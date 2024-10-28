İstpack, 2014 yılında İstanbul'da kurulmuş, karton ambalaj üretiminde uzmanlaşmış bir firma olarak sektörde adından sıkça söz ettirmektedir. Kurulduğu günden bu yana teknolojiye ve makine yatırımlarına öncelik veren İstpack, üretim süreçlerini optimize ederek, çevre dostu ve sürdürülebilir ambalaj çözümleri sunmaktadır. Avrupa standartlarında üretim yapmak için tüm süreçlerini yapay zeka temelli yazılımlarla denetleyen firma, çevre bilinciyle hareket eden, yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünleriyle global pazarda öne çıkmaktadır.

İstpack'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, çevreye olan duyarlılığı ve sürdürülebilir üretim süreçleridir. Firma, karbon ayak izini sıfırlama hedefi doğrultusunda, üretim esnasında ortaya çıkan atık hammaddeleri %100 oranında geri dönüştürmektedir. Ayrıca, geliştirdiği baskı teknolojisi sayesinde, opp laminasyona ihtiyaç duymadan mat ve parlak görseller elde edebilmekte, böylece daha çevre dostu çözümler sunmaktadır. Ar-Ge departmanı ise şu anda plastik içermeyen ambalaj teknolojileri üzerinde çalışmakta olup, gelecekte bu alanda da sektöre öncülük etmeyi hedeflemektedir.

İstpack, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak için sipariş aşamasından sevkiyat aşamasına kadar olan tüm süreçleri titizlikle yönetmektedir. Zamanında teslimat konusunda gösterdiği hassasiyet, firmanın güçlü hammadde stoğu ve özel yazılımlar aracılığıyla üretim adımlarını sürekli kontrol altında tutması sayesinde sağlanmaktadır. Bu sayede, müşterilerine her zaman taahhüt ettiği teslimat sürelerine sadık kalan İstpack, güvenilir bir iş ortağı olarak konumlanmaktadır.

Firmanın sürdürülebilirlik yaklaşımı, sadece üretim süreçleriyle sınırlı kalmamakta, aynı zamanda fabrika yapısına da yansımaktadır. İstpack, sürdürülebilirlik standartlarına uygun olarak kurulmuş fabrikasında, sürekli olarak aynı hammadde ve sistem üzerinde üretim yaparak, kalite standardını korumaktadır. Bu, firmanın ürünlerinin istikrarlı bir şekilde yüksek kalitede olmasını sağlamaktadır.

İstpack'in bir diğer güçlü yönü ise, markalara özel ambalaj çözümleri sunabilme kapasitesidir. Firma, müşterilerinin taleplerine göre özel tasarımlar, farklı ambalajlar ve yeni modeller üretme imkanı sunmaktadır. Üretim kapasitesinin %70 ihracat için kullanan İstpack imal ettiği bu özel ürünleri, 40’tan fazla ülkeye ihraç ederek global pazarda da güçlü bir varlık göstermektedir.

Sektörün gelişimi hakkında görüşlerini paylaşan İstpack’in kurucularından Enes Pusmaz, şunları ifade etmektedir: "Kağıt ambalaj sektörü, son yıllarda çevre bilincinin artmasıyla birlikte hızla dönüşüyor. Bu dönüşümde teknolojinin rolü ise oldukça kritik. İstpack olarak, yapay zeka temelli yazılımlarla üretim süreçlerimizi optimize ederek, hem kaliteyi artırıyor hem de çevreye olan etkilerimizi minimize ediyoruz. Sektördeki bu yenilikçi adımların, önümüzdeki yıllarda ambalaj çözümlerinde sürdürülebilirliği zorunlu kılacağına inanıyoruz. Ayrıca, plastik içermeyen ambalaj teknolojileri gibi yenilikler, sektördeki rekabeti daha da artıracak ve firmaları daha çevre dostu çözümler geliştirmeye teşvik edecektir."

İstpack in en öne çıkan üretim kategorileri hamburger kutusu ve yağlı ambalaj kağıdı dır.

Sonuç olarak, İstpack, teknolojiye olan yatırımları, çevreye duyarlılığı, zamanında teslimat garantisi ve müşteri odaklı yaklaşımıyla kağıt ambalaj sektöründe lider konumda bulunmaktadır. Yenilikçi ve sürdürülebilir ambalaj çözümleriyle markaların değerine değer katmayı sürdüren firma, sektördeki öncü rolünü her geçen gün daha da pekiştirmektedir.