MUHARREM ASLAN,MEMLEKETİ SİVAS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan’ın babası Muharrem Aslan hayatını kaybetti. Merhum Muharrem Aslan için Garipdede Cemevi’nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene Aslan ailesinin yanı sıra İBB'nin üst yönetimi, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, belediye başkanvekilleri, İBB meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Garipdede Cemevi’nde düzenlenen cenaze programının ardından Aslan ailesi, cemevi avlusunda taziyeleri kabul etti.

Muharrem Aslan’ın cenazesi, Sivas’ın Koyulhisar ilçesine bağlı İskenderşeyh köy Mezarlığında toprağa verilecek.

İstanbul Gazetesi ve Tv’Nin imtiyaz sahibi Gazeteci yazar ve GÜNDEM programının sunucusu Hüseyin Çetiner’de İBB Başkanvekili Nuri Aslan’a taziye dileklerine sunarak Merhum Muharrem Aslan’a Allah’tan rahmet dileyerek devri daim olsun dedi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (THA)