İBB'DEN BEŞİKTAŞ ARNAVUTKÖY'DE SOSYAL BELEDİYECİLİK ATILIMI: TARİHİ TESİS YENİLENEN YÜZÜYLE HİZMETE AÇILDI

İstanbul Times Haber Merkezi - Hüseyin Çetiner -Beşiktaş - İstanbul

"BİZİM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ İSTANBUL’U AFETLERE KARŞI HAZIRLAMAK VE ULAŞILABİLİR KILMAKTIR.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Beşiktaş Arnavutköy’de bir süredir restorasyonda olan tarihi Arnavutköy Sosyal Tesisini yenilenen yüzü ve artan kapasitesiyle yeniden İstanbulluların hizmetine açtı. Açılışa İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, İBB Bürokratları ve çok sayıda gazeteci katıldı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, sözlerine sabah saatlerinde Malatya’da meydana gelen depreme değinerek başladı. Geçmiş olsun dileklerini ileten Aslan, "Bizim birinci önceliğimiz, 2026 bütçesinde de 155 milyarlık dev bir pay ayırdığımız kentsel dönüşüm ve ulaşım aksıdır.

“DEVLET İÇERİDE KUCAKLAŞTIĞI ANDAN İTİBAREN ÖNÜMÜZDEKİ YÜZYIL TÜRKİYE’NİN OLACAKTIR”

İstanbul'u olası bir afet anına minimum kayıpla hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. Türkiye'nin ve İstanbul'un içinden geçtiği ekonomik zorluklara da değinen Aslan, "Vatandaşımızın bu ekonomik koşullarda zorlandığını biliyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkımızın yanındayız. Beltur bünyesinde bu yıl uygulamaya başlayacağımız 'Sosyal Kafe' konseptiyle vatandaşlarımıza çok daha uygun fiyatlı hizmet sunacağız" diye konuştu.

ASLAN: “HALKÇI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZ EKREM BEY DÖNEMİYLE BERABER PİK NOKTASINA ÇIKTI”

Aslan konuşmasına şu şekilde devam etti;

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 2019 yılından itibaren halkçı belediyeciliğin daha öne çıktığı, vatandaşa dokunmanın daha hassas olduğu bir süreci yaşıyoruz. Hatırlarsanız 2019 seçimlerine girerken ‘İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Ekrem İmamoğlu kazanırsa birçok sosyal yardımın, sosyal desteğin ortadan kalkacağı, vatandaşın mağdur olacağı’ ile ilgili bir süreç yürütülürken, kampanya yürütülürken bugün gelinen noktada bir vatandaş olarak beni sevindiren; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyelerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin uygulamalarını kopyalayarak sosyal belediyecilik anlayışıyla devletin geçtiği bu ekonomik ve sosyal süreçte belediyelerin milletiyle beraber bir bütün halinde hareket etmesi.

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN’DAN İSTANBULLULARA ‘SOSYAL KAFE’ MÜJDESİ!

Aslında bu, milletin ve devletin bütünlüğü açısından çok kritik. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak ne yaptık? 2019'da seçimleri kazandıktan sonra o halkçı belediyecilik anlayışının aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçılık politikasının yerel yönetimde ne kadar etkin olduğunu göstermek için de işte sosyal tesislerimizi güçlendirdik.”

“BUGÜNE KADAR 2 MİLYONUN ÜSTÜNDE KİŞİYE BURADA HİZMET VERİLMİŞ”

“İçinde bulunduğumuz sosyal tesis 1991 yılında Nurettin Sözen tarafından faaliyete açılmış ve yaklaşık 34 sene bilfiil faaliyet göstermiş; bölgenin en çok uğrak yerlerinden, en beğenilen yerlerinden birisi. Çünkü manzarası da gerçekten çok güzel. Bir süre sonra baktık ki Ekrem Bey geldikten sonra ya da belediyecilik anlayışımızla, buradaki hem alan küçük hem de artık yıpranmış. 25 yıl boyunca bakım olmadan ya da yenilenme olmadan geçen bir süreç... Biz evlerimizde bile iki yılda, üç yılda, dört yılda bir evimizi boyatıyoruz; on yılda, on beş yılda bir buzdolabımızı değiştiriyorduk ama şimdi yirmi beş yıla çıkacağız ekonomik koşullar nedeniyle.

İşte bugün tekrar bu tesisimizi restore ederek faaliyete açıyoruz. Burası normalde 1991 yılında hizmete açıldıktan sonra bugüne kadar 2 milyonun üstünde kişiye burada hizmet verilmiş, yani bir düşünün. Ve ortalama oturma kapasitesi 60 kişi; 2 milyon ziyaretçi, İstanbullu veya İstanbul'u ziyaret eden kişi gelip burada tesislerimizden yararlanmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin toplamda 37 tane sosyal tesisi var aslında. Bunların 19 tanesi restoran ve kafeterya, 6 tanesi sadece kafeterya, 7 tanesi düğün-davet salonu ve organizasyonlar için kullanılıyor, 2 tanesi büfe kapsamında, 3 tanesi de konaklama tesisi olarak toplam 37 tane tesisimiz var ve 106 milyon kez kullanılmış bu tesislerimiz.

Dolayısıyla bu tesislerin şöyle bir avantajı var: Bir tanesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir devlet kurumu. Yani diğer belediyeler gibi, işte valilik gibi, kaymakamlık gibi belediyeler de aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kurumu. Dolayısıyla bu kurumlara geldiğinizde yediğiniz, içtiğiniz veya aldığınız hizmet bir kamu kurumu hizmeti niteliğinde. Ayrıca da tabii piyasaya göre çeşitli sosyal belediyecilik anlayışıyla geçmişten beri gelen yani sadece Ekrem İmamoğlu döneminde olan bir süreç değil bu; işte Bedrettin Dalan, Ahmet İsvan, Nurettin Sözen, şimdiki Cumhurbaşkanımız o zamanki Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey, Kadir Topbaş, döneminde de yürüyen bir süreç ama Ekrem Bey dönemiyle beraber aslında pik noktasına çıktı. Onun sebebi de şöyle: Adında ‘Halk’ olan Cumhuriyet Halk Partili bir belediye gelince ‘halkla kopacak’ diye düşünüldü. Oysa ki tam tersi halkla, milletle büyük bir bütünleşme gerçekleşti.”

“BELTUR'UN YANINDA BİR DE ‘SOSYAL KAFE’ ANLAYIŞINI OTURTACAĞIZ”

“Bu tesislerin yanında aslında BelTur'larımız var biliyorsunuz. Şimdi genel sekreterimiz büyük bir çalışma yürütüyor; BelTur'un yanında bir de ‘sosyal kafe’ anlayışını oturtacağız. Dolayısıyla vatandaşımız bu ekonomik koşullarda 120 liraya, 150 liraya bir fincan kahve içmekte zorlanıyor. Dolayısıyla onu da sosyal belediyecilik kavramı çerçevesinde, genel sekreterimizin yürüttüğü çalışmalarla inşallah bu sene uygulamalarına başlayacağız. Yine BelTur'da bildiğiniz üzere 70'in üstünde BelTur tesisimiz vardı, aslında daha fazlaydı.

Ama işte devlette devamlılık esastır; milletin bütünleşmesi, barışması, kucaklaşması gerekir. Yerel yönetimle Ankara iktidarının, yani genel yönetimin, ulusal hükümetin bir bütün halinde çalışması gerekir. 2019'da Ekrem İmamoğlu Bey'in seçimi kazanmasıyla beraber maalesef belli BelTur'lardan biz sözleşmelerimiz iptal edilerek çıkmak durumunda kaldık. Bunlar aslında büyük hastanelerdi; yaklaşık 30'un üstündeki hastanede tesislerimizi kapatmak durumunda kaldık. Oysaki BelTur'lar oralarda da yirmi saate yakın hizmet verip oradaki hasta yakınlarının, ziyaretçilerin veya da gece gündüz bekleyenlerin yardımına koşuyordu. Bilirsiniz, herkesin ailesinde insanlar hastalanır, bizim de başımıza geldi; benim de annem hastalandı, sekiz ay yoğun bakımda yattı ve gece gündüz orada bekliyorsunuz. Dolayısıyla o zaman BelTur vardı ve BelTur'da gidip bekleyebiliyordunuz, hizmet alabiliyordunuz.”

“20 KENT LOKANTAMIZ VAR!”

“Bu süreçlere rağmen biz hiç durmadık. Bunun yanına yine 2019'dan sonra Kent Lokantaları’nı ekledik. Şu an 20 tane kent lokantamız var; 12 tanesi Avrupa Yakası'nda, 8 tanesi Anadolu Yakası'nda bu kent lokantalarımızın. Ve şu ana kadar 9,5 milyon civarında yurttaşımız bugünkü bedelle 100 TL karşılığında dört çeşit yemeğini, öğle yemeğini yiyor ve gidiyor. Bununla beraber ne yaptık biz aslında? İşçiye, emekçiye, asgari ücretliye, öğrenciye, efendime söyleyeyim, emekliye dedik ki: ‘Gelin, evinizde pişirdiğiniz yemek daha pahalıya mal oluyorsa biz sosyal belediyecilik anlayışı yoluyla sizin yanınızda olalım’ Aslında biz sadece insanlara dört çeşit yemek vermiyoruz; aslında sadece buradaki Arnavutköy'de veya 19 tanedeki restoran-kafe tesislerimizde biz sadece uygun fiyata hizmet vermiyoruz.

Mesela burası bir kahvaltı organizasyonu ve balık restoranı gibi işlev görecek. Aslında buradaki söylediğimiz şey şu, yaptığımız işlem şu: Balık mı seviyorsunuz? Gelin Arnavutköy'e, bizim sosyal tesisimize; mutlaka bir arkadaşınızı, bir dostunuzu görürsünüz ve sosyalleşirsiniz. Asıl olan; insanların evde televizyonların başına mahkum olmaması ve cep telefonlarındaki o sosyal medya bağımlılığına hapsolmaması. Yurttaşın bütün imkanlardan, bütün koşullardan eşit yararlanması için büyük bir mücadele veriyoruz.”

“BİZİM BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ İSTANBUL'UN ULAŞILIR OLMASI”

“İstanbul'un bütün sahillerini, bütün imkanlarını tüm İstanbulluların hizmetine açıyoruz. Sadece Büyükçekmece'de şu anda bu yıl, 8.000 metrekarenin üstünde Büyükçekmece'de halk plajları oluşuyor. Yani artık bir sahil kasabasına gidecekseniz Ege Bölgesi'ne gitmenize gerek yok; Şile'ye gidin, Büyükçekmece'ye gelin. Büyükçekmece sahilini görmenizi tavsiye ederim. Bir gün beraber ziyaret de yaparız yaptıklarımızı göstermek için. Durum böyle. İnşallah buradan hemen sonra da bu yazın sonuna doğru Avcılar'daki sosyal tesisimizi de hizmete alacağız.

Orada da büyük bir yenileme çalışması yapıyoruz. Çünkü yıllardır yapılmayan işlemlerle beraber, bu afetle birlikte ve deniz kenarındaki olan yerlerde dalgayla beraber alt boşaltmalarla yapılar çok riskli hale geliyor. Ve bizim birinci önceliğimiz, 2026 bütçesini 155 milyarlık bir önceliğimizi aslında kentsel dönüşüm ve ulaşım aksına ayırdık. Bizim birinci önceliğimiz İstanbul'un ulaşılır olması. Bir afet anında minimum kayıpla, inşallah hiç kayıp vermeden de İstanbul'u hazırlamak.

“BU ÜLKENİN BÜTÜN BU SÜREÇTEN KURTULMASI İSTANBUL'DAN OLACAKTIR DİYE ÜMİT EDİYORUM”

“Ama bir taraftan da insanlar artık bunaldı. Siyaset kaos içinde, hukuk kaos içinde, ekonomi kaos içinde. Anadolu'ya Gazi Mustafa Kemal Atatürk aslında İstanbul'dan gidiyor. Yani çıkış hep İstanbul'dan olmuş. İşte son cumhurbaşkanımız İstanbul'dan çıkmış. Yine bu ülkenin bütün bu süreçten kurtulması İstanbul'dan olacaktır diye ümit ediyorum. Yani "Geçmişten gelen örneklerin geleceğe şamil olacağını" derler ya; ‘Aynası iştir kişinin, lafa bakılmaz.’ İşte geçmişte olmuş, gelecekte de...

Benim bunu söylememe gerek yok; bugün olmazsa yarın sabahleyin mutlaka, yarın olmazsa öbür gün bu süreç böyle yaşanacak. Ülkenin belki de tarihi kaderi böyle. Dolayısıyla birisi gitmiş Anadolu'ya, birisi Ankara'ya gitmiş; sonra şimdi birisi Silivri'de olabilir ama Ankara'ya gidecekti. Böyle süreçler yaşanmış. Öyle bir kavramdayız ki abi; gece gündüz uğraşıyoruz, ailemizden sizler, bizler, hepimiz ödün veriyoruz. Sabahleyin gidiyorsunuz Silivri'ye, görüyorum; akşamın geç saatlerine kadar orada kalıyorsunuz ve ayakta kalabilmek için büyük mücadele veriyoruz. Ve ülkemizin aslında bütün şartların iyileşmesini düşünürken ekonomik olarak bir vatandaş, bir yurttaş olarak sanki gelişiyor her şey; teknoloji gelişiyor, ortam gelişiyor, imkanlar gelişiyor ama eski alım gücüne, eski mutluluğa sahip değiliz.”

“BÜTÜN MEVZU BİRBİRİMİZE GÜVENEBİLMEK VE BİRBİRİMİZLE KUCAKLAŞABİLMEK”

“Dün 19 Mayıs kutlamalarını yaptık Maltepe'de. Tüm gün boyunca kutlama yaptık atletizm pistinde. Kenan Onuk Atletizm Pisti'nde bir geçit töreni yaptık İBB çalışanlarıyla beraber. İnsanlardan oluşan bir kule yaptık. Şimdi oraya gittiğimde tabii insanın tüyleri diken diken oluyor; lise yılları aklıma geldi hemen. İşte lisede, ortaokulda nasıl bu bayramları büyük bir heyecanla kutladığımız aklıma gelince... Değerlerimizin bir kısmı yozlaşıyor ama bu parayla alakalı, ekonomiyle alakalı. Buradaki tek çıkış yolu barış ve huzur.

Ülkenin öyle bir heyecanı var ki şu an, bu devletin o kadar büyük bir şansı var ki şu an: Devlet içeride kucaklaştığı andan itibaren... Ukrayna-Rusya savaşı var, oradaki sermayenin kendine yön bulma arayışı var; Arap Yarımadası'nda, Orta Doğu'da büyük bir karmaşa var ve oradaki sermayenin kendine yön bulma arayışı var. Eğer bizim ülkemizde ‘Adalet mülkün temelidir’ deyip tapulu arazilerinizin dahi risk altında olduğu bir dönemde biz kucaklaşmayı başarabildiğimiz takdirde, önümüzdeki yüzyıl Türkiye'nin olacak felsefesinin bir iki yıl içinde gerçekleşebilme imkanını görüyorum. Bütün mevzu birbirimize güvenebilmek ve birbirimizle kucaklaşabilmek. Sırf siyasi hırslarla, sırf siyasi beklentilerle bu işi çözemeyiz.”

“BİZİM ÖNERİMİZ MUTLAK KUCAKLAŞMAK”

Biz genel sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımızla beraber, tüm arkadaşlarımızla büyük bir mücadele içindeyiz. Ekrem İmamoğlu o gün ne dediyse biz aynasını yapıyoruz aslında. Ne yapıyoruz? Toplandık Ekrem Bey gözaltına alındığında da; dedik ki arkadaşlarımıza: ‘Dün Ekrem İmamoğlu'nun söylemi neydi? ‘Ben anayasaya, kanunlara, hukuka, yönetmeliklere aykırı bir talimat verirsem yapmayın arkadaşlar.' Biz de aynı talimatla; anayasaya, kanunlara, hukuka, yönetmeliklere aykırı bir talimat verirsek bürokrat arkadaşlarımız yapmasın’ Çünkü kanunları, yönetmelikleri en iyi siz biliyorsunuz, bizi uyarın.

İşte burada bizim hiçbir gün siyasi bir gayemiz olmadı. Biz vatanımıza, milletimize, ülkemize nasıl faydalı oluruz mücadelesiyle bugüne kadar geldik ve büyük bir başarıyla geldik. Milletin büyük bir memnuniyetini görüyoruz.

Siyasi söylemler bizim işimiz değil; partimiz var, partiler kendi aralarında konuşuyorlar, uzlaşıyorlar, kavga ediyorlar ama bizim önerimiz mutlak kucaklaşmak. Önümüzde Kurban Bayramı var, bu bayramın bize büyük bir nimet olduğunu düşünüyorum. Bu bayramla beraber devletin uzlaşmasıyla ülkenin başka bir seviyeye yükseleceğine inanıyorum.”

Konuşmaların ardından İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve beraberindeki heyet, yenilenen Arnavutköy Sosyal Tesisini gazetecilerle gezerek incelemelerde bulundu ve tesis çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)