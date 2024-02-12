Gazeteci yazar Hüseyin Çetiner 31 Mart 2024 İstanbul İBB seçimi ile alakalı bir makale kaleme aldı. İŞTE O Makale ...

Kimisi DEM aday çıkardı İmamoğlu artık İstanbul’da seçimi kazanamaz derken kimisi kazanır diyor. Daha seçime 47 gün var bir çok denge o güne kadar değişebilir.

Ben bugünden Kılıçdaroğlu’nun, Kaftancıoğlu’nun ve Eren Erdem’in başını çektiği CHP’li muhaliflerin İmamoğlu seçimi kaybetsin ki biz de 1 Nisan’da başlamak üzere Kılıçdaroğlu döneminde kazandığımız İstanbul’u bu dönem kaybettik diyerek OLAĞANÜSTÜ kongre talep ederek yeniden CHP’nin yönetimini ele geçirelimin derdinde olduklarını görüyorum.

Ama bu gerçekleşmesi çok zor olan bir hayaldir. Gönül isterdi ki daha önce Parti'nin tepe noktasında yönetici olan ismini verdiğim bu üç eski yönetici Cahiliye Araplarının bile kendi içlerinde ne tür sorunları olursa olsun dışa karşı bir mücadele söz konusu olunca iç ihtilafı bir kenara bırakıp onlara karşı yek vücut oldukları tarihi kayıtlarda mevcuttur.

Bu gün itibari ile 31 Mart 2024 seçimine 47 gün kala bu eski üç yöneticinin sağlıklı bir muhasebe yapamadıklarını üzülerek görüyorum.

Bu 3 eski yönetici kırılmış üzülmüş olabilirler.Parti mensuplarına biz kırgınlıkları ve konuşmamız gerekenleri 1 Nisan sonrasına erteledik.

Ülke iyi yönetilemiyor. Mevcut 11 Büyük Şehir Belediyemize Bursa'yı,Balıkkesir'i ve Manisa'yı ekleyip bir erken seçimi zorlamamız gerekir demeleri gerekirken küçük hesapların peşine düşmüş olmalarının kimseye faydası yoktur. Kendilerine bile...

BÜTÜN OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN İMAMOĞLU 4 YILDA GÜZEL İŞLERE İMZA ATTI …

Hükümetin Kız Kulesi,Galata kulesi başta olmak üzere İBB’nin mülkiyetinde olan bir çok mekanı başka bakanlıklara bağlamak dahil topal ördek yapacağız çıkışlarını gereği bir çok engelleme yaptıklarını herkes gibi bende görüyorum ve yaşıyorum.

Engellemeler var diye İmamoğlu ve ekibi oturup ağlamadı.4.5 Yılda yapılması gereken ne var idiyse onların hepsini yaptılar.

Bakınız Ak Partili dostlarımız ve seçmenler İmamoğlu 4.5 Yılda İstanbul’a tek çivi çakmadı diyerek yapılan hizmetleri görmezlikten gelseler de akıl ve vicdan sahibi halkımız yapılan çalışmaları görüyor.

-Meydanlar

-Kent Ormanları

-130 Noktada su baskınları önlendi

-Yüzlerce Kreş yapıldı açıldı

-Öğrenci Yurtları yapıldı açıldı

-Kent Lokantaları açıldı

-Kavşaklar,Caddeler Alan düzenlemeleri yapıldı

-Biz Kazanmazsak sosyal yardımlar kesilir dediler daha fazla oldu

-Halk’a tepeden bakılmadı

-Park ve bahçe düzelmemeleri yapıldı

-Yaşam vadiler yapıldı ve açıldı

-Çok sayıda çürük bina yıkıldı yapıldı ve yapılıyor

İmamoğlu ve ekibin 4.5 yılda yaptıklarını yazsak emin olun bu makalenin alanı yetmez.

Biz konumuza dönelim Malum her gün İstanbul’un bir ilçesine giderek yüzlerce seçmen’e 31 Mart 2024 Yerel Yönetim seçiminde oyunuzu hangi partinin adayına vereceksiniz sorunu soruyoruz.

Bakınız Ak Parti Murat Kurum’u açıkladığı günden bu yana en az 20 ilçede İmamoğlu na mı yoksa Murat Kurum’a mı oy vereceksiniz sorusunu sorduk.

Sultanbeyli ‘da kurum 7 oy önde bitirdi Sultangazi’ de ise 1 oy farkı ile önde oldu ama diğer bütün ilçelerde (Esenler,Bağcılar, Bahçelievler,Eyüp) İmamoğlu iki misli fazla oy alarak her yerde açık ara fark ile önde bitirdi.

Bu verilerden yola çıkarak İmamoğlu İlk kez İBB’de seçimi kendi öz ağrılığı ile meclis çoğunluğu ile beraber kazanıp daha rahat bir şekilde İBB’de başkanlık yapacak bir ortama kavuşacağını düşünüyorum.

Daha seçime 47 gün var dengeler elbette değişecek ama bugünde görünen o ki 31 Mart 2024’de gülen taraf sayın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olacak diye düşünüyorum.

Hiçbir makam ve mevki insan canından çok önemli değil. Lütfen herkes 31 Mart 2024’de savaşa değil seçime girdiğimizi aklından çıkarmasın.

İsmi üstünde bu bir seçim …seçmen oyunu kendisine yakın gördüğü partiye veya adaya verip siyasi tercihini ortaya koyacaktır.

Günün sonunda sandıkta kim daha çok oy almış ise o bizi yönetecektir.

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İstanbul Times – Hüseyin Çetiner – 12.02.2024 İstanbul –Zeytinburnu