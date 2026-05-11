Hurda Elmas Fiyatı Geri Çekildi: Piyasada Belirsizlik Sürüyor

Son günlerde geri dönüşüm sektöründe yaşanan dalgalanmalar, Hurda Elmas Fiyatı üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Özellikle sanayi tipi elmas uçlar, karbür takımlar ve tungsten bazlı kesici ekipmanlarda görülen fiyat gerilemesi, piyasada belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor. Sektör temsilcileri, talepteki zayıflığın kısa vadede fiyatların yatay veya aşağı yönlü hareket etmesine neden olabileceğini belirtiyor. 🔍

Hurda Elmas Fiyatı Neden Geri Çekildi?

Uzmanlara göre Hurda Elmas Fiyatı üzerindeki düşüşün temel nedeni, küresel sanayi üretimindeki yavaşlama ve geri dönüşüm tesislerinin alım iştahındaki azalma. Özellikle otomotiv, metal işleme ve savunma sanayisinde sipariş hacimlerinin düşmesi, hurda elmas talebini de sınırladı.

Buna ek olarak enerji maliyetlerindeki artış, döviz kurlarındaki oynaklık ve lojistik giderlerinin yükselmesi, alıcı firmaların daha temkinli fiyat teklifleri sunmasına yol açtı.

İkinci El Piyasasında Son Görünüm

İkinci el hurda piyasasında temiz, kaynaksız ve yüksek saflık oranına sahip ürünler hâlâ güçlü talep görüyor. CNC kesici uçlar, karbür frezeler, matkap uçları ve sondaj elmasları, piyasanın en değerli ürünleri arasında yer alıyor.

Buna karşın kaynaklı, lehimli veya karışık alaşımlı ürünlerde fiyat düşüşü daha belirgin şekilde hissediliyor. Ayrıştırma maliyetlerinin artması, bu tür hurdaların değerini aşağı çekiyor. ⚙️

Güncel Hurda Elmas Fiyatları

Piyasada işlem gören ortalama fiyatlar şu şekildedir:

Ürün Açıklama Ortalama Fiyat Hurda Elmas ve Karbür CNC uçlar, frezeler, matkaplar 80,00 €/kg Hurda Sondaj Elması Temiz ve kaynaksız ürünler 80,00 €/kg Kaba Elmas Hurdası Sanayi tipi elmas hurdası 80,00 €/kg Kaynaklı Hurda Elmas Lehimli ve kaynaklı ürünler 77,00 €/kg Tungsten W/Ni/Fe Ağır alaşım hurdası 75,80 €/kg Tungsten WC/Co Haddeleme halkaları 73,30 €/kg

Not: Fiyatlar ürün kalitesi, saflık oranı ve miktara göre değişiklik gösterebilir.

Sektör Temsilcilerinin Yorumu

Geri dönüşüm firmalarına göre piyasadaki geri çekilme kalıcı olmayabilir. Avrupa ve Asya’daki üretim faaliyetlerinin yeniden hız kazanması durumunda Hurda Elmas Fiyatı tarafında toparlanma görülebileceği ifade ediliyor.

Birçok satıcı, fiyatların düşük seviyelerde seyretmesi nedeniyle ürünlerini hemen satmak yerine stokta tutmayı tercih ediyor. Bu da piyasadaki arzın sınırlı kalmasına neden oluyor.

Hurda Elmas Fiyatı Yeniden Yükselir mi?

Uzmanlara göre sanayi üretimindeki toparlanma ve uluslararası talebin artması halinde Hurda Elmas Fiyatı yeniden yükselişe geçebilir. Özellikle kaliteli ve kaynaksız ürünlerin uzun vadede değerini koruması bekleniyor.

Bu nedenle satış yapmadan önce güncel fiyat teklifleri almak ve piyasa hareketlerini yakından takip etmek önem taşıyor. Doğru zamanda yapılan satışlar, daha yüksek kazanç sağlayabilir.

Sonuç

Son gelişmelere göre Hurda Elmas Fiyatı tarafında geri çekilme sürerken, piyasadaki belirsizlik de devam ediyor. Ancak yüksek kaliteli ürünlerde talep canlılığını koruyor. Sanayi üretimindeki toparlanma ile birlikte fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket etmesi beklenebilir.

