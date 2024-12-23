BELGRAD ORMANI’YLA İLGİLİ HUKUK MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Yargı yolu henüz açık olmasına rağmen Sarıyer Kaymakamlığının tahliye yazısı üzerine sabah 06.00’da 200 çevik kuvvet polisi eşliğinde Belgrad Ormanı’nda tahliye işlemi yapıldı. Bir kamu kurumu olan İBB’nin tabelaları, uzun yıllardır hizmet verdiği Belgrad Ormanı’ndan polis nezaretinde söküldü.

İstanbul Times Haber Merkezi - Sarıyer -Eyüpsultan - HÜSEYİN ÇETİNER

İBB’NİN İŞLETTİĞİ BELGRAD ORMANINDA POLİS EŞLİĞİNDE TAHLİYE

Yargı yolu açıkken uygulamaya konulan tahliye kararıyla ilgili süreç 10. İdare Mahkemesi’nde devam ediyor. İBB, ormanın, yeşilin ve doğanın korunması; Belgrad’ın şehirle olan bağının sürmesi ve betonlaşmaması için mücadelesini sürdürecek.

İBB YILLARDIR HİZMET VERDİĞİ BELGRAD ORMANI’NDAN ÇIKARILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Sarıyer ve Eyüpsultan ilçeleri sınırlarındaki kalan, yaklaşık 5.300 hektarlık bir alana sahip Belgrad Ormanı’nı 14 Haziran 2013 tarihinde Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü ile İBB Emlak Müdürlüğü arasındaki 5+5 yıllık kira sözleşmesi ile işletiyordu.

İçerisinde bulunan Bentler, Kömürcü Bent Falih Rıfkı Atay ve Neşet Suyu Tabiat Parkları le İstanbullunun doğayla buluştuğu kentin ekolojisi, tarihi, sosyolojisi ve yaban hayatı için büyük önemi sahip orman İBB koruması altındaydı.

SÖZLEŞME UZATILMASI İÇİN TALEP YAPILDI

İBB Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü, 28 Ağustos 2023 tarihinde, 19 Ekim 2023 tarihinde sözleşme süresi dolacak olan Milli Parklar Kanununun ilgili hükümleri gereğince toplam sözleşme süresinin 49 yılı geçmeyecek şekilde kiralaması ile ilgili sürecin başlatılmasını talep eden bir yazı yazdı. İlgili yazılar Orman Bölge Müdürlüğü’ne, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğü’ne iletildi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İBB’Yİ REDDETTİ

Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, İBB’nin talebine özetle; tabiat parkları ile giriş kapılarının ihale edilerek yer teslimi yapılıncaya kadar İBB tarafından işletmeciliğinin devam ettirilmesinin uygun görüldüğü ancak işletmecilik hakkının yeniden İBB’ye verilmesine dair talebin uygun görülmediği yanıtını verdi.

YÜRÜRLÜKTEKİ ORMAN PARKLARI YÖNETMELİĞİ ANIMSATILDI

İBB gerekçelendirilmeden reddedilen talebi üzerine Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Parkları Yönetmeliğinin “Eski İşletmecisine Tekrar Kiralama" başlıklı Geçici Madde 2'de "2886 sayılı Kanuna göre işletmecilik hakkı kiraya verilen orman parklarına ilişkin olarak, sözleşme süresinin sona ermesinden sonra, eski işletmeci tarafından aynı yere dair yeniden kiralama talebinde bulunulması halinde, sözleşme ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirdiği komisyon marifetiyle tespit edilmesi kaydıyla, orman parkları eski işletmecisine tekrar, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlık onayı ile pazarlık usulü yöntemiyle kiralanabilir.

Önceki sözleşme süresi dâhil, toplam sözleşme süresi yirmi yılı geçemez. ” hükmüne istinaden kamu yararı gözeterek talebi yineledi. Talepte Bölge Müdürlükleri İstanbul Şube Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Bentler, Neşetsuyu ve Kömürcübent Tabiat Parkları ile Belgrad Ormanı Giriş Kapıları İşletmecilik haklarının 2886 sayılı Kanuna istinaden açık ihaleye çıkılmadan, Orman Parkları Yönetmeliği gereğince yeniden İBB’ye kiralanması istendi. İBB’nin bu yazısına Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, ihaleye çıkılmayacağı işletmeyi kendilerinin yapacağını bildirerek tahliye edilmesini istedi.

ÖNCE YÜRÜTMEYİ DURDURMA SONRA RET

İBB Belgrad Ormanı’nın halkın kullanımında kalması için bu kez yargıya başvurdu. Dosyayı görüşen İstanbul 13. İdare Mahkemesi, İBB’nin itirazını haklı bularak 29 Kasım 2024’te yürütmeyi durdurma kararı aldı. Aynı mahkeme 12 Aralık 2024’te verdiği kararında yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verdi. Sarıyer Kaymakamlığının tahliye yazısı üzerine ilgili alanlar tahliye edildi.

İBB Belgrad Ormanı’yla ilgili hukuk mücadelesini sürdürüyor. Yargı yolu açıkken uygulamaya konulan tahliye kararıyla ilgili süreç 10. İdare Mahkemesi’nde devam ediyor. Devam eden hukuki süreçte mahkeme, ilgili kaymakamlıktan bilgi ve belge isteyerek 5 gün süre tanıdı. İBB ormanın doğanın korunması; Belgrad’ın şehirle olan bağının sürmesi ve betonlaşmaya karşı mücadelesini sürdürecek.

BELGRAD İBB GÜVENCESİNDEYDİ

İBB Belgrad Ormanın temiz güvenli kalması için hizmetler veriyordu. Bu hizmetler; güvenlik, temizlik, yeşil alan bakım, aydınlatma bakım, otopark, wc bakım hizmetleri, halk sağlığı, veteriner hizmetleri gibi daimi ve kalıcı hizmetlerden oluşuyor. Verilen hizmet ve yatırımların 2019 yılından beri İBB’ye maliyeti güncel rakamlarla yaklaşık 450 milyon TL’ydi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)