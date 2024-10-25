Kaymakam, Belediye Başkanı, 6 siyasi parti ve Esenyurtlular el ele verdi…

Esenyurt Belediyesinin, İlçe Kaymakamlığı ile birlikte düzenlediği “Bütünleşik Kent Temizliği” hareketi başladı. Çevre temizliği ve sürdürülebilir bir kent yaşamını ilçeye kazandırmak amacıyla hayata geçirilen projeye kentin tüm paydaşlarından tam destek geldi. Kampanya kapsamında

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner

Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, Esenyurt Emniyet Müdürü Özay Kayhan, Esenyurt Milli Eğitim Müdürü Tayfun Özyolcu, Esenyurt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar yaşanabilir bir Esenyurt için harekete geçti.

Altı ay boyunca devam edecek temizlik hareketinin lansmanı Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Kentin tüm paydaşlarının bir araya geldiği lansmanın ardından, Tabela Meydanı’na doğru bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Başkan Özer ve Kaymakam Çobanoğlu’nun öncülüğünde yürüyen katılımcılar, meydan ve sokaklardaki çöpleri de topladı.

YAŞANILABİLİR BİR GELECEK İÇİN ELELE

Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir kent oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Özer, projenin tüm Esenyurt halkının ortak sorumluluğunda olduğunu vurguladı. Özer şunları söyledi: “Projede ilk adımı attığımızda, tüm siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve halkımızın bu çalışmaya katılmasının ne kadar önemli olduğunu vurguladım. Özellikle Sayın Kaymakamımızın önderliğinde bu çalışmayı başarıya ulaştırmalıyız. Bugün, burada böylesine geniş bir katılım görmek, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.”

PROJENİN 3 ANA AYAĞI: TEMİZLİK, FARKINDALIK, ALIŞKANLIK

Bütünleşik Kent Temizliği hareketinin üç temel ayağa dayandığını belirten Prof. Özer, “Birinci ayağını belediye olarak biz üstleniyoruz. Belediyemiz, temizlik faaliyetlerini artırarak sürdürmeye devam ediyor. Zaten bir ilçe belediyesinin en temel görevlerinden biri temizliktir. Meclis üyelerimizle bu konuda sürekli konuşuyoruz ve ben hep şunu söylüyorum: Birinci önceliğimiz temizlik. Asfaltı birkaç gün sonra yapabilirsiniz, parkı bir hafta sonra tamamlayabilirsiniz ama çöpler bir gün bile geciktiğinde sağlık riske girer.

Bu nedenle göreve geldiğim günden beri en çok üzerinde durduğum konu temizliktir. Belediyemizin temizlik filosunu tamamen yeniledik. Şu an sıfır kilometre 114 aracımız var. Ayrıca yeni personel alımları gerçekleştirdik. Şu an yaklaşık 750 personelimizle Esenyurt’u temiz tutmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Bir farkındalık kampanyası da başlattık. Belediye ne yaparsa yapsın, halkın desteği olmadan başarıya ulaşmak mümkün değildir” dedi.

"MAHALLE MAHALLE DOLAŞIP FARKINDALIĞI ARTIRACAĞIZ"

Projenin ikinci ayağının halkın bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılması olduğunu dile getiren Özer şöyle devam etti: “Esenyurt bizim evimiz ve bu evi birlikte temiz tutmalıyız. Halkımızla, sivil toplum kuruluşlarıyla, okullarımızla ve siyasi partilerimizle bu bilinci yaymak zorundayız. Temizlik sadece belediyenin görevi değildir, hepimizin ortak sorumluluğudur.

Projenin üçüncü ve en önemli ayağı ise temizlik bilincinin bir alışkanlık haline getirilmesi... Herkes evinin önünü temiz tutarsa, temiz bir Esenyurt’a kavuşuruz. Bu kampanya altı ay boyunca sürecek ve bu süreçte mahalle mahalle dolaşıp farkındalığı artıracağız. Esenyurt’un gelecekte yalnızca İstanbul’un değil, Türkiye’nin parlayan yıldızı olacağına inanıyorum. Bu kampanyayı başlatalım ki gelecek nesiller bizden razı olsun. Ben projeye destek sunan herkese teşekkür ediyorum.”

“TEMİZ BİR ÇEVRE MUTLU BİR ESENYURT İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Başkan Özer, Tabela Meydanı’nda kendisini karşılayan çocuklarla birlikte “Bir Dünya Bırakın” şarkısını seslendirdi. Çocuklara çevre bilincini aşılamanın önemine dikkat çeken Özer, “Bu çocuklarımıza temiz, güzel bir Esenyurt bırakmakla mükellefiz. Onlara bu işin ne kadar önemli olduğunu anlatmalı ve davranışlarımızla örnek olmalıyız. Esenyurt bizim evimiz ve bu evi temiz tutmak hepimizin görevidir. Hep birlikte temiz bir çevre, mutlu bir Esenyurt için çalışacağız” diye konuştu.

“HEDEFİMİZ TEMİZ VE GÜVENL BİR ESENYURT”

Sokakların hem kir ve tozdan hem de kötü olaylardan arındırılacağını ifade eden Kaymakam Fatih Çobanoğlu ise “Değerli Başkanımız projeyi anlattığında ben yalnızca destek vermekle kalmayacağımı, bizzat içinde olacağımı söyledim. Çünkü bu proje hepimizi ilgilendiriyor. Esenyurt hepimizin ve burada yaşayan herkesin temiz bir çevrede yaşama hakkı var. Projede yaptırım uygulayacak mısınız diye sordum. Belediye olarak bu konuda kararlı olduklarını belirttiler. Altı ay boyunca sürecek olan bu kampanya sonrasında, çevre kurallarına uymayanlara cezai yaptırımlar

uygulanacak. Bu kararlılık, projenin başarısında kilit rol oynayacaktır” şeklinde konuştu.

“SOKAKLARIMIZI SADECE ÇÖPTEN DEĞİL, UYUŞTURUCUDAN DA TEMİZLEYECEĞİZ”

İlçe emniyet müdürlüğü ile sürekli görüşmeler yaptıklarını vurgulayan Kaymakam Çobanoğlu, “Sokaklarımızı sadece çöpten değil, uyuşturucudan da temizleyeceğiz. Esenyurt’u hem temiz hem de güvenli bir yer haline getirmeyi amaçlıyoruz. 2023 ve 2024 asayiş olayları değerlendirmesine göre, ilçemizde suç oranında %13’lük bir düşüş var. Emniyet ekiplerimiz sahada gece gündüz çalışıyor. Personel ve araç sayımızı artırıyor, MOBESE kamera sayımızı çoğaltıyoruz. Esenyurt’u daha güvenli, huzurlu ve temiz bir yer haline getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLARDAN TEMİZLİK HAREKETİNE TAM DESTEK

Başlatılan temizlik projesini olumlu karşıladığını ifade eden Ayten Toprak şöyle konuştu: “Sokakların temizlendiğini, çöp konteynerlerinin yenilendiğini ve çevre düzenlemesinin arttığını görmek memnuniyet verici. Belediye Başkanımızın çevre temizliği konusuna ciddi bir ilgi gösterdiğini düşünüyorum. Bu ilgiyi diğer konularda olduğu gibi bu alanda da artarak sürdürmesini bekliyoruz.”

“TEMİZ BİR GELECEK HERKESİN HAKKI”

Esenyurt’un geçmişte çöp ve kirlilik sorunlarıyla mücadele ettiğini belirten Belinay, “İnşallah bu temizlik çalışmalarını geleceğe taşıyacağız ve hep birlikte çevremizi korumak için etkinlikler düzenleyeceğiz. Bu konuda Başkanımız Ahmet Özer’e teşekkür ediyorum, çünkü temiz bir gelecek herkesin hakkı, özellikle biz çocukların” dedi.

ETKİNLİKLERLE DOLU 6 AY

6 ay sürecek kampanya boyunca, çevre temizliği ve geri dönüşüm konularında çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Vatandaşların çöplerini ayrıştırması, sürdürülebilir bir kent yaşamı ve sıfır atık uygulamaları gibi başlıkların yer aldığı programda; farkındalık yürüyüşleri, yarışmalar ve eğitim programları ile halkın katılımı teşvik edilecek. Ayrıca, uzun vadede atık yönetimi, kaynakların verimli kullanılması ve israfın önlenmesi gibi sürdürülebilirlik hedefleri de projenin önemli bir parçası olacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)