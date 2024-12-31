BİRLİKTE RAHMET AYRIRILIKTA ZAHMET VARDIR DEDİLER VE GÜZEL BİR OLUŞUMA İMZA ATTILAR
Dört saat süren yemekli toplantıda bir konuşma yapan platform başkanı A. Fuat Bodur iş dünyasını bir arada tutmak ve işbirliği gücünü artırmak için böyle bir girişimde bulunduklarını belirterek şöyle konuştu: ‘Ekonominin sıkıntılı döneminde iş dünyasına bir soluk getirmek için işbirliği yapma gerekliliği duyduk.
Bunun için de en kolay yolun birlik ve beraberlik içinde paslaşarak iş yapma fikri doğdu. İş yapan ve müteşebbis olmak isteyen arkadaşlarımızla istişare yaparak bir platform kurulmasında fayda olacağı fikrine vardık. Bunun için de bir yönetim kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu oluşturduk. İnşallah hayırlı ve büyük işlere hep birlikte imza atacağız. Şimdiden hayırlı olsun.’
Yönetim Kurulu üyeleri ve yüksek istişare kurulu üyelerinin kendilerini tanıtımından sonra seçime geçildi.
Kurullar aşağıdaki gibi oluşturuldu.
İŞ DÜNYASI PLATFORMU YÖNETİM KURULU LİSTESİ
1 – FUAT BODUR ( GENEL BAŞKAN )
2 – HALİL ÖZEL ( BAŞKAN VEKİLİ )
3 – MENDERES ÖZTÜRK ( BAŞKAN VEKİLİ )
4 – BORA YARGIÇ ( BAŞKAN YARDIMCISI)
5 – DOÇ DR DOĞAN AKDENİZ ( BAŞKAN YARDIMCISI )
6 – KADİR ÖNDER ( BAŞKAN YARDIMCISI )
7 – FATİH AKTEL ( BAŞKAN YARDIMCISI )
8 – AHMET GÜRBÜZ ( BAŞKAN YARDIMCISI )
9 – NEVZAT BARAN ( İSTANBUL İL BAŞKANI )
10– DERİN BOZUKLUABAY ( MARMARA BÖLGE BAŞKANI)
11 – ELİF ECE KORKUT ( GENEL SEKRETER)
12 – HÜSEYİN GÖNENÇ (GENEL KOORDİNATÖR)
13 –AYNUR KIRKIL (KADIN KOLLARI BAŞKANI)
14 – EMİNE TANRIKULU ( YÖNETİM KURULU ÜYESİ )
15 – MEHTAP HATİPOĞLU ( YÖNETİM KURULU ÜYESİ )
16 – ERDAL ÖZCAN ( YÖNETİM KURULU ÜYESİ )
17 – MİMAR SEMA GÜNDOĞAN ( YÖNETİM KURULU ÜYESİ )
18– İSMET ALGÜL ( MEDYA BİRİM BAŞKANI)
19 – ŞEBNEM YILMAZ ( YÖNETİM KURULU ÜYESİ)
20 – İREM ÖZÇELİK ( SOSYAL YARDIMLAŞMA BİRİM BAŞKANI )
21 – BETÜL AL ( ARGE BİRİM BAŞKANI )
22 – AV GÖKÇE GÜVEN ( HUKUK KOMİSYON BAŞKANI )
23– NURAY ÇİLEKÇİ – MEHMET AĞAR ( GAYRİMENKUL BİRİM BAŞKANLARI )
24 – ESME İPEK (HALKLA İLİŞKİLER BİRİM BAŞKANI)
25 – CUMA BAŞAK ( SAĞLIK KOMİSYON BAŞKANI )
DENETLEME KURULU
1 – MEHMET KUTAY
2 – ŞEHMUZ ÖTEN
3 – İDRİS ÇOLTU
4 –HAMZA KILIÇASLAN
İŞ DÜNYASI PLATFORMU YÜKSEK İSTİŞARE KURULU
1 – CUMA İÇTEN – KURUL BAŞKANI
2 – EYÜP AKBAL - BAŞKAN VEKİLİ
3 – AHMET ÇALBAY – BAŞKAN VEKİLİ
4 – İRAJ ALİPOUR – ÜYE
5 – SAFFET SANCAKLI – ÜYE
6 – NAZIM KARAHAN – ÜYE
7 – SABAHATTİN KARAKOÇ – ÜYE
8 – METİN GÜNDÜZ – ÜYE
9 – DR PERİHAN ABAY– ÜYE
10 – METİN AKKUŞ – ÜYE
11- İSMAİL AKTAŞ – ÜYE
12 – FEVZİ DONAT – ÜYE
13- OSMAN İSLAM– ÜYE
14 – SITKI AL– ÜYE
15 – SEVİM AKBAY – ÜYE
16- MEHMET ÇETİNKAYA – ÜYE
17 – CEM YILDIRIM – ÜYE
18 – ALİ KALKAN – ÜYE
19 – HAMDİYE TUNÇ– ÜYE
20 – TAHİR DENLİ– ÜYE
21 – YARBAY IŞIK– ÜYE
22 – AV ABDULLAH DÜZGÜN– ÜYE
23- NEVZAT ULUOCAK – ÜYE
24 – MAHMUT GAZALA - ÜYE
25 – CEMAL ÇOBAN - ÜYE
26 – ABDULHAKİM DÜNDAR - ÜYE
27 – MEHMET ERDAĞI - ÜYE
28 – İLEYNA KARAK - ÜYE
ADANA İL BAŞKANI ELA GENÇ
DİYARBAKIR İL BAŞKANI ELİF ER YILMAZ