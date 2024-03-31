İMAMOĞLU: YARIN SABAH TÜRKİYE'NİN, İSTANBUL'UMUZUN ÇOK GÜZEL BİR BAHAR SABAHINA UYANMASINI DİLERİM

Oy kullandığı okulun bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere, İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurullarının da gereken hassasiyeti göstermelerini, 21. yüzyıla yakışan, ülkemizin geleceğini belirleyen bu tür seçimlerde de en ufak sorunun yaşanmadığı bir şekilde sonucun bağlanması konusunda kurallara, kanuna uygun hassas bir dönemi yönetmelerini dilerim. Günümüz güzel olsun. Yarın sabah Türkiye'nin, İstanbul'umuzun çok güzel bir bahar sabahına uyanmasını dilerim” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner - Beylikdüzü - İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyunu eşi Dr. Dilek Kaya İmamoğlu ve oğulları Mehmet Selim ve Semih İmamoğlu ile birlikte kullanmak için, saat 12.30’da Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne geldi. İmamoğlu ailesi, okul girişinde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. 18 yaşını dolduran Semih İmamoğlu, ilk oyunu kullanmanın heyecanını yaşarken, aile, sıralarının gelmesi için kuyrukta bekledi. Sırası gelen aile fertleri, 2244 numaralı sandıkta oy kullandı. İmamoğlu, oyunu eşi ve oğulları ile birlikte sandığa atarken, gazetecilerin, “Mesajınızı alabilir miyiz” sorusuna, “Hayırlı olsun şehrimiz, ülkemiz, ilçemiz bütün beldeler, bütün ilçeler, bütün iller, bütün büyükşehirler, milletimizin huzuru, barışı, bir arada yaşama mutluluğu inşallah bolluğa, berekete vesile olur. Hayırlı, uğurlu olsun” yanıtı verdi. İmamoğlu, “İmamoğlu ailesi olarak bir seçmen fazlasınız bugün. Semih de ilk oyunu kullanacak” hatırlatmasını da “Semih, ilk oyunu kullanıyor. Biraz heyecanlıydı. Sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz, ondan heyecanlıydı galiba” esprisiyle yanıtladı.

“OY, DEMOKRASİDE VATANDAŞLARIMIZIN KUTSAL HAKKIDIR”

İmamoğlu, okul çıkışında da gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

“Bugün, Türkiye'mizin her yerinde ve İstanbul'da yerel seçim yaşıyoruz. Ramazan ayındayız. Dilerim ve isterim ki; bugün, Ramazan ayının o bütün güzel duygularının yaşandığı ve hem oy kullanma esnasında hem sonrasında hiçbir sorunun, hiçbir sıkıntının olmadığı, sandık iradesinin kimsenin hakkına sıkıntı gelmeden, sonuç neyse, vatandaşımız kime oy kullanmışsa, onun en doğru şekliyle, sonucun ilanıyla göreve başlamasının ülkemiz demokrasisi, ülkemizin birlik ve beraberliği açısından çok önemlidir.

Bu duygularla, bu seçimin problemsiz geçmesini elbette diliyoruz. Bugün ailemizle, eşimle ve iki oğlumla birlikte oylarımızı kullandık. Oy, demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır ve bu hakkın sandığa atıldığı an itibariyle korunması da şarttır. Elbette bunun korunması ve bunun muhafaza edilmesiyle ilgili kurumlar bellidir.

Ama Türkiye'mizde ne yazık ki, bazı konulardaki eksikliklerin giderilmesi için, sandığın muhafaza edilmesi, şahitliğin ötesinde, görev alan vatandaşlarımızla birlikte yürütülmekte. Umarım çağdaş bir seviyeye ulaşır. Ülkemizde oy kullanma biçiminin, oy sayım ve tasnif biçiminin ve sonuca dönüşmesinin hiçbir sorun yaşanmayacağı şekilde var olmasını da ilerleyen seçimlerde ve yıllarda hep birlikte yaşarız.”

“İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILI EN GÜZEL ŞEKİLDE ŞEHRİMİZE YAŞATMAYA DEVAM EDERİZ”

“Bugün, benim için biraz duygusal bir gün. Çünkü, 5 yıllık emeğin helalleşme anı. 5 yıllık emeğin helalleşme anı, vatandaşların oyuyla en güzel yorumlanabilir. Umarım halkımız, vatandaşlarımız, hemşerilerimiz bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Ben, kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmayı, bütün çalışma arkadaşlarımı, bütün mesai arkadaşlarımı, bütün siyasi yol arkadaşlarımla birlikte, en yüksek seviyede yatırımcı, dayanışmacı, icracı bir süreci İstanbul'umuza ve eşitlik ilkesi doğrultusunda, hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan, asla siyasi unsurları önüne koymadan, partizanlığı ve particiliği önüme koymadan, bireylerin eşitliği, insanların eşit hizmet alma hakkı üzerinden hareket ettiğimi ifade etmek isterim.

Birinin kalbini kırmışsam, birini üzmüşsem bu koca şehirde, elbette af dilerim. Hakkını helal etsin. Ama bu memleketin, bu güzel şehrinin, başta çocukları olmak üzere, gençleri ve kadınları, anneleri bu şehirde en iyi şekilde yaşasınlar diye, elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. Çok önemli bir dönemi yaşattığımıza, İstanbul'a inanıyoruz. Umarım, karşılıklı 16 milyon insanımızla, bu seçimde çıkan sandık sonucuyla helalleşiriz. Tabii yetki sahibi olmak durumunda da inşallah önümüzdeki 5 yılı en güzel şekilde şehrimize yaşatmaya devam ederiz.”

“BAŞTA YÜKSEK SEÇİM KURULU OLMAK ÜZERE…”

“Son olarak şunu söyleyeyim: Bu akşam seçim koordinasyon olarak, İl Başkanlığımızda seçimi takip edeceğim. Sandık başında görev alan her arkadaşlarımızın, hangi siyasi parti mensubu olursa olsun, kimsenin hakkının-hukukunun çiğnenmemesi için mücadele vermelerini, sandık başkanı yetkililerin de en doğru şekilde süreci yönetmelerinin, hiçbir manipülasyonun olmadığı, Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine yakışır şekilde sonuçlandıktan sonra son ıslak imzalı tutanağı alana kadar sandıkların başında kalmalarını diliyorum.

Vatandaşlarımız, en değerli hakkı olan oy hakkının, sonuca nasıl eriştiğini ya da sonuca nasıl yansıdığını görmek için de bu güzel Ramazan ayında sonuçları beklemek adına, okulların bahçelerini tercih edebilirler. Yakın alanlarda bekleyebilirler ve sonuçları öğrenirler. Herkesin gönlü hoş ve rahat olur. Bu bağlamda, başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere, İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurullarının da gereken hassasiyeti göstermelerini, 21. yüzyıla yakışan, ülkemizin geleceğini belirleyen bu tür seçimlerde de en ufak sorunun yaşanmadığı bir şekilde sonucun bağlanması konusunda kurallara, kanuna uygun hassas bir dönemi yönetmelerini dilerim. Günümüz güzel olsun. Yarın sabah Türkiye'nin, İstanbul'umuzun çok güzel bir bahar sabahına uyanmasını dilerim.”

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)