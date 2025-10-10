DİLEK KAYA İMAMOĞLU’NDAN ‘İDDİANAME’ TEPKİSİ: HENÜZ MAHKEMEYE SUNULMAMIŞ BİR İDDİANAMENİN KAMUOYUNA SERVİS EDİLMESİ GÜVEN SARSAN BİR DURUM

İktidara yakın medya organlarında, mahkemeye sunulmamış iddianamenin içeriğine yönelik haberlerin dolaşıma sokulduğuna dikkat çeken Dr. İmamoğlu, “Bu durum; ‘İddianame henüz hazırlanma aşamasındayken sızdırılmaya mı başlandı’ sorusunu akıllara getiriyor. Böyle bir soru işaretinin varlığı bile çok vahimdir.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Saraçhane - İstanbul

ADALETİN EKSİK KALDIĞI YERDE, TOPLUM VİCDANI DEVREYE GİRER

Hukukun siyasallaşmasının bir başka göstergesidir. Henüz mahkemeye sunulmamış bir iddianamenin kamuoyuna servis edilmesi; adil yargılama ilkesini zedeleyen, toplumsal güveni sarsan bir durumdur. Şayet iddianameye güvenilseydi, böyle yöntemlere başvurma gereği duyulmazdı diye düşünüyoruz,” diye konuştu.

ADALET GECİKTİKÇE, BİR ÜLKENİN DE VİCDANI KANIYOR

“Değerli eşim Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları, 200 günü aşkın süredir tutuklu,” diyen Dr. İmamoğlu, “Masumiyet karinesi, ne yazık ki rafa kaldırılmış durumda. İnsanlar, henüz iddianame ortada yokken tutuklu olarak yargılanıyor. Aslında ortada bir yargılama bile yok. Çünkü yargılanmak için önce bir iddianame gerekir. Oysa 7 aydır tek bir satır bile yazılmadan, insanlar özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor.

BU, ADALETİN DEĞİL, ZULMÜN SESSİZLİĞİDİR

Bu, adaletin değil, zulmün sessizliğidir. Bu haksız, hukuksuz ve vicdansız sürecin artık sona ermesini istiyoruz. Çünkü adalet geciktikçe, sadece bir kişinin ve ailelerin değil, bir ülkenin de vicdanı kanıyor. Bu hukuksuz süreç artık sona ermeli. Adaletin eksik kaldığı yerde, toplum vicdanı devreye girer,” ifadelerini kullandı.

ORTADA BİR YARGILAMA BİLE YOK, ÇÜNKÜ YARGILANMAK İÇİN ÖNCE BİR İDDİANAME GEREKİR

19 Mart sivil darbesinin mağdurları tarafından kurulan Aile Dayanışma Ağı (ADA), dokuzuncu buluşmasını yine Saraçhane Parkı’nda gerçekleştirdi. Kalabalık bir vatandaş topluluğunun destek verdiği buluşmaya CHP Parti Meclisi üyesi Sinem Kırçiçek, CHP Ankara milletvekili Adnan Beker, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

İDDİANAMEYE GÜVENİLSEYDİ, BÖYLE YÖNTEMLERE BAŞVURMA GEREĞİ DUYULMAZDI

Dokuzuncu buluşmanın basın açıklaması, iktidar kumpasıyla özgürlüğü elinden alınan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı, CHP’nin ve 15,5 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun eşi ve sivil toplum gönüllüsü Dr. Dilek Kaya İmamoğlu tarafından okundu. Dr. İmamoğlu’nun açıklamasının ardından, üniversite öğrencisi Selinay Uzuntel yaşadığı hukuksuz süreci kamuoyu ile paylaştı.

DR. İMAMOĞLU: “TOPLUMUN VİCDANINA, HALKIMIZIN ADALET DUYGUSUNA İNANIYORUZ”

ADA’nın dokuzuncu buluşmasına katılan vatandaşlara teşekkür eden Dr. İmamoğlu, şunları söyledi:

“Biz her Cuma, Saraçhane’de bir araya gelerek adalet arayışımızı dile getiriyoruz. Toplum vicdanının sesi oluyoruz. Her hafta burada buluşan kalabalık, kararlılığımızın ve azmimizin bir göstergesidir. Kararlıyız; çünkü haklıyız. Azimliyiz; çünkü bizlere yaşatılan bu mağduriyet artık son bulsun istiyoruz. Ama sadece sizler, bizler yaşadığımız mağduriyet için burada değiliz. Ülkemizin geleceği için buradayız. Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararının kurtaracağını bildiğimiz için buradayız. Toplumun vicdanına, halkımızın adalet duygusuna inanıyoruz. Milletin iradesine, yine milletin kendisi sahip çıkacaktır.”

“‘İDDİANAME HENÜZ HAZIRLANMA AŞAMASINDAYKEN SIZDIRILMAYA MI BAŞLANDI’ SORUSU AKILLARA GELİYOR”

“Biz, ilk günden itibaren tutuksuz yargılanmayı ve iddianamelerin bir an önce hazırlanmasını ısrarla talep ettik. Son günlerde henüz mahkemeye sunulmamış, avukatlarla paylaşılmamış iddianamelerle ilgili birçok iddia ortaya atılıyor. Özellikle iktidara yakınlığıyla bilinen medyada, iddianamelere dair haberler dolaşıma sokuluyor. Bu durum; ‘İddianame henüz hazırlanma aşamasındayken sızdırılmaya mı başlandı’ sorusunu akıllara getiriyor. Böyle bir soru işaretinin varlığı bile çok vahimdir. Hukukun siyasallaşmasının bir başka göstergesidir. Henüz mahkemeye sunulmamış bir iddianamenin kamuoyuna servis edilmesi; adil yargılama ilkesini zedeleyen, toplumsal güveni sarsan bir durumdur. Şayet iddianameye güvenilseydi, böyle yöntemlere başvurma gereği duyulmazdı diye düşünüyoruz. Bir hukuk devletine yakışmayan bu yöntemler, sadece tutukluları değil; aileleri, çocukları, halkın her kesimini etkiliyor. Toplumun yargıya olan inancını sarsıyor. Toplumun huzuru için adalet herkese eşit işlemeli, siyasetin gölgesi yargının üzerinden kalkmalıdır.”

“7 AYDIR TEK BİR SATIR BİLE YAZILMADAN,İNSANLAR ÖZGÜRLÜKLERİNDEN MAHRUM BIRAKILIYOR”

“Biz, hukukun siyasetin aracı değil, toplumun ortak güvencesi olması için buradayız. Evrensel hukuk ilkeleri çerçevesinde adil, tarafsız bir yargılama talebimizi yineliyoruz. Değerli eşim Ekrem İmamoğlu ve çalışma arkadaşları, 200 günü aşkın süredir tutuklu. İlk kez sevdiklerimizden bu kadar uzun süre ayrı kaldık. Hayatımızdan çok değerli anlar akıp gidiyor. Masumiyet karinesi, ne yazık ki rafa kaldırılmış durumda. İnsanlar, henüz iddianame ortada yokken tutuklu olarak yargılanıyor. Aslında ortada bir yargılama bile yok. Çünkü yargılanmak için önce bir iddianame gerekir. Oysa 7 aydır tek bir satır bile yazılmadan, insanlar özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor. Bu, adaletin değil, zulmün sessizliğidir. Bu haksız, hukuksuz ve vicdansız sürecin artık sona ermesini istiyoruz. Çünkü adalet geciktikçe, sadece bir kişinin ve ailelerin değil, bir ülkenin de vicdanı kanıyor. Tekrar ediyorum; bu hukuksuz süreç artık sona ermeli. Adaletin eksik kaldığı yerde, toplum vicdanı devreye girer.”

“KORKU YERİNE CESARETİ, SESSİZLİK YERİNE SÖZÜ, İTAAT YERİNE DİRENİŞİ, UMUTSUZLUK YERİNE İNANCI SEÇİYORUZ”

“Aile Dayanışma Ağı buluşmaları, işte bu vicdanın sesidir. Her cuma Saraçhane’den yükselen ses, bu ülkenin umudu ve vicdanıdır. Adaletin tesis edileceğine, hukukun işleyeceğine dair inancımız tamdır. Sizinle; Ankara Barosu Başkanı Avukat Mustafa Köroğlu’nun bize, ülkemizin geleceği için sürdürdüğümüz mücadelemize güç veren konuşmasından bir alıntı paylaşmak istiyorum: ‘Çünkü adaletin eridiği yerde kuralların çözüldüğünü görürsünüz. Kuralların çözüldüğü yerde, hak, bir güvence olmaktan çıkar. Hak, artık bir ihtimaldir, bir tesadüftür. Oysa ki tesadüflerin üzerine, insana yaraşır bir hayat kurulmaz. Biz, bugün burada; korku yerine cesareti, sessizlik yerine sözü, itaat yerine direnişi, umutsuzluk yerine inancı seçiyoruz.’ Haftaya aynı gün, aynı saatte, Saraçhane’de buluşmak üzere bir kez daha sevgilerimi sunuyor, bugün burada olan herkese teşekkür ediyorum.”

TUTUKLANAN ÖĞRENCİLERDEN UZUNTEL:“EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR ÜLKEYİKURANA DEK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Dr. İmamoğlu’nun ardından, Saraçhane’deki 19 Mart eylemleri sonrasında gözaltına alınıp tutuklanan üniversite öğrencilerinden Selinay Uzuntel söz aldı. Sözlerine, 10 Ekim 2015’te, Ankara Garı önünde düzenlenen “Barış Mitingi”ne İŞİD tarafından düzenlenen bombalı saldırıda katledilen 103 vatandaşı anarak başlayan Uzunel, özetle şunları söyledi:

“19 Mart sürecinde tutuklanan öğrencilerden biriyim. O gün, ‘hükümet istifa’ talebi etrafında ortaklaşmış haklarımızı ve geleceğimizi savunmak için harekete geçmiştik. O gün, bizleri polis şiddetiyle, gözaltılarla, hukuk sopasıyla dize getirmek istemelerinin sebebi, sadece baskıcı olduklarından değildi; korkuyor olmalarındandı. O korku ki, büyüyor gibi görünüyor. Gençliğin sorgulayan, direnç gösteren, yarının en tehlikeli güçlerinden olduğunu bildiklerinden, üniversiteleri teslim almaya çabalıyorlar.

İktidar, iç cepheyi tahkim etme adı altında, muhalefetsiz bir rejim hedefi güdüyor. Gençliğin, yaşadıklarından yanlış sonuçlar çıkarma, ‘denedik olmadı’ deme, yılgınlığa kapılma lüksü yoktur. Henüz yeterince şey yapmadık. Hala daha yapacak çok işimiz var. Şimdi barikatı aşıp, cesaret fişeğini çakan, meydanları dolduran, forumlar yapan, ders boykotlarını örgütleyenler, bu deneyime sırtını yaslayarak yürümeli. Dün yüzlerin binler, binlerin on binler olduğunu unutmadan, yarın yüz binler, milyonlar olmak için bugünden kolları sıvamalıyız.

En geniş kesimlerin katıldığı birlikleri yaratarak, mücadeleyi her gün ve sürekli kılarak, güç biriktirmeliyiz. Ancak böylelikle bulunduğumuz her okulda, her mahallede, her iş yerinde örgütlendiğimizde, faşizmin inşasına güçlü bir koyuş örgütleyebiliriz. Tam da bu yüzden, hayatın her alanında gençler, kadınlar, işçiler, emekçiler olarak, bize dayatılan bu düzeni yıkmaktan başka şansımız yoktur. Unutmayalım ki hepimizin bildiği, ‘Örgütlü bir halkı, hiçbir kuvvet yenemez’ sloganı, aksine tersinden de geçerlidir. Örgütsüz bir halkı, herhangi bir kuvvet yenebilir. Durmak yok, mücadeleye devam ediyoruz, yürüyeceğiz diyorum. İnsanca bir yaşamı, eşit, özgür, demokratik bir ülkeyi kurana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)