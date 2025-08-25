BATILI AJANSLARDA KENDİ YEREL MUBARİLERİNİN HEDEF GÖZETİLEREK KATLEDİLMESİ KARŞISINDA YETERİ KADAR SES ÇIKARMIYOR…

Başta ABD olmak üzere dünya medya ve finans sistemini ele geçiren siyonistler ABD devlet başkanları hakkında tehdit ve şantaj dosyaları sayesinde 1948’den bu yana Orta doğunun kalbine saplandıkları tarihten bu yana istedikleri her şeyi çok kolay bir şekilde sorgusuz sualsiz bir şekilde başta ABD devlet başkanları olmak üzere akabinde de dünya devlet başkanlarının elini kolunu bağlayacak şekilde kişiye özel dosyalar oluşturup onları kendilerine hizmet eder hale getiriyorlar.

Örnek vermek gerekirse ta 1990’lı yıllarda siyonist ajanlar ileride işimize yarayabilir gerekçesi ile Trump’ı Jeffrey Epstein dosyanda kullanabilecek hale getirdiler.

Bunun dışında da yaptıkları yardımlar ve medya güçleri sayesinde kim başkan olursa olsun siyonitlere hizmet etmeyi kendisini mecbur hissediyorlar.

Daha 25 Ağustos 2025’de Filistin’de bir hastaneye bomba atıyorlar. Medya mensupları olay yerine gidince bilinçli bir şekilde onları da hedef gözeterek katlediyor.

Bugüne kadar hiçbir savaşta ve soykırımda bu kadar yani 244 gazeteci 22 ayda katledilmedi.

Bu zulmü yapan siyonistleri ve onlara ses çıkarmayan dünya liderlerini Allah kahretsin bedduamız ile haberimizi noktalayalım.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajans ı (İTHA)