Buluşmanın odağında, şirketin sahayla kurduğu temas ve iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik yaklaşımının yanı sıra önümüzdeki döneme dair yol haritası yer aldı. Program kapsamında Genel Müdür Neslihan Neciboğlu, geçen yıla ait değerlendirmesini paylaşırken, 2026 yılına ilişkin öncelikler ve büyüme stratejisine dair bir çerçeve sundu.

İstanbul Times Haber Merkezi - Yıldız Çetiner

Etkinlikte Teknik ve Reasüranstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cem Salih Çelen, sektördeki güncel gelişmeleri ve önümüzdeki döneme yönelik beklentileri aktarırken; Ekonomist Dr. Serkan İmişiker, Türkiye ve küresel ekonomideki görünümü değerlendirerek bu dinamiklerin sigorta sektörüne olası yansımalarına değindi.

Performanslarıyla öne çıkan acenteler ödüllendirildi

Buluşma kapsamında, Neova Sigorta’nın geçtiğimiz yıl devreye aldığı acente segmentasyon modeli doğrultusunda performanslarıyla öne çıkan acenteler ödüllendirildi. Söz konusu model, acentelerin üretim hacmi, portföy yapısı ve gelişim potansiyeli gibi kriterler üzerinden daha yakından analiz edilmesine olanak tanırken, her segmentin ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirilmesini mümkün kılıyor. Bu yaklaşım, acentelere sunulan desteklerin daha hedefli ve verimli hale gelmesini sağlarken, iş süreçlerinin etkin yönetimine ve uzun vadeli iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunuyor.

Neova Sigorta’nın bölge buluşmaları; acentelerle doğrudan iletişimi artırmayı, sahadan elde edilen geri bildirimleri sürece dahil etmeyi ve ortak gelişim alanlarını güçlendirmeyi amaçlıyor. Şirket, bu buluşmaları farklı bölgelerde sürdürmeye devam edecek.

