Cumhuriyetimizin 101. yılı kutlu olsun

Huzur ve barışın hüküm sürdüğü, birlikte kardeşlik türkülerimizi söyleyeceğimiz nice etkinlikte tekrar buluşacağız.

İstanbul’un dört bir yanından gelerek etkinliğimizi onurlandıran meslektaşlarımıza bir kez daha şükranlarımı iletiyorum.

Beylikdüzü sınırlarında bizi ağırlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı Sn. Murat Çalık’a gönderdiklerdikleri telgraf ve çelenklerle bizleri onurlandıran CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ve Esenyurt Belediye Başkanı Sn. Prof. Dr. Ahmet Özer‘e teşekkür ediyorum.

Günün anlam ve önemine dair muhteşem konuşmasından dolayı DİSK’in efsane başkanı değerli ağabeyim Süleyman Çelebi‘ye, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Başkan Vekili değerli kardeşim Serdal Mumcu‘ya ve İGD başkan vekili değerli ağabeyim Mustafa Dolu‘ya teşekkür ediyorum.

Değerli katılımlarımdan dolayı CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gürbüz Erdagöz ve Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Kılıç‘a teşekkür ediyorum.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)