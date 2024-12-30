Bu Ülkenin Asli Kurucu Unsurları Türkler Ve Kürtler Artık Kendi Sorunlarını Çözebilmelidir..

Bunu olabilmesi halinde binlerce yıldır birlikte hareket eden (Malazgirt,Çanakkale, Kurtuluş savaşı ve 15 Temmuz 2016 Darbe girişimi) Kürtler ve Türkler arasına 1984 yılında Siirt’in Eruh ilçesinde bir Jandarma Karakolu’na yapılan saldırıda Jandarma erlerimizin şehit edilmesi ile 40 yıl önce başlatılan kardeş kavgası’nın bitmesi için sayın Bahçe’linin başlattığı süreç çok değerli.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Bu sürecin başarılı bir şekilde sonuçlandırmanın vakti geldi geçiyor…Merhum Erbakan hoca ;Kürt’ü Türk’ten, Türk’ü Kürt’ten ayırırsanız ortada ne Kürt kalır ne de Türk kalır ! sözü bugünde en bariz manada gerçekliğini koruyor.

Sayın Bahçeli’nin çıkışı çok değerli ve önemli PKK kendini lağv edecek, Suriyeli Kürtler’de aynen Türkiye’de olduğu gibi Yeni Anayasaya göre Suriye Devleti’nin asli kurucu unsurları olacaklar.

Aynen Türkiye’deki Kürtlerin olduğu gibi Suriye Kürtleri de bütün demokratik haklarına sahip olacaklar ve ABD,İsrail,Rusya,İngiltere başta olmak üzere emperyalist güçlerin oyunlarını çöpe atma zamanı geldi ve geçiyor…

Ülkemizde yaşanan yanlışların da düzeltilmesi acilen gerekir. Örnek olarak 31 Mart 2024 yerel yönetim seçimlerinden sonra Mardin, Batman. Esenyurt ve Halfetti’ye atanan kayyımlar geri çekilip Belediye başkanları acilen görevlerine iade edilmeli ve Herkesin karşı çıktığı bu yanlış Kayyım yasası hemen değişmeli…

Ülkemizde acilen Demokrasi, Hak, Hukuk, Adalet yerini bulacak bütün düzeltmeler yapılmalı…

FETÖ kalkışmasında kimseye kurşun sıkmayan devlete ve millete zarar vermeyen askeri okul talebelerinin davaları yeniden görülmeli.

Yalova’da Kamp’a giden askeri okul öğrencilerini emir üzerine köprüye getiren komutanlarının emirlerine uyan öğrencilerden bazlarının babası ve annesi ile sokak röportajları yapmıştım.

Bir baba bana oğlum’a 196 yıl HAPİS cezası verdiler oğlum ve biz bu cezayı hak edecek ne yaptı diyerek faveran etmişti…

Özetle demek istediğim ülkemizde artık Emperyalistlerin değil bizim kendi senaryolarımızın hayata geçmesinin vakti geldi geçiyor…

Türkleri ve Kürtleri çarpıştıran güçlerin oyunlarını elimizin tersi ile itmeliyiz…

Doğruyu,hakkı, güzelliği iyiyi söyleyen kim olursa olsun o fikri benimseyip hayata geçirip kan ve gözyaşını durdurmanın vakti ve zamanı geldi.

Şu an Devlet Bahçeli kendisini ve partisini düşünmek yerine ülkesini ve milletini düşünerek elini değil gövdesini taşın altına koyarak emperyalistlerin 40 yıldır uygulamaya koydukları oyunlarını bitirmek için Ekim ayında güzel faydalı ve yararlı bir fikir öne sürmüştü.

Ben şahsen ilk güden beri akan kanın durması adına bu fikrin bir an önce hayata geçirilmesinin faydalı yararlı ve doğru ve güzel olduğuna yürekten inanıyorum.

Küçük hesapları bırakalım emperyalistlerin oyunlarını hep beraber bozalım Türk’lerin ve Kürtlerin binlerce yıldır bu coğrafyada devam eden kardeşliğini yeniden pekiştirelim diyorum.

Küçük hesaplar yaparak ülkemizde kan ve gözyaşının akmasına daha fazla müsaade etmek kesinlikle doğru değildir.

Ölüm,kan,gözyaşı ,belirsizlik bitsin her kes artık rahat ve özgür olsun diyorum…

Bütün kalbimle 2025’in her alandı artık daha demokratik,daha kukuki,daha Adaletli olmasını dilerim .

Özellikle 31 Mart 2024 Mahalli idareler seçiminden sonra 2 il 2 ilçe belediyesine atanan kayyımların geri çekilip seçilmiş başkanların acilen görevlerine aide dilmesi başta olmak üzere ne kadar ANTİDEMOKRATİK uygulama var ise hemen son verilmesi gerekir.

İstanbul Times – Hüseyin Çetiner