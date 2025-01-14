ÖZEL’DEN ERDOĞAN’A: BİR TÜRLÜ BİLEĞİNİ BÜKEMEDİĞİ, YENEMEDİĞİ, SİYASET HAYATINDA ONA HİÇ YENİLMEMİŞ OLAN EKREM İMAMOĞLU'NA DOĞRU GİDECEĞİNİ SANIYORSA, O İŞ O KADAR KOLAY DEĞİL

Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan vatandaşlara seslenen Özel, “Hangi AK Parti belediye başkanına bu muamele yapıldı? AK Parti, FETÖ ya da yolsuzluk suçlamasıyla belediye başkanlarını istifaya davet etti. Bunların kimi güle oynaya, kimi ağlaya ağlaya, kimi koşa koşa, kimi direne direne, eninde sonunda istifa ettiler.

İstanbul Times Haber Mekezi - Hüseyin Çetiner

BUGÜN İSTANBUL'U KAYBETMENİN HIRSIYLA, YARIN DA TÜRKİYE'Yİ KAYBEDECEĞİNİ BUGÜNDEN HİSSETTİĞİ KORKUYLA YAPILMIŞ BİR ADIMDIR

Bir tanesi, bırakın hapse girmeyi, bırakın yargılanmayı, ifadeye çağrıldı mı? Hayır. İstifa ettiriyorsun, yolsuzluk iması ya da FETÖ iması yapıyorsun. ‘Etmezsen mecburen biz yetkimizi kullanırız’ deyip, böyle bir durumun olduğunu tescil ediyorsun. Ama AK Partili diye, alıp kenara ayırıyorsun. Bunların içinde Melih Gökçek bile var.

İMAMOĞLU: ŞİRAZEYİ KAÇIRMIŞ, KOLTUĞU KENDİ MALI GİBİ GÖREN,MİLLETİN MALINI KENDİNE AİT HİSSEDEN BİR ZİHNİYETLE MÜCADELE EDİYORSANIZ, İŞ DAHA DA ZORLAŞIR

Ama bir tane soru soran yok, yargılayan yok! Ama iş CHP’ye gelince, itibarsızlaştırmak için, Beşiktaş'tan başlayıp, adım adım ilerleyerek, hatta Ahmet Özer'den Esenyurt'tan başlayıp, Beşiktaş'la bağlayıp adım adım ilerleyerek, bir türlü bileğini bükemediği, yenemediği, siyaset hayatında ona hiç yenilmemiş olan Ekrem İmamoğlu'na doğru gideceğini sanıyorsa, o iş o kadar kolay değil.

Ahmet Özer de Rıza Akpolat da Ekrem İmamoğlu da bu partinin öz evlatlarıdır. Onlara siyasi hesaplarla, onlardan siyaseten kazanamadığı için yargı oyunlarıyla, görevlendirdiği kişileri yargıyı alet ederek, araç ederek, bir savcıyı cellat ederek onlarla baş edebileceğini sanıyorsa, arkalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi var, arkalarında İstanbul var, arkalarında Türkiye var, Türkiye var” ifadelerini kullandı.

“Karşınızda şirazeyi kaçırmış, koltuğu kendi malı gibi gören, milletin malını kendine ait hisseden bir zihniyetle mücadele ediyorsanız, iş daha da zorlaşır” diyen İmamoğlu da “Bakın, hatırlayın; daha dün, 16 milyon insanın iradesiyle, 31 Mart 2019 yılında, sizlerin oylarıyla seçildiğimiz bir seçimi, öyle edip, böyle edip, altından girip üstünden çıkıp, uydurarak, kaydırarak, bir de utanmadan ‘çaldılar’ diyerek seçimi iptal etmediler mi? İşte o seçimi iptal eden akıl, niçin iptal etti biliyor musunuz? ‘Ben seçimi iptal ederim, yine allem ederim, kallem ederim, bu seçimi alırım, işime bakarım, İstanbul bana ait’ dedi.

Öyle ‘İstanbul benim aşkım’ falan hikaye. ‘İstanbul bana ait!’ Bu duygu, bu bakış açısı, işte bu tek kişilik akıl, memleketimizi bu duruma getirdi. Bugün İstanbul'umuzun kalbi, göbeği, merkezi, onlarca başkonsolosluğun olduğu Beşiktaş, yüzlerce yabancı firmanın, sermayenin olduğu bir Beşiktaş ilçesinde uydurarak, kaydırarak, belli bir yaşın üstündeki evin büyüklerini korkutarak, sabahın köründe, şafak vakti, ev baskını yaparak, ‘Ben adaleti yerine getiriyorum’ diyen bu akıl, aynı akıldır. Bu gördüğünüz yerde, bu anlattığım insanların bulunduğu yerde, yaptığı iş, bir koltuğu kaybetmenin hırsıyla, İstanbul'u kaybetmenin hırsıyla, yarın da Türkiye'yi kaybedeceğini bugünden hissettiği korkuyla yapılmış bir adımdır. Bu işin başka bir açıklaması yoktur” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hukuksuz biçimde gözaltına alınan Rıza Akpolat’a, Beşiktaş Belediyesi önünden destek verdi. Beşiktaş Belediyesi’nin Levent’teki merkez binasının önündeki sokağı dolduran binlerce vatandaş, Özel ve İmamoğlu’nu sloganlarla karşıladı.

ÖZEL: “KAPIYI KIRARCASINA ÇALDILAR”

Akpolat’ın gözaltına alınış sürecini, Ankara’da yaptığı açıklamada olduğu gibi, kamuoyu ile paylaşan Özel, şunları söyledi:

““Bugün, bu ülkenin dertli insanlarının dertlerine derman olmak, sıkıntılarını dile getirmek, onlarla birlikte mücadele etmek için, biz, hepimiz uyanmaya hazırlanırken, öyle şafak vakti falan değil, güneşin doğmasına daha 3 saat varken, Beşiktaş Belediye Başkanımız, 31 Mart seçimlerinin rekortmenlerinden bir tanesi, Beşiktaş'ta yüzde 65 oy almış, geçen ay yaptırdığımız anket çalışmalarında, ilçesinde, yüzde 80’in üzerinde bir memnuniyetle hizmetleri karşılanan Rıza Akpolat'ın resmi konutuna, ikametgahına gittiler. Kapıyı kırarcasına çaldılar. Yaşlı anacığını uykudan uyandırdılar. Telaşla, korkuyla gitti, sordu. Dediler ki; ‘Aç, yoksa kırarız’ dediler. ‘Kırma evladım, dur’ dedi. Kapıyı açtı. Karşısında kanunsuz emirlerle talimatlandırılmış polisler. ‘Rıza nerede’ dediler. Annesi dedi ki, anneciği, ‘Babası hasta. Balıkesir'de. Oraya gitti. Arayalım, çağıralım gelir.’ ‘Biz buluruz’ dediler. Bu sefer Balıkesir'de hasta babasının evine gidilsin diye, talimat verdiler.”

“AMAÇ, İTİBAR SUİKASTI”

“Rıza Akpolat, Beşiktaş'ın iki dönemdir belediye başkanıdır. Evi bellidir. Yeri bellidir. Yurdu bellidir. Telefonu 24 saat açıktır. Arasalar, elbette gelecek. Ne yapacak, gelmeyecek? Bilgi sorsalar verecek. Soruları yanıtlayacak. Ama amaç o değil. Amaç; sormak, öğrenmek değil. Amaç; Rıza Akpolat üzerinden, amaç Ahmet Özer üzerinden, namuslu, dürüst CHP belediyeciliğinin halkta gördüğü yüksek karşılıktan duyulan rahatsızlığın hazımsızlığı. Ve amaç, itibar suikastı. Orada Rıza Akpolat’ı, sabahleyin, uyuşturucu baronlarına yapmadıkları muameleyi yaparak, evini basarak almaya çalışanlar, öğleden sonra, doktor muayenesine giderken görüntüleri çekilsin diye, götürüleceği hastaneyi, gireceği kapıyı muhabirlere bildirenler ve dün akşam haberin ilk verildiği, sabaha karşı ilk veren televizyon, görüntüleri ilk yayan televizyon, o televizyonun sahibine bakın.

O televizyonu ziyarete giden bir kamu görevlisi var mı bir bakın. O televizyonun sahibiyle, o savcının yolları ne zaman kesişmiş, bakın. Ve yapılmaya çalışanın bir adalet arayışı, bir sorgulama, bir soruşturma değil, Ankara'dan, devletin en tepesinden verilen talimatla, bir itibarsızlaştır olduğunu bütün Türkiye görsün, bütün Türkiye duysun.”

“AYNI CELLADI MAHKEME MAHKEME GEZDİRDİLER”

“Şunu ifade etmek istiyorum ki; benim ‘seyyar giyotin’ dediğim, bugüne kadar nerede bir muhalife bir haksızlık yapılacaksa, belediye başkan, milletvekili, sanatçı, akademisyen… Hepsinin başını vuracak başka bir cellat bulamadığı için, aynı celladı mahkeme mahkeme gezdirdiler, o seyyar giyotin, bu sabah da bu işe girişti. Haberleri ilk veren kanal, hep veren kanal, onun ağzından operasyonu yöneten kanalın, o savcıyla arasında nasıl bir kanal olduğunu biliyoruz, geçmişlerini biliyoruz. Eninde sonunda birlikte bunun hesabını verecekler, ant içiyoruz.

Buradan değerli, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye'deki bütün belediyelerin birlik başkanı Ekrem İmamoğlu ifade etti. Bir belediye başkanı, bir ihaleden sorumlu tutulup, sorgulanamaz. Kim imza attıysa, onun sorumluluğundadır. Kanuna açıkça yazıyor. Öyle olmasaydı, Tayyip Bey görev yaptığı sürede 50 kere gözaltına alınırdı, 25 beş kere tutuklanırdı. Eğer öyle olsa, yarın Türkiye'deki 1300 belediye başkanının 300 tanesinin mahkemede gitmesi lazım. Kimseye yapılmayan, kanunen yapılmaması gereken bu muamele, bir belediye başkanına yapılıyorsa, onda bir kusur olduğu için değil, onun partisi CHP olduğu için, onun oyu yüzde 65 olduğu için, 31 Mart'taki büyük zaferin sahiplerinden biri olduğu için, Tayyip Erdoğan'ın rüyalarını kaçırdığı için, uykularını kaçırdığı içindir.”

“HANGİ AK PARTİ BELEDİYE BAŞKANINA BU MUAMELE YAPILDI?”

“Bugün Ankara'da sordum, sözcülerinden tık yok. Hangi AK Parti belediye başkanına bu muamele yapıldı? AK Parti, FETÖ ya da yolsuzluk suçlamasıyla belediye başkanlarını istifaya davet etti. Bunların kimi güle oynaya, kimi ağlaya ağlaya, kimi koşa koşa, kimi direne direne, eninde sonunda istifa ettiler. Bir tanesi, bırakın hapse girmeyi, bırakın yargılanmayı, ifadeye çağrıldı mı? Hayır. İstifa ettiriyorsun, yolsuzluk iması ya da FETÖ iması yapıyorsun. ‘Etmezsen mecburen biz yetkimizi kullanırız’ deyip, böyle bir durumun olduğunu tescil ediyorsun. Ama AK Partili diye, alıp kenara ayırıyorsun.

Bunların içinde Melih Gökçek bile var. Ama bir tane soru soran yok, yargılayan yok! İstanbul Büyükşehir, kendinden önceki dünya kadar yolsuzluğu, bütün belediyelerimiz ifade ettiler, ortaya koydular. Birini gelip de soran yok. Sorgulayan yok. Ama iş CHP’ye gelince, itibarsızlaştırmak için, Beşiktaş'tan başlayıp, adım adım ilerleyerek, hatta Ahmet Özer'den Esenyurt'tan başlayıp, Beşiktaş'la bağlayıp adım adım ilerleyerek, bir türlü bileğini bükemediği, yenemediği, siyaset hayatında ona hiç yenilmemiş olan Ekrem İmamoğlu'na doğru gideceğini sanıyorsa, o iş o kadar kolay değil.

Ahmet Özer de Rıza Akpolat da Ekrem İmamoğlu da bu partinin öz evlatlarıdır. Onlara siyasi hesaplarla, onlardan siyaseten kazanamadığı için yargı oyunlarıyla, görevlendirdiği kişileri yargıyı alet ederek, araç ederek, bir savcıyı cellat ederek onlarla baş edebileceğini sanıyorsa, arkalarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi var, arkalarında İstanbul var, arkalarında Türkiye var, Türkiye var.”

“BEŞİKTAŞ'IN İRADESİ, RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN KİBRİNDEN DE KABALIĞINDAN DA KENDİNDE HİSSETTİĞİ OLMAYAN GÜCÜNDEN DE BÜYÜKTÜR”

“Buradan bütün Beşiktaşlılara sesleniyorum. Bugün burada bu yağmurun altında, bu soğukta sahip çıktığınız Rıza Akpolat değil, onun şahsında kendi iradenize sahip çıkıyorsunuz, demokrasiye sahip çıkıyorsunuz. Beşiktaş'ın iradesi, Recep Tayyip Erdoğan'ın kibrinden de kabalığından da kendinde hissettiği olmayan gücünden de büyüktür. Beşiktaş, asla bu kötülüğe teslim olmaz, İstanbul teslim olmaz, Türkiye teslim olmaz. Eninde sonunda iyilik kazanacak, sizin gibi iyi insanlar kazanacak, güzel insanlar kazanacak. Baskılardan yılmayan Beşiktaş'a, başkanına sahip çıkan Beşiktaş'a, kumpasları yenen İstanbul'a, başkanına, başkanlarına, Büyükşehir Belediye Başkanı’na sahip çıkan İstanbul'a selam olsun. Korkmuyoruz, eğilmeyeceğiz, yenilmeyeceğiz. Biz kazanacağız. İyilik kazan. Güzellik kazanacak. Korkaklar ve kötüler kaybedecek. Sizi seviyorum, size güveniyorum, size inanıyorum. Biz kazanacağız, biz kazanacağız, biz kazanacağız…”

İMAMOĞLU: “KARŞINIZDA ŞİRAZEYİ KAÇIRMIŞ, KOLTUĞU KENDİ MALI GİBİ GÖREN, MİLLETİN MALINI KENDİNE AİT HİSSEDEN BİR ZİHNİYETLE MÜCADELE EDİYORSANIZ, İŞ DAHA DA ZORLAŞIR”

“Ne yazık ki demokrasi mücadelesi, hak, hukuk ve adalet mücadelesi kolay olmuyor” diyen İmamoğlu da şu ifadeleri kullandı:

“Hele hele karşınızda şirazeyi kaçırmış, koltuğu kendi malı gibi gören, milletin malını kendine ait hisseden bir zihniyetle mücadele ediyorsanız, iş daha da zorlaşır. Bakın, hatırlayın; daha dün, 16 milyon insanın iradesiyle, 31 Mart 2019 yılında, sizlerin oylarıyla seçildiğimiz bir seçimi, öyle edip, böyle edip, altından girip üstünden çıkıp, uydurarak, kaydırarak, bir de utanmadan ‘çaldılar’ diyerek seçimi iptal etmediler mi? İşte o seçimi iptal eden akıl, niçin iptal etti biliyor musunuz? ‘Ben seçimi iptal ederim, yine allem ederim, kallem ederim, bu seçimi alırım, işime bakarım, İstanbul bana ait’ dedi. Öyle ‘İstanbul benim aşkım’ falan hikaye. ‘İstanbul bana ait!’ Bu duygu, bu bakış açısı, işte bu tek kişilik akıl, memleketimizi bu duruma getirdi.

Bugün İstanbul'umuzun kalbi, göbeği, merkezi, onlarca başkonsolosluğun olduğu Beşiktaş, yüzlerce yabancı firmanın, sermayenin olduğu bir Beşiktaş ilçesinde uydurarak, kaydırarak, belli bir yaşın üstündeki evin büyüklerini korkutarak, sabahın köründe, şafak vakti, ev baskını yaparak, ‘Ben adaleti yerine getiriyorum’ diyen bu akıl, aynı akıldır. Bu gördüğünüz yerde, bu anlattığım insanların bulunduğu yerde, yaptığı iş, bir koltuğu kaybetmenin hırsıyla, İstanbul'u kaybetmenin hırsıyla, yarın da Türkiye'yi kaybedeceğini bugünden oy hissettiği korkuyla yapılmış bir adımdır. Bu işin başka bir açıklaması yoktur.”

“BUNUN ADI, İTİBAR SUİKASTIDIR”

“Bakın; işte bu akıl, sevgili kardeşimiz, yol arkadaşımız, dostumuz Rıza Akpolat'ı hukuksuz bir biçimde şu anda gözaltına alıp, sözüm ona bir sürecin içine katarak, meseleyi yürütmekteler. Aslında mesele ne Esenyurt ne Beşiktaş; mesele, elbette ki daha büyük bir mesele. Mesele; bir otoriter aklın, otoriter bakış açısının sürece dair yol yürüme stratejisi ve biçimidir.

Bakın; bir yandan milletçe bir açılım yapalım, kardeş olalım, barışalım bakış açısı; ama bir başka yerden ise, yine milletin aklını karıştırarak, milletin aklıyla oynayarak, milletin aklını, vicdanını, hukuka bakış açısını küçümseyerek atılan bu adımlar… Bugün İstanbul'dan Ankara'ya giderek, Genel Başkanımızla bu konuları konuştuk. Genel Başkanımızla paylaştım; ihaleye fesat iddiası nedeniyle Belediye Başkanı gözaltına alınamaz. Belediye başkanı, 5800 sayılı kanuna göre belediye başkanları, ihale ve harcama yetkilisi değildir. Bakın, buradan şunu söylemiyoruz; Hiç kimse dokunulmaz değildir. Ama buradan ifade ediyorum. Bu gözaltına alma biçimi, bu davranış biçimi, hukuk dışıdır. Aynı şeyi Esenyurt'ta yaptılar. Şimdi Beşiktaş'ta yapıyorlar. Bunun adı, itibar suikastıdır. Bunun adı, yargı tacizidir. Bunun adı, yargının siyasete alet edilmesidir.”

“AK PARTİ'NİN YÖNETİCİLERİ MUTEBER İNSAN, SÜTTEN ÇIKMIŞ AK KAŞIK AMA CHP’LİLER LEKELİ! HADİ ORADAN, HADİ ORADAN! İŞİNİZE BAKIN!”

“Sevgili dostlarım; burada şimdi bir çağrı yaparsınız, -bir tane dahi çağrı yapılmadı- o insanlar gelmez de o insanlar ifade vermez de başka yollara girişirsiniz. İlk günden itibaren bu insanlara çağrı yapmadılar, ev bastılar. Bu ev basan akıl, halbuki Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında bulunan herkes, çağırırsınız, gelir kardeşim. Hem de koşa koşa gelir.

İfadelerini alırsınız. 23 yıldır AK Parti'nin herhangi bir yöneticisine şafak operasyonu gördünüz mü? 25 yıldır yöneten ve onlarca yolsuzluğunu ortaya çıkardığımız, dosyaların ortaya çıkarttığımız, gerekli dosyaları hazırlayıp, teftişini yürüttüğümüz, gerekli başvurduğumuz dosyalara İçişleri Bakanlığı el koyuyor soruşturma derinleşmesin diye, müfettişi işlemi yapılmasın diye, teftiş işlemi yapılmasın diye… Ama daha ortada herhangi bir şey yok, bir iddia üzerinden yargının en acımasız hali ortaya konarak, ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına bu uygulama yapılıyor. AK Parti'nin yöneticileri muteber insan, sütten çıkmış ak kaşık ama Cumhuriyet Halk Partililer lekeli! Hadi oradan, hadi oradan! İşinize bakın!”

“TEK DERTLERİ; İSTANBUL'DA CHP’Lİ BAŞKANLARA İTİBAR SUİKASTLARI DÜZENLEMEK”

“Sevgili dostlarım, tek dertleri; İstanbul'da CHP’li başkanlara itibar suikastları düzenlemek. Bakın; bir şirket üzerinden bir işlem yürütüyorlar ve bu şirketin başındaki insanı da ‘çetenin başı’ olarak açıklıyorlar. Bir şirket, ki o şirket, sadece CHP’li belediyelerden iş almamış. Bakın buradan söyleyeyim; bu şirket, İBB'nin iştiraklerinin de işini almış. Açık ihaleyle almış. Ama bu şirket, aynı zamanda Yargıtay’ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Türk Hava Yolları'nın ve burada sayamayacağım birçok kamu hastanesinin, çok sayıda üniversitelerin, dikkatimi çekti Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, başka büyükşehir belediyelerinin, AK Parti'nin başka belediyelerinin, havalimanı işletmelerinin, Elektrik Üretim A.Ş. gibi onlarca kamu kuruluşu ve onlarca AK Partili ilçe belediyesinin işlerini almış. Şimdi buradan savcı beylere, bu iddianameye hazırlayan, bu kalbi kötü, uygulaması kötü, savcı beylere sormak isterim; Esenyurt'ta yaptığınızı ya da Beşiktaş'ta yaptığınızın aynısını, Türkiye Büyük Millet Meclisi için de yapacak mısınız?”

“SAYIN CUMHURBAŞKANI’NA SESLENİYORUM…”

“Bu şirketlerin dosyalarını İBB'den istediniz. Aynı şeyi az önce saydığım devletin diğer kurumlarından ya da AK Partili belediyelerden isteyecek misiniz? Bakın; bugün Ankara’da seslendim. Tekrar sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum: Başsavcı Bey'e bir sorun, bu şirketin devletin kurumlarından aldığı ihaleleri de inceleyecekler mi? Öyle olmalı. Çünkü, şahsa, ‘suç örgütü lideri’ diyor savcınız. O zaman TBMM’de, THY’de, Yargıtay da bu suç örgütüne iş vermiş. Onların da yöneticilerine aynı muameleyi yapacak mısınız? Tekrar Sayın Cumhurbaşkanı'na soruyorum.

Belediye başkanlığı yaptın, çok iyi biliyorsun ki, belediye başkanları ihale yetkilisi değildir. Onun da döneminde, Sayın Cumhurbaşkanı’nın da döneminde, ihaleye fesattan birçok mahkeme görüldü. Hiçbirisine Cumhurbaşkanı davet edilmedi. Yanında çalışan insanlar, birçok insan, isimleri şu anda çok meşhur olan, bakan olmuşu var, iş adamı olmuşu var, osu var busu var; onlar çağrıldı. Niye? Onlar imza yetkiliydi çünkü. Sayın Cumhurbaşkanı, belediye başkanı olduğu için çağrılmadı? Ama şimdi, yeter ki CHP’li olsun, onun anasından emdiğini burnundan getirecek muameleler yapıyorlar. Kimi yıldıracaklar? İnsanlarımızı yıldıracaklar ali cengiz oyunlarıyla.”

“ALİ CENGİZ OYUNLARIYLA BERABER, BİZLERİ ALTÜST ETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

“Bakın sevgili hemşerilerim; İstanbul halkı ve bütün Türkiye bizi dinliyor. Bu ali cengiz oyunlarıyla beraber, bizleri altüst etmeye çalışıyorlar. Bizim irademiz; bu memleketin, bu cennet vatanın, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu iradesini, o aklı taşır. Bizler, iyi hizmet etmek, milletini mutlu etmek ve milletine iyi hizmet yaparak, onların duasını almak, görev aşkıyla işine tutunmuş belediye başkanlarıyız. Ve buradan ifade ediyoruz: Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı yılmayacak ve yılmayacak. Tam yol ileri işine devam edecek. Asla vazgeçmeyecek. Şimdi hukuki mücadeleler verilecek. Ama az önce söylediğim gibi; 16 milyon insana hizmet etmek değil, bir kişinin istediğini yerine getirmek için buraya atanmış olan başsavcı da kötülüklerine devam edecek. Bunları da adımız gibi biliyoruz. Ama yılmayacağız. Ama görevimize en iyi şekilde devam edeceğiz.”

“MİLLETİN MESELESİ BAŞKA”

“Milletin meselesi başka. Geçinemeyen insanlar, ekonomisi kötü yurttaşlarımız, işsizlik, dar gelirli aileler, asgari ücretin yetersizliği… Ama onlar, milletimizi işte bu şekilde meşgul ederek, bu şekilde oyalayarak, kendi kusurlarını örterek, bir yandan da amaçlarına ulaşmak gayreti içerisinde olacaklar. Sevgili dostlarım; bakın bizler, bütün bu kötü koşullara rağmen, işimizi yapma gayretinden başka bir yol haritası önümüze koymuyoruz. Hiç kimseyi de birbirinden ayırmıyoruz. Yolumuza hep böyle devam edeceğiz.

Şunu ifade edeyim: Bugün kötü ekonomiyi düzeltmeye çalışanlar var. İyi niyetle çaba gösterenler var. Bu şekilde yargı tacizinin olduğu yerde, güven ortamı olmaz. Güven ortamının olmadığı yerde enflasyon düşmez. Güven ortamının olmadığı yere yatırım gelmez. Güven ortamının olmadığı yere, demokrasinin, adaletin olmadığı yere sermaye gelmez. İş ortamı artmaz. İşsizlik artar. Paranızın değeri düşer. Dünyadaki itibarınız aşağıya iner. Onun için iyi niyetle çaba gösterenlerin de iyi niyeti nafile. Bu anlamda şunu söyleyeyim; iş dünyası, finansman dünyası, ekonomi dünyası, ‘Bu işi de kafamızı kuma sokarak izleyelim. Ne oluyor bir bakalım…’ Korkak, ürkek davranma vakti değildir. Hepimizin canı yanıyor. Hepimizin parasının değeri düşüyor. Memleketimizin itibarını yerle bir ediyorlar. Bunu sakın bugüne ait bir olay gibi görmeyin. Bunlar, uzun vadeli bir stratejinin bugünkü adımlarıdır.”

“HEM HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK HEM DE ‘TAM YOL İLERİ’ DİYECEĞİZ”

“O bakımdan şunu son olarak söyleyeyim: İktidarlar, her yerde vardır. Elbette demokrasilerin içerisinde muhalefet de vardır. İktidar, bugün Türkiye'yi muhalefetsizleştirmek istiyor. Hatta muhalefeti dizayn etme gayreti içerisinde ve rekabeti ortadan kaldırma çabası içerisinde. Ama şunu söyleyeyim: CHP, asla o bildikleri bir parti değildir.

Dünyada eşi benzeri olmayan, 100 yıllık bir çınardır. Hiç şüpheniz olmasın. Yapılan bu yargı tacizine ve saldırılara karşı, hep birlikte iri olacağız, diri olacağız. Hep beraber mücadele edeceğiz. Hiç şüpheniz olmasın; siyasi saldırılara karşı, siyasi karşılık vereceğiz. Onların sandığı dizayn etmelerine müsaade etmeyeceğiz. Onların rakipsiz bir rekabete girecekleri hayallerine son vereceğiz. Ve göreceksiniz; hep birlikte onları ne yapacağız biliyor musunuz? Türkiye'nin tarihinden silip, evlerine yollayacağız. Bu kadar net. Duruşumuz nettir, mücadelemiz siyasidir

Onlar; siyaseti, yargıyı bir silah gibi kullanma gayretlerine devam etsinler. Maşalarını kullanmaya devam etsinler. Biz, milletimizle bir olmaya devam edeceğiz. Asla yılmayacağız, asla yıkılmayacağız. Daha önce söylediğimiz gibi; her şey çok güzel olacak hem de ‘tam yol ileri’ diyeceğiz.”

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)