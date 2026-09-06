ASLAN; “BİR KEZ DAHA, TÜM ARKADAŞLARIMIZIN TUTUKSUZ YARGILANMASI ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ”

Bölgemizdeki 118 bin çocuğumuza ulaşacağız. Tesisimiz, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun resmi yarışlarına ev sahipliği yapacak ve 2027 Avrupa Oyunları için milli sporcularımızın hazırlık üssü olacak.” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi – Hüseyin Çetiner - Bağcılar - İstanbul

“TESİSİMİZDE YILDA YAKLAŞIK 45 BİN HEMŞEHRİMİZE TAM 600 BİN SEANS SPOR HİZMETİ SUNACAĞIZ

İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının yargılandığı İBB Davası’nda yapılan tutukluluk incelemesinde verilen karara da tepki gösteren Aslan, “Sürmekte olan İBB davasında, baştan beri bir şeyin altını çizmiştik. Aslolan tutuksuz yargılamadır demiştik.

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN; “SELİM SIRRI TARCAN YAŞAM MERKEZİMİZ BAĞCILAR’A, KOMŞU İLÇELERİMİZE, GENÇLERİMİZE VE TÜM İSTANBUL’UMUZA HAYIRLI, UĞURLU OLSUN!”

Ne yazık ki beklediğimiz tahliye haberlerini alamadık. Başkanlarımız, bürokratlarımız, kardeşlerimiz demir parmaklıklar ardında. Tutuklamanın adeta cezaya dönüştüğü yargılamalardan memleketimiz hiçbir zaman hayır görmedi. Buradan bir kez daha, tüm arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanması çağrımızı yineliyorum” ifadelerini kullandı.

İBB BAŞKANVEKİLİ NURİ ASLAN, 3 İLÇEYE HİZMET VERECEK KOMPLEKSİN AÇILIŞINI YAPTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) spor tesislerine yönelik yatırımları ve hizmet kapasitesi her geçen gün artıyor. Bağcılar’da bölgenin spor altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırımı daha İstanbullulara kazandırıldı. Esenler ve Güngören ilçelerinin kesişim noktasında yer alan Selim Sırrı Tarcan Spor ve Yaşam Kompleksi törenle İstanbulluların hizmetine açıldı. Törene İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB’nin üst yönetimi, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Avcılar Belediyesi Başkanvekili Yüksel Can, Meclis Üyeleri, Muhtarlar, çok sayıda spor kulübü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’mızın okunmasıyla başlayan törende İBB Başkanvekili Nuri Aslan bir konuşma yaptı. Aslan, sözlerine İstanbul’un seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sevgi ve selamlarını ileterek başladı. Aslan, konuşmasının devamında şunları kaydetti;

“Kendisi 1 buçuk yıldır hukuksuz biçimde Silivri’de tutuluyor; ama biliyoruz ve inanıyoruz ki çok yakında özgürlüğüne, bizlere ve çok sevdiği İstanbullulara kavuşacak. O gün gelene kadar da emaneti emanetimizdir; İstanbul için tek bir gün bile durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”

“BİR KEZ DAHA, TÜM ARKADAŞLARIMIZIN TUTUKSUZ YARGILANMASI ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ”

“Sürmekte olan İBB davasında, baştan beri bir şeyin altını çizmiştik. Aslolan tutuksuz yargılamadır demiştik. Ne yazık ki beklediğimiz tahliye haberlerini alamadık. Başkanlarımız, bürokratlarımız, kardeşlerimiz demir parmaklıklar ardında. Tutuklamanın adeta cezaya dönüştüğü yargılamalardan memleketimiz hiçbir zaman hayır görmedi. Buradan bir kez daha, tüm arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanması çağrımızı yineliyorum.”

“HUKUKUN HERKESE EŞİT VE ADİL ŞEKİLDE UYGULANMASINI BEKLİYORUZ”

“Yine dün sabah güne yeni bir hukuksuzluk dalgasıyla, bürokratlarımıza ve bir meclis üyemize yönelik gözaltılarla başladık. Hakkında suç şüphesi bulunan herkesle ilgili hukuki süreçler yürütülebilir; ancak çağrıldığında ifade vermeye gidebilecek, yeri yurdu belli kamu görevlilerine peşinen suçlu muamelesi yapılarak gözaltı gibi en ağır tedbire başvurulması adalete olan güveni zedelemektedir. Hukukun herkese eşit ve adil şekilde uygulanmasını bekliyoruz. Bize, ülkemize, binlerce yıllık devlet geleneğimize yakışan budur."

“MERKEZİMİZE ADINI GURURLA VERDİĞİMİZ SELİM SIRRI TARCAN; BU TOPRAKLARDA MODERN SPORUN, BEDEN EĞİTİMİNİN, MİLLİ OLİMPİYAT KOMİTESİ’NİN KURUCUSUDUR”

“Bugün günlerden 4 Eylül. Tarihimize altın harflerle kazınan, Sivas Kongresi’mizin 107’nci yıl dönümü. O kongrede memleket işgal altındayken, ceplerindeki harçlıkları denkleştirip Sivas’a giden 18-19 yaşındaki Tıbbiyelilerin temsilcisi Hikmet çıktı kürsüye. Gazi Mustafa Kemal’in gözlerinin içine bakarak haykırdı: ‘Paşam, murahhası bulunduğum tıbbiyeliler beni buraya istiklal davamızı başarmak için gönderdiler; mandayı kabul edemem. Eğer kabul edecek olursanız sizi de reddederiz!’ Mustafa Kemal Paşa gözleri dolarak o genci alnından öptü ve dedi ki: ‘Evlat; müsterih ol. Gençlikle iftihar ediyorum. Parolamız tektir: Ya istiklal ya ölüm!’ İşte Cumhuriyet, o Tıbbiyeli gençlerin boyun eğmeyen cesaretiyle kuruldu.Cumhuriyet; fikren, ilmen ve bedenen hür nesillerin omzunda yükseldi. Ve Cumhuriyet, o nesilleri yetiştirmek için Selim Sırrı Tarcan gibi aydınları sahaya sürdü. Bugün merkezimize adını gururla verdiğimiz Selim Sırrı Tarcan; bu topraklarda modern sporun, beden eğitiminin, Milli Olimpiyat Komitesi’nin kurucusudur. Sporu, milletin ahlaken, ruhen ve bedenen ayağa kalkması olarak gören büyük bir devrimcidir. Biz istedik ki Sivas’taki Tıbbiyeli gencin bağımsızlık aşkı ile Selim Sırrı Tarcan’ın sporcu ruhu burada, Bağcılar’da buluşsun. Evlatlarımız Atatürk’ün tarif ettiği gibi ‘zeki, çevik ve ahlaklı’ yetişsin.”

“İSTANBUL GENELİNDE HİZMET VEREN SPOR TESİSİ SAYIMIZI 77’YE, TOPLAM YÜZME HAVUZU SAYIMIZI 29’A ÇIKARIYORUZ.”

“Bu salonun, bu sokakların benim kalbimde bambaşka bir yeri var. Ben bu sokakları çok iyi bilirim. Çünkü ben bu sokaklarda büyüdüm. Okul çantamı sırtıma takıp Bağcılar’ın caddelerinde yürüdüm, eğitimimi burada aldım, gençliğimi burada geçirdim. İşte Cumhuriyet tam olarak budur. Cumhuriyet; Bağcılar’ın sokaklarında büyüyen bir çocuğu alır, fırsat eşitliği sunar, gün gelir 16 milyonluk dünya başkenti İstanbul’a hizmet eden bir nefer yapar. Bizim derdimiz işte bu fırsat eşitliğidir. Şişli’de, Kadıköy’de, Beşiktaş’ta yaşayan bir çocuğumuz neye ulaşıyorsa; Bağcılar’da, Güngören’de, Esenler’de yetişen evladımız da aynı imkana sahip olsun diye gece gündüz çalışıyoruz. İşte bugün kapılarını açtığımız 1 Milyar TL’lik bu devasa yaşam kompleksi de aynı adalet ve eşitlik anlayışının eseridir. Bağcılar’ın, Güngören’in ve Esenler’in kesişim noktasında yükselen bu merkezle; İstanbul genelinde hizmet veren spor tesisi sayımızı 77’ye, toplam yüzme havuzu sayımızı 29’a çıkarıyoruz.”

“TESİSİMİZDE YILDA YAKLAŞIK 45 BİN HEMŞEHRİMİZE TAM 600 BİN SEANS SPOR HİZMETİ SUNACAĞIZ

“Kompleksimiz bünyesindeki yarı olimpik yüzme havuzumuz, eğitim havuzumuz, tenis kortumuz ve padel kortlarımızla yılda yaklaşık 45 bin hemşehrimize tam 600 bin seans spor hizmeti sunacağız. Bölgemizdeki 118 bin çocuğumuza ulaşacağız. Tesisimiz, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun resmi yarışlarına ev sahipliği yapacak ve 2027 Avrupa Oyunları için milli sporcularımızın hazırlık üssü olacak. Bağcılar Gençlergücü, Bağcılar Cem, Bağcılar İstoç ve Bağcılar Trabzon Futbol Kulübü idmanlarını burada tamamen ücretsiz yapacak.”

“BİZİM TEK İŞİMİZ VAR MİLLETE HİZMET. YOKSULUN, İHTİYAÇ SAHİBİNİN YANINDA OLACAĞIZ”

“Biz her alanda olduğu gibi sporda da halkımızın yanındayız. Bu nedenle spor tesislerimizin kapılarını toplumun her kesimine açıyoruz. 1 Ocak 2025’ten bu yana emeklilerimize ve 65 yaş üstü büyüklerimize sadece 1 TL’ye spor yapma imkanı sunduk; bugüne kadar 541 bini aşkın kullanım sayısına ulaştık. Gençlerimizi ve öğrencilerimizi de unutmadık; yüzde 50 indirimle 206 binden fazla öğrencimize 2 milyon 600 bini aşkın seans spor hizmeti verdik. Anne Kart sahibi, sosyal güvencesi olmayan kadınlar da hareket etsin, sağlık bulsun diye spor tesislerimizi onlara da 1 TL yaptık. Bizim tek işimiz var millete hizmet. Yoksulun, ihtiyaç sahibinin yanında olacağız. Yüzde 40 ve üzeri engeli bulunan komşularımıza, şehitlerimizin emanetlerine, gazilerimize ve kıymetli ailelerine kapılarımızı tamamen ücretsiz açtık.”

“SELİM SIRRI TARCAN YAŞAM MERKEZİMİZ BAĞCILAR’A, KOMŞU İLÇELERİMİZE, GENÇLERİMİZE VE TÜM İSTANBUL’UMUZA HAYIRLI, UĞURLU OLSUN!”

“Bugün açılışını yaptığımız bu modern tesiste de aynı anlayış eksiksiz sürecek. Emeklimiz de gencimiz de annelerimiz de özel gereksinimli bireylerimiz de bu imkanlardan aynı şartlarda yararlanacak. Bizim için umutsuzluk yok. Biz korkanlar değiliz. Biz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün evlatlarıyız.

İstanbul dünaynın başkenti, belediyeciliğin nasıl yapıldığını anlatıyoruz. İnanın çok daha fazlasını da yapacağız! Biz gücümüzü Sivas Kongresi’ndeki bağımsızlık andından, Tıbbiyelilerin boyun eğmeyen kararlılığından ve Cumhuriyet’in adalet idealinden alıyoruz. Hiçbir şey bizi 16 milyon İstanbulluya hizmet etmekten alıkoyamaz. Selim Sırrı Tarcan Yaşam Merkezimiz Bağcılar’a, komşu ilçelerimize, gençlerimize ve tüm İstanbul’umuza hayırlı, uğurlu olsun! Sağ olun, var olun, Allah’a emanet olun."

Konuşmaların ardından, protokol sahneye davet edilerek kurdele kesildi. Açılış töreni, tesis içinde yapılan inceleme gezisinin ardından sona erdi.

İBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından işletilecek kompleks; yüzme, fitness, grup dersleri, tenis, padel ve halı saha gibi farklı branşlarda hizmet sunacak. Tesis farklı yaş, gelir ve sosyal grupların spor hizmetlerine erişimini artırarak, sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştıracak ve İstanbul’un spor altyapısını güçlendirecek.

Kompleks bünyesindeki yüzme havuzu, Türkiye Yüzme Federasyonu’nun resmi müsabakaları kapsamında ve 2027 Avrupa Oyunları hazırlıkları doğrultusunda antrenman tesisi olarak kullanılması planlanıyor. Böylece vatandaşlara yönelik spor hizmetlerinin yanı sıra milli sporcuların hazırlık süreçlerine ve Türkiye’nin üst düzey sportif hedeflerine de katkı sağlayacak.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)