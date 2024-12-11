İŞTE MEMLEKET PARTİSİ İSTANBUL İL BAŞKANI REŞAT ŞAHİN ÖZTÜRK'ÜN YAPTIĞI KONUŞMADA ŞUNLARI SÖYLEDİ

Değerli Memleket Sevdalıları Kıymetli Vatandaşlarımız,



Bugün burada, 10 Aralık 2016’da gerçekleşen menfur terör saldırısında hayatını kaybeden aziz şehitlerimizi anmak için bir araya geldik.

Öncelikle, o kara gecede yaşamını yitiren kahraman polislerimize ve sivil vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve gazilerimize sağlık diliyoruz.

Bizler şehitlerimizin aileleriyiz. Kimimiz annesi, kimimiz babası, kimilerimiz kardeşleriyiz.

Kan bağımız olmasına hiç gerek yok, can bağı ile, şehit düşen kahramanların yakınları olarak bu meydandayız.

Bu hain saldırıyı, bölücü terör örgütü PKK’nın versiyonu olan TAK isimli örgüt üstlenmiştir. Alfabede harf bitmiş, bu hain terör örgütünün değiştirdiği kılık kıyafet bitmemiştir.

Ancak bilinmelidir ki bu aziz millet, teröre ve teröriste bugüne kadar boyun eğmemiş, bundan sonra da asla boyun eğmeyecektir.

Beşiktaş Dolmabahçe’de şehitlerimizi saygı ve rahmetle anmak ve terörü lanetlemek için buradayız.

Memleket Partisi İstanbul İl Örgütümüz ve ilçelerimiz ile birlikte terörün her türlüsüne karşı bu meydandayız.

Buradan vatan aidiyetini yitirmiş odaklara sesleniyoruz: Memleket Partisi her kadrosu ile birlikte, olması gereken her yerde var olacak, dik duracak ve vatanın bölünmez bütünlüğünü ilelebet savunacaktır.

Son memleket evladı nefes aldığı müddetçe şehitler ölmeyecek, bu vatan da bölünmeyecektir.

Bu duygu ve düşünceler ile aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz.

Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez!

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)