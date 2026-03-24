AK PARTİYE OY VERENLER YOLSUZLUK YAPTIĞI İÇİN TUTUKLANDI DERKEN CHP’YE OY VERENLER İSE CUMHURBAŞKANI ADAYI OLMAYI ENGELLEMEK İÇİN ÖNÜNE ÇIKARILAN SİYASİ BİR DARBEDİR DİYORLAR…

Cumhur ittifakına oy verenler yani büyük oranda Ak Partiye oy verenler 1994’den bu yana bir şekilde Erdoğan ve aday yaptığı kişiler tarafından yönetilen İstanbul’un 25 sene sonra yani 31 Mart 2019’da CHP veya diğer bir ifade ile Millet ittifakının adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını (İBB) kazanması Ak Parti yöneticilerinin bir türlü kabullenemedikleri bir yenilgi oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi -Hüseyin Çetiner

Recep Tayyip Erdoğan iptal edilen 31 Mart 2019 İBB seçimlerinden hemen sonra İmamoğlu yine kazansa bile İBB Meclisi ve hükümet bizim elimizde onu topal ördek yaparak çalıştıramaz hale getireceği demişti. Oysa sorumlu bir devlet adamı biz halkımızın iradesine saygılıyız.

Halk İBB‘ yi kime emanet ederse biz hükümet olarak onunla İstanbul halkının huzuru için uyumlu bir şekilde çalışırız demesi gerekirken hiç denilmemesi gereken “onu topal ördek yapacağız sözünü söylemişti”

19 MART 2026 ‘DA ŞAFAKOPERSYONU İLE ASAOL AMAÇ İBB ‘YE KAYYIM ATAMAKTI OYUNU İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ BOZDU

Plan o kadar ince yapılmıştı ki tutuklamanın 19 Mart Çarşamba 2025 günü olması bile planlıydı. Çünkü yasalar gereği göz altı süresi 4 gün olarak belirlenmiş. Tutuklama Çarşamba günü olursa

4 günlük gözaltı süresi 22 Mart 2025 Cumartesini gününü Pazar gününe bağlayan gece 23 Mart 2025 Pazar günü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun terör’e destek olduğu gerekçesi ile tutuklamasına karar verilecek ve yerine İstanbul valisi Davut Gül’ün Kayyım olarak atanması için her türlü alt yapının yapıldığı hemen kendisini belli ediyordu.

Bütün yasaklamalara rağmen halkın İBB önüne akması ve İstanbul Üniversitesi öğrencilerinin diploma iptaline ve tutuklamaya karşı gösterdikleri sert reaksiyon diğer işlerdeki üniversitelere de sıçrayan öğrenci protesto elemleri sonucu hükümet kayyım atama düşüncesinde geri adım atarak İmamoğlu’nun tutuklanmasını ekonomik suçtan dolayı yapılarak CHP meclis üyelerinin kendi içlerinde bir başkan vekili seçmelerine izin verilerek öğrenci ve halk protestoları bir nebze yavaşlatılmış oldu.

30 EKİM 2024’DE ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI PROF.DR AHMET ÖZER’E KARŞI YAPILAN HAKSIZ,YANLIŞ VE YERSİZ OPERASYONA CHP,İBB VE DEM PARTİ YÖNETİCİLERİ YETERLİ TEPKİYİ VERİP İBB GİBİ BİR PROTESTO YAPSALARDI MUTMELENE İBB’YE OPERASYON OLMAYABİLİRDİ…

Siyasi otorite 1 milyondan fazla nüfusu ile İstanbul ve Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Esenyurt belediye başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer’e karşı yaptığı operasyon adeta İBB’ye yapılan operasyonun proto tipi olarak yapıldı.

Tutulamadan bir gün sonra Esenyurt Cumhuriyet meydanında yapılan mitinge CHP,İBB ve DEM parti’ ciddi bir destek verseydi mitinge katılan 2-3 bin kişi yerine ellerinde Türk bayrakları olan 200 bin kişi irademizi görev başında istiyoruz diyerek kararlı bir duruş sergileselerdi Prof. Dr. Ahmet Özer ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılıp göreve iade edilecek ve İBB’ye de operasyon yapılmayacaktı.

Her şey zamanında yapılırsa etkili olur sözü burada da etkisini göstermiş olacaktı ama CHP başta olmak üzere muhalefet ne yazık ki Esenyurt’ta yeterli demokratik direnci gösteremediği için İBB tutuklamaları oldu.

Bu tutuklamalar ülkemizi maddi ve manevi olarak ciddi kayıplara yansıdı. Halende .ülkemiz ciddi kayıplar yaşanıyor.

Ak Parti ve MHP‘ nin bir yanda içte birlik deyip diğer yanda daha yeni CHP’nin Bolu ve Kuşadası belediye başkanlarının yargı tarafından tutuklanması durumunda bu birliğin nasıl olacağı ayrı bir merak konusu olmaya devam ediyor.

Soru şu İmamoğlu CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmasaydı diploması iptal edilip tutuklanıp cezaevine atılır mıydı ?

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)