleri, İBB Ders Atölyeleri, iştirak şirketimiz Medya AŞ bünyesinde hizmet veren Oyun Geliştirme Merkezi OGEM, Tech Istanbul merkezleri gençlerimize bu alanlarda hizmet vermeye devam ediyor.”

İBB, 260 BİN KİŞİYE ÖZEL SEKTÖRDE İŞ BULDU

“İBB’nin yönetimine geldiğimizde açtığımız Bölgesel İstihdam Ofisleri ile binlerce yurttaşımıza özel sektörde istihdam sağladık. İBB’nin özel sektörde istihdam sağladığı kişi sayısı 260 bini aştı. Bölgesel İstihdam Ofisleri ve Enstitü İstanbul İSMEK işbirliğiyle, istihdam odaklı meslek kursları düzenliyoruz. Ayrıca, iş arayan ve Bölgesel İstihdam Ofislerimize başvuran vatandaşlarımıza ulaşım desteği vermeye devam ediyoruz. 17 Mart’ta açtığımız Ataşehir ve 23 Haziran’da açtığımız Bakırköy şubelerimiz ile Bölgesel İstihdam Ofislerimizin sayısı 32’ye ulaştı.”

“İSTANBULLULARA ÜCRETSİZ SAĞLIK HİZMETİ VEREN YENİ SAĞLIK MERKEZLERİ KAZANDIRIYORUZ”

“Eyüpsultan Halk Sağlığı Merkezi, Esenyurt Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezi ve Ataşehir Bütünleşik Halk Sağlığı Merkezlerine ek olarak, Son 125 günde; Tuzla’da Sosyal Uyum Destek Merkezi SUDEM’in 9’uncu merkezini açtık. Bu merkezde bağımlı bireylere ve yakınlarına hizmet sunmaya başladık. İstanbullulara ücretsiz sağlık hizmeti veren yeni sağlık merkezleri kazandırıyoruz. Sağlık hizmetleri kapsamında Ataşehir Darülaceze Yaşlı Bakımevi ile Küçükçekmece Evde Sağlık ve Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nin yapımı devam ediyor.

“BİNLERCE İSTANBULLUYU AĞIRLADIK VE AĞIRLAMAYA DEVAM EDİYORUZ”

“Saraçhane’de ve İstanbul’un parklarında düzenlediğimiz Demokrasi ve Özgürlük Şenliği’nde binlerce İstanbulluyu ağırladık ve ağırlamaya devam ediyoruz. Ramazan Bayramı, 23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi, Kurban Bayramı, Karne Şenliği gibi özel günlerde düzenlediğimiz etkinliklerde yüz binlerce İstanbulluyla buluştuk. Genç müzisyenleri desteklemeye devam ediyoruz. Genç Müzisyenlere Destek Programı kapsamında konservatuvarda eğitim 390 müzisyen Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda sahne aldılar. 25 günde ayrıca 12 yeni sergiyi İstanbullularla buluşturduk.”

İSTANBUL LİYAKATLİ KADROLARIYLA HER ALANDA BAŞARILI OLACAK İMKÂN VE POTANSİYELE SAHİP

125 günde İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak farklı alanlarda ödüllere layık görüldük. Bu İstanbul’un, hemşehrilerimizle ortak başarımızdır. İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve tutuklu mesai arkadaşlarımızın alınan bu ödüllerde büyük, çok büyük emekleri var. 16 milyon hemşehrimiz adına, Başkanımıza ve emeği geçen arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Bu şehir, liyakatli kadrolarıyla her alanda başarılı olacak imkân ve potansiyele sahip.”

“BULUNDUĞUMUZ MAKAMLAR, MİLLETİNDİR”

“Bugün burada sizinle paylaştığımız bu çalışmalar, Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun vizyonuyla hayata geçti. Aynı yönetim anlayışıyla İstanbul’a hizmete devam ediyoruz. Yılın bitimine 180 gün kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak her gün sahada olmaya devam edeceğiz. Anneler Anne Kart kullanmaya devam edecek, çocuklara Halk Süt ulaştıracağız. Yeni kreşler, yeni öğrenci yurtları açacağız. Kent Lokantalarımızda vatandaşlarımızı lezzetli öğünlerle buluşturacağız. İstanbul’un kamusal alanları, parkları, sahilleri yine İstanbulluların olacak. Metro çalışmalarımız aralıksız devam edecek. İstanbullular ne isterse o olacak… Cumhuriyetimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Millete efendilik yoktur; hizmet etme vardır. Bu millete hizmet eden, onun efendisi olur’ sözü bizim düsturumuzdur. Bulunduğumuz makamlar, milletindir. Biz millete hizmet etmeyi şeref addediyoruz.”

İETT GENEL MÜDÜRÜ İRFAN DEMET: “İETT, ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK, DÜNYANIN İSE EN BÜYÜK İKİNCİ TOPLU ULAŞIM KURUMU”

İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İETT’nin son 125 günde gerçekleştirdiği faaliyetleriyle ilgili verileri paylaştığı konuşmasında “154 yıllık köklü tarihi ve filo büyüklüğü ile İETT, ülkemizin en büyük, dünyanın ise en büyük ikinci toplu ulaşım kurumu… İstanbul’umuzun çok önemli bir değeridir. Gelirlerinin giderlerini karşılama oranı yaklaşık yüzde 35 oranında olan, buna rağmen işletme büyüklüğünü ve yatırımlarını hız kesmeden sürdüren İETT ve İETT denetiminde olan Özel Halk Otobüsleri’nin maliyetleri İstanbul Büyükşehir Belediyemizce karşılanmaktadır. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak; tüm bilgi birikimimiz, tecrübemiz ve İstanbul’a hizmet kararlılığımız ile bu 125 günde olduğu gibi önümüzdeki günlerde de Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun vizyonu doğrultusunda ‘her seferinde daha iyiye hedefiyle’ tam yol ileri çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İSKİ GENEL MÜDÜR VEKİLİ VAHİT DOĞAN: HİZMET PROJELER HIZ KESMEDİ

Mahkeme tarafından ev hapsi kararı verilen İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa’ya vekalet eden İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan 125 günlük çalışmalarına dair detaylı bilgilendirmesini, “Bütçesinin önemli bir kısmını yatırımlara ayıran İSKİ, yaptığı yatırımlar ve aldığı tedbirlerle İstanbul halkına kesintisiz ve sağlıklı içme suyu sağlamaktadır. Aynı zamanda çevreye duyarlı, afet risklerini dikkate alan ve tesislerini dirençli hale getiren hizmet ve projelerini bu 125 günlük süreçte aralıksız sürdürmüştür. Başta bizleri her zaman destekleyen, öncülük eden İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, İBB Başkan Vekilimiz Sayın Nuri Aslan’a ve faaliyetlerimizin hayata geçmesini sağlayan Genel Müdürümüz Sayın Doç. Dr. Şafak Başa ile gece gündüz demeden fedakârca çalışan İSKİ emekçilerimize şahsım ve kurumum adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum” ifadeleriyle noktaladı.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve İSKİ Genel Müdür Vekili Vahit Doğan konuşmaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sorular ve yanıtlar şöyle oldu:

İBB GENEL SEKRETERİ PROF. DR. VOLKAN DEMİR: LİYAKATE DAYALI YÖNETİM ANLAYIŞININ MEYVESİ TOPLANIYOR

- İBB ve bağlı kuruluşlar olarak, 19 Mart'taki operasyona rağmen çalışmalarınızı sürdürdüğünüzü belirtiyorsunuz. Ancak çok sayıda belediye çalışanı ve başkanın tutuklanması, bazı bakanlar hakkında yakalama kararları ve adli kontrol tedbirleri nedeniyle şu sorular akla geliyor; belediye çalışanları, imza atarken veya yetki kullanırken tedirginlik yaşıyor mu? Görevlerini rahatça yapabiliyorlar mı? Şirket yöneticilerinin gözaltına alınması veya tutuklanması, ihaleleri olumsuz etkiliyor mu? Süreçler aksamadan devam edebiliyor mu? Son görüşmede İmamoğlu, 'Diplomamın iptal edileceğini düşünmüyorum' demişti. Ancak idare mahkemesinin olası kararı (yürütmeyi durdurma veya diplomanın geri alınması) gündemde. Bu sürecin şu anki durumu nedir?"

“Bir kere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde son altı yıldır liyakate dayalı bir yönetim anlayışı benimsendiğini söylemiştim az önce. İşte bunun meyvesi olarak da şu an, maalesef tutuklu olan veya aramızda olamayan arkadaşlarımız yerine hemen vekâleten görevlendirmeler yaptık ve o arkadaşlarla yola devam ediyoruz. Bu anlamda da hizmetlerimizde herhangi bir aksamaya mahal vermiyoruz.

‘İmza atmaktan çekiniyorlar mı?’ sorusuna gelirsek; tüm arkadaşlarımız, önceki arkadaşlarımızla da birlikte çalışmış, işin doğasını bilen kişiler. Bizler de yaptığımız işlerden emin olduğumuz için, ne yaptığımızı bildiğimiz için ve denetlendiğimiz için—Sayıştay tarafından, mülkiye müfettişleri tarafından—bu nedenlerle imza atmakta hiçbir tereddüt yaşamıyoruz. Açıkça ifade etmek isterim ‘ben bu belgeye imza atmam, bundan çekinirim’ diyen hiçbir arkadaşıma rastlamadım.

İhaleler konusuna gelince, burada hem yürüyen işler var—Kent Lokantası, kreşler, temizlik işleri gibi—hem de otuzdan fazla iştirak şirketimizde ihaleler devam ediyor. İdare tarafında da ihalelerimiz sürüyor. Tabii ihaleleri yaparken ekonomik koşulları ve Tasarruf Tedbirleri Genelgesi’ni göz önünde bulundurmak zorundayız. Ancak bu ihaleler şeffaf şekilde yapılıyor ve sürekli denetleniyoruz.

Şu anda on bir iştirak şirketimizde yeni Sayıştay denetimi var. İBB’de zaten var, İETT’de var, İSKİ’de var. Bunların dışında on bir şirket daha Sayıştay denetimine tabi. Biz denetlendiğimizi biliyoruz ve denetimi olumlu buluyoruz. Hesap verebilirlik çok kıymetli bir şey. Kamuya, halka karşı hesap veriyoruz. Şu anda liyakat konusunda bir sorunumuz yok; ihaleler konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz.”

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN: “KİŞİLER GELİP GEÇER AMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ 100 YILDIR DİMDİK AYAKTADIR”

“Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin, hükümetinin ya da Sayıştay aracılığıyla görevlendirdiği denetçiler, 2019’dan bu yana beş yıl boyunca gelip Büyükşehir Belediyesi’ni denetlediler. Bu denetimlerin sonunda herhangi bir suç duyurusunda bulunmadılar. Ama sonra çeşitli işlemler oldu.

Ben devletime, devletimin yürütücülerine güveniyorum. Hukuk yerini bulacaktır, adalet yerini bulacaktır. Bu ülkede kişiler gelip geçer ama Türkiye Cumhuriyeti 100 yıldır dimdik ayaktadır, ikinci yüzyılına girmiştir. Bu devletin bürokratları da, hakimleri de, savcıları da, hukukçuları da adaletin tecellisi için gerekli çalışmaları yapacaklardır.

Diploma meselesine gelince, aynı şekilde ifade etmek isterim: Hukuk işliyor. Bütün bu olanları hayal edin. Kamuoyu araştırmaları yapılıyor ve tüm bu olanlara rağmen, az önce konuşmamda da söyledim, halk sizi sevmişse—sizi evladı gibi, kardeşi gibi, annesi gibi, babası gibi kabullenmişse—ve burası demokratik bir hukuk devletiyse, milletin iradesi tecelli edecekse ve halk yönetecek kişileri kendi oyuyla seçecekse, biz bu iradeye saygılıyız. Hukukçular, hâkimler, yargıçlar, devleti yönetenler de bu iradeye saygı göstereceklerdir. Göreceksiniz ki bu tür yanlışlardan, yol kazalarından geri dönülecektir. Bunlar geçici şeylerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tekrar ifade ediyorum, herkesin üzerindedir. Bizim bağlılığımız ve hizmetimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nedir. Biz şahıslara bağlı hareket etmeyiz. Dolayısıyla devlet kendi görevini yapacak, evlatlarına, çocuklarına sahip çıkacaktır.”

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN: “UMUTSUZ OLMAMAK LAZIM. YARIN ÇOK AYDINLIK”

- Son dönemde yaşanan yol kazaları, asker ve sivil şehitler, orman yangınları (özellikle İzmir ve İstanbul riski) gibi felaketler, devletin acil durum hazırlıksızlığını ve kaynak dağılımındaki çarpıklığı gündeme getiriyor. Örneğin, lüks makam araçları gibi israflar varken neden yeterli yangın uçağı olmadığı sorgulanıyor. Acaba İBB öncülük ederek diğer belediyelerle birlikte devlete bunu toplu şekilde soramaz mı? Talepte bulunamaz mı? İkinci olarak, Kanal İstanbul’u sormak istiyorum. Kanal İstanbul’un yapılmayacağını Sayın İmamoğlu inşallah yakında çıkar ve yeniden bu konudaki görüşlerini açıklar, çalışmalarını anlatır. Sayın İmamoğlu daha önce de bu konuda açıklamalarda bulunmuştu. Ama şimdi görüyoruz ki oturup konuşsak bile Kanal İstanbul projesi hala devam ediyor gibi. Bildiğimiz kadarıyla bazı adımlar sürüyor. Bu proje nasıl önlenebilir?

“Dolayısıyla Ankara hükümetinin aldığı kararlara bizim doğrudan bir şey söyleme durumumuz yok. Ancak İtfaiye Daire Başkanlığımız, çok yetkin arkadaşlar tarafından yönetiliyor ve yılların birikimine sahip, yüz yılı aşan bir teşkilat. Dolayısıyla gece gündüz teyakkuz halindeyiz. Genel Sekreterlerimiz, ben, İSKİ Genel Müdürümüz ve İtfaiye Daire Başkanımızla birlikte, en ufak bir orman yangınında ya da şehirde meydana gelen bir olayda, AFAD’dan gelecek bilgiyi beklemeden hazırlıklarımızı yapıyor; komşu illere ve Türkiye’nin herhangi bir bölgesine yardım etmek için mücadele içinde oluyoruz.

Sadece bir şey ifade etmek isterim: CHP’li ya da AKP’li belediyeler birlikte hareket etsin ya da birlikte konuşsunlar diye... 2019 yılında Sayın Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde, biliyorsunuz seçim iptal olmuştu ve 23 Haziran 2019’da yeniden seçilmişti. O günden sonra İstanbul’daki otuz dokuz ilçe belediye başkanıyla tek tek buluştu ve görüştü. Yanında bürokrat arkadaşlarımız vardı. İlçe belediye başkanları da kendi bürokrat arkadaşlarını yanlarına aldılar ve birlikte toplantılar yaptılar.

"İstanbul’da ne yapmalıyız, ne yapmamalıyız?" diye ortak akılla, müzakere yöntemiyle karşılıklı fikirlerin bir masada harmanlandığı ve ortaklaştırıldığı toplantılar yapıldı. İstanbul’un yararına olacak konular belirlendi ve buna göre stratejik planlarımız oluşturuldu. Dolayısıyla bugün de Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ortaya koyduğu vizyonla, siyasi parti ayırt etmeksizin—AK Parti veya Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları fark etmeksizin—pozitif ilişkiler kurmak niyetindeyiz.

Biz İstanbul’a hizmet ediyoruz. Biz, “Ahmet şu partiye oy verdi, Mehmet bu partiye oy verdi” diye bakanlardan değiliz. Az önce söyledim: Siz kendinizi İstanbul’un muhafızı olarak görüyorsanız, o gelenekten ve görgüden geliyorsanız, kim hangi partiden ya da nereli diye bakamazsınız. Böyle bir ayrım yapılmaz.

Kanal İstanbul’un hukuki süreçleri hâlâ yürürlükte. Ancak bildiğiniz gibi planlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılıyor. Bu konuyla ilgili olarak otuz dokuz ilçe belediye başkanı, genel sekreterlerimiz ve bürokrat arkadaşlarımızla birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Ama maalesef bazı konularda merkezi idare tek taraflı kararlar alarak ilerliyor.

Herkesin bir yöntemi, bir tarzı vardır. Sayın Ekrem İmamoğlu, ortak masalar kurarak, ortak akılla ve ortak fikirle yönetim anlayışını benimsiyor. Umuyorum ki yarın ya da bir gün sonra, İstanbul’un ortak akılla yönetildiği gibi Türkiye de aynı şekilde yönetilir ve bu tür konuları tartışmak zorunda kalmayız.

Kanal İstanbul’un Avrupa ile ilişkilerimiz üzerindeki etkisine dair söylediğiniz görüşünüze de şöyle cevap vermek isterim: Bu ülke Avrupa’nın bir parçasıdır. Dolayısıyla yarın veya daha sonraki bir dönemde, bir sonraki ya da ondan sonraki iktidar, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğini sağlayacaktır. Bize serbest dolaşım hakkını getirecek, ortak akılla ve müzakere yöntemiyle yürüyen bir süreci sağlayacaktır. İnşallah o günler bize nasip olur. Bizim iktidarımıza, bizim kuşağımıza nasip olur. Umutsuz olmamak lazım. Yarın çok aydınlık.”

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN: “BİZ MEMLEKET VE CUMHURİYET SEVDALISIYIZ”

- Sayın İmamoğlu’nu ziyaret ettiniz. Sayın İmamoğlu’nu ziyaretinizde ne gördünüz? Sizi şaşırtan bir talebi oldu mu? Bu projelerle ilgili ne dedi? Ne gördünüz orada?

“Ben Ekrem İmamoğlu’nu 2008 yılından beri tanıyorum. Kendisi 2014 yılında belediye başkanı oldu. Ben de 2013 yılında bir şirketin genel müdürüydüm ve o bölgede, Beylikdüzü’ndeki Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin başkanlığını yürütüyordum. Yani uzun yıllardır birebir tanırım.

Mayıs ayının ortasından birebir görüşmelerimize izin verilmiyor. Sadece aile görüşüne gidiyoruz ve orada da sadece beş dakika görüşüyoruz. Telefon görüşmelerine ben katılmıyorum. Ekrem Bey’in aile görüşünde telefonla görüşmeleri oluyor, ama ben onlara katılmak istemedim.

Fakat geçen hafta, sağ olsun Adalet Bakanımızın izniyle Ekrem Bey’i ziyaret ettim. Bana sorduğu bir soruyu burada açık yüreklilikle paylaşmak istiyorum. Herkes bilir beni, içimle dışım birdir. Bana dedi ki: ‘Ben sana hiç talimat verdim mi?’ Dedim ki: ‘Yok başkanım.’ ‘Ben sana hiç ‘Şunu şöyle yap, bunu böyle yap’ dedim mi?’ diye sordu. Yine ‘Hayır başkanım’ dedim.

Çünkü Ekrem İmamoğlu, ortak akla güvenen, yola çıktıklarıyla birlikte yürüyen biri. Biraz önce arkadaşlarımız da söyledi. Liyakate dayalı kadrolarla yol yürür. Ben dört ay boyunca Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak Ekrem İmamoğlu’ndan hiç talimat almadım. Zaten benim yapım ve kişiliğim itibarıyla da ben talimat alacak ve onu uygulayacak bir yapıya sahip değilim. Kendi düşüncem, kendi fikrim, kendi sevdam var. Bizim Ekrem İmamoğlu’yla ortak olan paydaşımız sevdalarımızdır; biz memleket ve cumhuriyet sevdalısıyız.

İBB GENEL SEKRETERİ PROF. DR. VOLKAN DEMİR: “SAHTE HESAPLARIN YARATTIĞI BU ALGILARLA İLGİLİ OLARAK SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

- Bağış oranlarında çok ciddi bir düşüş olduğunu biliyoruz. Seperleri nelerdir? İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir soruşturması çerçevesinde İBB’de ‘bankamatik memuru’ olup olmadığına dair bir çalışma başlattığını biliyoruz. İBB ve iştiraklerinde, kadrosu olup fiilen çalışmayan personel var mı?

“Son sorunuzdan başlayayım. Sosyal medyadaki paylaşımları biz de gördük. Ancak öyle bir çalışma yok. Herkese sorduk, böyle bir çalışma yapılmıyor. Zaten yapılmasına da gerek yok. Çünkü bu kurumu yöneten bizler varız ve böyle bir şeye asla izin vermeyiz. Her şeyden önce, bu türden söylemleri sadece sosyal medyada gördük.

Maalesef sosyal medya üzerinden, sahte hesapların yarattığı bu algılarla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduk, başvurularımızı yaptık. Adalete güveniyoruz; onların da yargılandığı günleri göreceğiz. Çünkü Türkiye’de kurumları yıpratmak çok kolay hâle geldi. Ama bu kadar kolay olmamalı.

İBB bugün bizler tarafından yönetiliyor, ama İBB aynı zamanda bir şehir emanetidir; tarihî bir kurumdur. Bugün İBB’nin bir şirketine sosyal medyadaki sahte hesaplar saldırı düzenleyebiliyor. Peki herhangi bir holdinge böyle bir saldırı yapabiliyorlar mı? Bir sermaye şirketine böyle bir şey yapılabiliyor mu? Hayır. Ama kamuya ait bir şirkete çok kolay saldırıyorlar. Bu durum karşısında suç duyurusunda bulunduk, sonucu bekliyoruz. Bu işin peşini bırakmayacağız; ne kişisel olarak ne kurumsal olarak.

Bir diğer konu: bağış oranları. Şimdi, bağış dediğiniz şey için ülkede insanların tasarruf gücünün olması, cebinde parası olması gerekir ki kurban kesebilsin. Bu soruyu sorarken keşke Türkiye genelindeki kurban kesim oranlarını da bilseniz. Çünkü yalnızca İstanbul’da değil, tüm ülkede kurban kesim oranları düştü. Emeklide para yok, işçide yok, öğrencide yok, orta gelirli de zor durumda.

Size net rakam vereceğim: İstanbul Vakfı'nın yöneticisi olduğum dönemde, 62 milyon 500 bin liralık bir kurban bağışı toplandı. Yüzde yüzü bireyseldi; yani vatandaş kredi kartı veya IBAN üzerinden bağış yaptı. Bu kesimlerin hepsi resmi izne dayanır. İstanbul Valiliği’nden önce bağış toplamak için izin alırsınız. Ardından hesap numaraları üzerinden bağışlar toplanır. Kesim işlemleri noter huzurunda yapılır. Kestiğiniz ürünler ambalajlanır ve sosyal hizmetlerde dağıtılır. Kampanya bitince valiliğe rapor verilir, gelirler ve denetlerler. ‘Paralar yerine ulaştı mı, bağışlar doğru kullanıldı mı?’ diye kontrol ederler.

Dolayısıyla İstanbul Vakfı özelinde bağış oranlarının azalıp azalmadığı konusu doğrudan ülkenin ekonomik durumu ile ilgilidir. Bu sene biraz daha az oldu. İnşallah seneye hep birlikte daha iyi olur.

Şunu da vurgulamak istiyorum: Konuşmalar içerisinde zaman zaman İBB’ye yönelik bir baskı ortamı oluşturulmak isteniyor. Sürekli olarak İBB’yi hedef alan, büyütülmüş bir düşman algısı yaratılıyor. Ama gerçek böyle değil. Sadece kurban bağışları üzerinden değil, diğer yardımlar konusunda da durum farklı.

Örneğin geçen seneye kıyasla gıda bağış oranlarımız dört kat arttı. Siz sadece kurban bağışını sordunuz ama mesela askıda fatura uygulamasında şu anda gelen faturalara yetişemiyoruz. Bu uygulama da izinli ve denetlenen bir sistem. Fatura desteğine talep çok yüksek. Dolayısıyla ‘bağışlar azaldı’ ya da ‘İBB’ye güven azaldı’ gibi söylemler doğru değil. Bunlar sadece dedikodu.”

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN: “TÜRKİYE BELKİ DE SON 50 YILIN EN BÜYÜK EKONOMİK KRİZİNDEN GEÇİYOR”

- Şu anda birçok bürokrat görevden alınıyor. İBB’ye yönelik operasyonlar da devam ediyor. Bunlar doğal olarak aslında İBB’nin çalışmalarını engellemeye yönelik yorumları da beraberinde getiriyor. Bu noktada şunu merak ediyorum: İBB’nin projelerinden engellenenler var mı?

“Burası bir devlet kurumu, halkın evidir ve süreç kaldığı yerden aynen devam ediyor. Sadece dün Ekrem Bey bu koltukta oturuyordu, ondan önce Kadir Topbaş oturuyordu. Şu an ben, yarın sabaha kadar buradayım. Yarın sabah Ekrem İmamoğlu gelince kendi koltuğuna oturacak. Burada şu ana kadar açıkçası çok olumsuz bir durumla kişisel olarak karşı karşıya değiliz. Zaten bizim kişisel bir beklentimiz de yok ki… Biz hizmetimizi milletimize adadık, bunu hep söyledik.

Örneğin İETT’nin 300 otobüs alımıyla ilgili imza süreci devam ediyor. İncirli–Sefaköy–Beylikdüzü metro hattının Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınması için temaslarımız sürüyor. Volkan Bey ve arkadaşları teknik olarak uğraşıyor, ben de siyasi muhataplarla görüşüyorum. İstanbul cezalandırılmamalı.

Ama şunu da kabul etmemiz gerekiyor: Bir taraftan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni engellemek için yürütülen faaliyetler olabilir, doğrudur. Ancak diğer taraftan da vatandaşlar yoksul, geçinemiyor. Hükümet ekonomik anlamda zorlanıyor. Türkiye belki de son 50 yılın en büyük ekonomik krizinden geçiyor.

Tüm bunlara rağmen, biraz önce arkadaşlarımız da anlattı, bütün projelerimizi uygulamaya devam ediyoruz. Stratejik plan doğrultusunda hedeflerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Hizmetlerimize devam edeceğiz. Bir yol kapanırsa başka bir yol deneriz, o da olmazsa başka bir yol… Ama Beylikdüzü’ne metroyu götüreceğiz. Otobüs alımını da önümüzdeki yıllarda sürdüreceğiz.

Elbette şu anda bazı imzalar henüz atılmadı ama Cumhurbaşkanımızın milletin ihtiyaçlarına gözünü kapatmayacağını ve bu imzaları atacağını düşünüyoruz.”

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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