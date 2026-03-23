NURİ ASLAN NEVRUZ ATEŞİ YAKTI, TÜRK DÜNYASI’NIN İSTANBUL’DAKİ TEMSİLCİLERİYLE DEMİR DÖVDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İBB tarafından düzenlenen Nevruz Bayramı etkinliklerine katıldı. İlk tören, Topkapı Türk Dünyası Kültür Mahallesi’nde gerçekleşti. Burada Nuri Aslan’a İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Zeynep Neyza Akçabay ve çok sayıda vatandaş eşlik etti.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Aslan ve Protokol heyeti sırasıyla Kırgız Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti, Türkmenistan Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu Başkortostan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti’nin Kültür Evleri ve Hoca Ahmet Yesevi Otağı’nı ziyaret etti.

Kültür Ev’lerinde yöresel yemek tadımı da yapan heyete; ilgili ülkenin temsilcileri kısa brifingler verdi. Kültür Ev’lerinin gezisinin ardından protokol üyeleri hep birlikte Nevruz Ateş’inin bulunduğu alanda toplu anı fotoğrafı çektirdi.

Nevruz kutlamalarının bir sonraki adresi Fatih’te bulunan Ali Emiri Kültür Merkezi oldu. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve İBB yönetiminin üst yöneticilerinin katıldığı törende Türk Dünyasının İstanbul’daki diplomatik temsilcileri de hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın coşkuyla söylenmesinin ardından hep bir ağızdan Nevruz Duası okundu.

Törenin açılış konuşmasını İBB Başkan Vekili Nuri Aslan yaptı. Aslan, “Hepinize, bugün bizlerle olması gerekirken hukuksuzca özgürlüğünden alıkonulan, İstanbul'umuzun seçilmiş belediye başkanı, cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun selam ve sevgilerini getirdim” diyerek sözlerine başladı.

Aslan, konuşmasına şöyle devam etti;

“İSTANBUL'DA UMUDU CANLANDIRAN, HER KOŞULDA UMUDU BÜYÜTEN EKREM BAŞKANIMIZ BURADA KONUŞMALIYDI”

“Bu yıl 21 Mart, Nevruz, çok özel. Tuttuğumuz oruçların mükâfatı Ramazan Bayramı içerisinde Nevruz’u karşılıyoruz. Hepimizin Ramazan Bayramı ve Nevruz’u kutlu, bereketli, adaletli, mutlu ve umutlu olsun. Ramazan; birlik, dayanışma, yardımlaşma, mutluluk, barış ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren müstesna bir zaman. Nevruz ise baharın ilk günü. İlkbaharın müjdecisi. Ekinlerin yeşermesi, ağaçların çiçek açması, doğanın yeniden canlanması… Bir diriliş ve umudun yeniden ayağa kalkışı…

Türkistan coğrafyasından Anadolu’ya, oradan Rumeli’ye uzanan atalarımızın tarihî serüveninde de gördüğümüz üzere, bu kutlu bayram yüzyıllar boyunca yaşatılmış, kuşaktan kuşağa taşınmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Milli Mücadele’nin en çetin günlerinde, 1922 yılında, Ankara’da düzenlenen Nevruz kutlamalarına katılmış olması, Nevruz’un bizdeki yerini ve taşıdığı anlamı açık biçimde göstermektedir. Böyle bir günde İstanbul'da umudu canlandıran, her şart ve koşulda umudu büyüten Ekrem Başkanımız burada konuşmalıydı. Ama inanıyorum ki çok yakında yeniden bizlerle olacak. Bizlere her zaman olduğu gibi umutla seslenecek.”

“21 MART NEVRUZ TOYU KUTLAMALARINI GELENEKSEL HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

“Ekrem Başkanımızın girişimleri ile 2021 yılında, Türk Dünyası ülkelerinin bağımsızlıklarının 30. Yıldönümünü, İstanbul’da çeşitli etkinliklerle birlikte kutladık. Ekrem Başkanımız, Türk dünyası şehirlerini bir araya getirecek, kardeşliğimizi ve dayanışmamızı yerel düzeyde de güçlendirecek bir girişimin kurulmasını her daim arzu etmiş ve dile getirmiştir. Soydaşlarımızla ilişkileri güçlendirme yönündeki ideali ve iradesi kendisi gibi dimdik ayakta durmaktadır. Bizler de bugün burada, onun idealinin ve iradesinin bir yansıması olarak bir araya geldik.

İstiyoruz ki, tüm soydaşlarımızın kendi mahallesi olan bu yapının yılın sadece belli günlerinde değil her mevsim yaşayan, nefes alan, üreten ve buluşturan bir merkez olsun. Bu anlayışla, 21 Mart Nevruz Toyu kutlamalarını geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca İstanbul’da hayata geçirmeyi planladığımız ‘Türk Dünyası Dostluk ve Kardeşlik Parkı’, soydaşlarımızla olan güçlü bağlarımızın ve köklü kardeşliğimizin bir başka somut simgesi olacaktır.”

“NEVRUZ TOYUMUZ KUTLU, RAMAZAN BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN”

“Ergenekon’dan çıkışımızı simgeleyen demiri biraz sonra döveceğiz. Barış için! İnsan onuru için! Adalet için! Tarih bize şunu göstermiştir: En aşılmaz demir dağlar bile, sonsuza kadar kapalı kalmaz. En koyu karanlıkta güneş doğar, ufuklar yeniden belirir. Hakikat, adalet geciktirilebilir; ama perdelenemez. Umut baskıyla karartılamaz. Umut engellenemez. Bugün bir araya gelişimiz de bu ortak hafızamızın ifadesidir. Nevruz Toyumuz kutlu, Ramazan Bayramımız mübarek olsun.”

Konuşmaların ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Türk Dünyasının İstanbul’daki diplomatik temsilcileri, sahnede Nevruz Bayramı Kutlamalarının en önemli ritüellerinden biri olan ve Ergenekon Destanı’ndaki demir dağları eriterek özgürlüğe çıkışı simgeleyen Demir Dövme Töreni’ne katıldı. Geleneksel törenin ardından sırasıyla İBB, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, KKTC Özbekistan, Türkmenistan, Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu Başkortostan Cumhuriyeti’nin Folklor ekipleri kısa birer gösteri yaptı.

Program, folklor ekipleri ve protokol heyetinin anı fotoğrafı çektirmesiyle son buldu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)