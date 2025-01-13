GAZETECİLER SUSARASA HERKES SUSAR

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD)’nin Beşiktaş, Ortaköy’de bulunan Tarihi Hüsrev Kethüda hamamında gerçekleştirdiği etkinliğe basın, siyaset ve sanat dünyasının önemli isimleri katıldı. Katılımın çok yoğun olduğu etkinlikte gazeteciler bir araya gelerek örnek bir dayanışma sergiledi.

İstanbul Times Haber Merkezi - Mehmet Osmanoğlu

İGD Başkanı Hasan Hınıslı, “Biz bir arada oldukça güçlüyüz” mesajı verdi.

BASIN DÜNYASINDAN ÖNEMLİ İSİMLER

Duayen gazeteci Rahmi Turan’ın da katıldığı etkinlikte, Sözcü Gazetesi Yazı işleri tam kadro olarak bulundu. Kanal D Haber’in önemli ismi İbrahim Konar da katılımcılar arasında yer aldı. Halk TV yorumcusu ve Yeni Soluk yazarı Necdet Saraç’ta geceye katılan isimler arasında yer aldı.

Tarihi gecenin sunuculuğunu Number1 Türk Fm ve NR1 Türk TV Yayın Yönetmeni Kadir Çetin üstlendi.

İstanbul yerel basının önemli isimleri de katılımcılar arasında yer aldı.

SİYASETİN KALBİ BEŞİKTAŞ’TA ATTI

Geceye çok sayıda siyasi ve STK temsilci de katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, DİSK’in efsane başkanı, 24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Beylikdüzü Belediyesi Meclis Başkan Vekili Serdal Mumcu, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Adem İpek, Beşiktaş Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Pazarcıklı, Adalet Partisi İstanbul İl Yönetimi, Kamu Birliği Konfedarasyonu ve Genç Sağlık-Sen İstanbul İl Başkanı Orhan Oktar ve Başkan Yardımcısı Zuhal Teyfur gecenin katılımcıları arasında yer aldı.

Özgür Karabat, Dr. Hasan Akgün ve Süleyman Çelebi gecede yaptıkları anlamlı konuşmalar ile yoğun alkış aldı.

TARİHİ MEKAN, KLASİK MÜZİK VE DOST SOHBETİ

Ortaköy Meydanı’nda yer alan Hüsrev Kethüda Hamamı, 300 yıl boyunca hamam olarak hizmet verdi. Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı olan mekan tarihi dokusu, geniş hacmi ve boğaz manzarası ile artık özel davetlere ev sahipliği yapıyor.

Salonlara sığmayan etkinlik katılımcıları, İGD’ye özel artırılan salon kapasitene rağmen dışarıya taştı.

Klasik müzik eşliğinde özenle hazırlanmış sofrayı paylaşan gazeteciler, 10 Ocak vesile ile bol bol sohbet etme ve dayanışma fırsatı yakaladı.

AHMET ERMİŞ’TEN MUHTEŞEM PARÇALAR

Gecede arabesk müziğin önemli ismi Ahmet Ermiş sahne aldı. Sevilen parçaları Karışık Kafalar, Ona Söyle, Bile Bile ve Nazlı Yarim’i seslendiren Ermiş, yaptığı sürpriz ile geceye damgasını vurdu. Ahmet Ermiş, yeni parçası ‘Sitem Ediyor’u ilk kez İGD’nin 10 Ocak etkinliğinde seslendirdi.

Ahmet Ermiş’in sahnesinden sonra gece çifte telliler, halaylar, horonlar, kafkas ve roman havaları ile devam etti. Yerlerinde durmayan katılımcılar hem oynadı, hem güldü, hem eğlendi.

Etkinliğe çelenk ve telgraf gönderen isimler arasında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, Adalat Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz yer aldı.

Etkinlik, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne özel kesilen pasta ile sona erdi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)