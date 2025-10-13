Çünkü Netanyahu’nun hükümetini ayakta tutan iki bakan Smotriç ve Ben Givir Binyamin Netanyahu barış anlaşmasını imzalarsa hükümetten çekiliriz ve hükümet yıkılır diyerek Filistinlileri öldürmedikleri sürece hükümette kalmayacaklarını alenen söylediler.

İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu

Turmp’da çocuk gibi bana Nobel ödülü verin diyerek sunni de olsa Gazze’de soykırımı durdurdum deyip bu sene Nobeli alacağını hayal etti.

Nobel komitesi komik duruma düşmemek için bu sene Trump’a Nobelî vermedi ama Trump’ın yok etmek için çaba sarf ettiği MADURU’NUN rakibi kadın siyasetçiye ödül vererek bir nevi sana vermedik ama düşmanının düşmanına verdik diyerek durumu kurtardı.

NE OLDU DA BU İKİ BAKAN ANLAŞMA İMZALANDIĞI HALDE İSTİFA EDİP HÜKÜMETİ YIKMADI ?

Siyonistler daha önce o kadar basit gerekçeler ile yaptıkları anlaşmaları bozarak Gazze ve Filistin’in diğer şehirlerine ölüm yağdırdılar…

Bu seferde 2/3 Mossad Ajanına 10-15 İsrailliyi öldürüp HAMAS yaptı diyerek yine ölüm yağdıramayacaklarının hiç bir garantisi yok.

Kaldı ki Filistinlileri öldürmek için İsrail’ in gerekçeye bile ihtiyacı yok. Bu insanlık düşmanı siyonistler daha önce Hitler tarafından kendilerine yönelik yapılan soykırımın daha fazlasını Filistinlilere karşı acımasız bir şekilde 1917’den bu yana tam 108 yıldır İngiltere ve ABD başta olmak üzere batılı devletlerin gayret ve destekleri ile akıl almaz zulümlerini ne yazık ki yapıyorlar.

ZULÜM YAPARAK YOK ETMEYİ YAŞAM FELSEFESİ HALİNE GETİREN SİYONİTLER KOLAY KOLAY KENDİ RIZALARI İLE ZULÜMDEN VAZ GEÇMEZLER

ABD, Türkiye, Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve bu sunni barışın sağlanmasında rol oynayan devletler ne olursa olsun Filistinlilere yani HAMAS’ a verdikleri barış anlaşması garantisini yerine getirmeleri gerekir.

Bu iş İsrail’in inisiyatifine bırakılırsa kesinlikle kan ile beslenen katiller sürüsünün zevkle bıraktıkları yerde öldürme faaliyetlerine devam etmek istediklerini herkes biliyor.

Yayın grubu olarak 6 Şubat 20008’den bu yana ilk gazete sayımızdan başlamak üzere 468 sayımızda ve haber portalı haberlerimizde bu konuya yer verdik ve vereceğiz.

Bir gün Siyonistler aynı şekilde soykırıma tabi tutulurlarsa hiç kimsenin şüphesi olmasın bu sefer ‘de onlara zulmeden kim olura olsun bugün nasıl ki siyonistlerin yaptığını eleştiriyorsak yarın hiç tereddüt etmeden zulüm yapan kim olursa olsun onu da eleştireceğiz.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)