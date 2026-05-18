SİZ NASIL KENDİNİZE GAZETECİ VE İÇERİK ÜRETİCİ DİYORSUNUZ TAMAR ?

Gazeteci olmadan önce insan olacaksınız size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi siz başkasına yapmayacaksınız Tamar. Milletin uçkurunun çetelesini tutmak gazetecilik ve içerik üreticisi değildir..

Tamar Milletin onuru ve haysiyeti ile oynamak o kadar kolay mı ?

Tamar siz hayatınızda gazete basan Matbaa gördünüz mü ?

Tamar siz kucağınızda hiç gazete dağıttınız mı ?

Tamar hayatınızda hiç bir makale yazdınız mı ?

Tamar hayatınızda gazete haberi yaptınız mı ?

Tamar Gazetenin tasarımı hazır olduğu halde para bulamadığın için 2-3 kere tarih değiştirdiğin hiç oldu mu ?

Tamar sizin hakkınızda sizi üzecek kıracak yalan yanlış haber yapıldı mı ?

Tamar sana kim bu bilgileri atıyor bilmiyorum ama yetişkin iki insanın özel hayatını kamuoyu önüne sermen ne İslami, ne insani ne de ahlaki bir şey değil.

Eşi evlatları annesi ve babası olan kişiler hakkında duyduğunuz yalanları özel hayatın gizliğini de ihlal ederek video yapıp her gün birisinin onurunu ayaklar altına alma doğru mu Tamar ?

Müslüman mısın ? Hıristiyan mı ? Musevi mi ? Budist mi ? Ateist mi bilemiyorum. Hiç de merak etmiyorum ama ister dini inanç olsun isterse ideoloji olsun hiç birisi yalan’ a, iftiraya izin vermemiştir.

Veli Ağbaba Malatya halkına faydası olan bir insan. Bende 1993 yılında bu ilin kitabını yazdım.

Bu eserim bugüne kadar yüzbinlerce öğrencinin 33 yılda kaynak kitap olarak istifade ettiği kitabın yazarıyım.

Veli Ağbaba’da oy versin vermesin her Malatya’lının saygı duyduğu ve sevdiği bir kişidir.

Bu dünya cennet değil herkes gibi elbette Ağbaba’ nın da benimde onunda bununda hatası günahı kusuru olabilir.

Tamar Öner senin hiç mi günahın kusurun yanlışın hatan yok mu ?

Tamar topraktan geldik diye çamurlaşmaya gerek yok. Dünyanın en kötü şeyi kalp kırmaktır sen ise adeta sosyal medya mecralarını kalp kırma makinası olarak kullanıyorsun.

Tamam ben 12 yaşımdan bu yana yani tam 42 yıldır Matbaa, kitap, dergi gazete ve televizyon işinin kalbideyim.

Gençliğimizde senin bugün yaptığın gibi çirkin olmazsa da bazı insanları üzen gerçek haber yapmama rağmen o haberleri daha yumuşak yapabilirdik dediğim anlar olmuyor değil Tamar.

Tamar sana bir abin ve tecrübeli bir gazeteci olarak son sözlerim de şu an olsun, Millete iftira atarsan bir gün sana da tarlar sakın bunu unutma.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)