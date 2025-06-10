İMAMOĞLU NEREDE İSE 3 AYDIR CEZAEVİNDE AMA SEVGİSİ HALKIN GÖNLÜNDE ARTARAK DEVAM EDİYOR

6 Şubat 2008’den bu yana Siyasi sokak röportajları yapan mecralarımız yaz kış aksatmadan sokak röportajlarımız tüm hızı ile devam ediyor.

Bir çok kişi 19 Mart 2025’de İmamoğlu tutuklandıktan sonra kısa sürede gündemde düşer diyordu.

Ancak 09.06.2025 tarihinde Ak Parti’nin kurulduğu günden beri seçimi kazandığı İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan Pendik ilçesinde rast gele 72 seçmen’ e bu Pazar günü bir genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye vereceksiniz diye sorduk ;

CHP’YE 37 Kişi oy vereceğim dedi

Ak Parti’ye 12 Kişi oy vereceğim dedi

DEM Parti’ye 8 Kişi oy vereceğim dedi

MHP’ye 1 Kişi oy vereceğim dedi

Zafer Parti’ye 1 Kişi oy vereceğim dedi

Kararsız,Diğer 13 Kişi kararsız veya başka partiye oy vereceğini söyledi.

Ayrıca DEM Parti’ye oy vereceğini söyleyen Seçmen'in % 100’ ü de Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan ve İmamoğlu 2.tura kalsa oyunu İmamoğlu’na vereceğim dedi.

72 Kişi içinde tam 44 kişi oyumuzu Ekrem İmamoğlu’na vereceğiz derken sadece 12 seçmen oyunu Ak Parti ve Recep Tayyip Erdoğan’a vereceğini söyledi.

HALK HAYAT PATALIĞINA,KİRA VE KONUT FİYATALARININ AŞIRI YÜKSELMESİNDE SUÇUN HÜKÜMETTE OLDUĞUNA İNANIYOR…

AK PARTİ bir şekilde seçmenin güvenini tekrar kazanabilir. Yeterli deliller toplandı İmamoğlu ve mesai arkadaşlarını serbest bırakıp davayı canlı olarak yayınlar her şeyi halkın gözü önünde yaparsa burada ciddi puan alır.

Gezi elemlerinden yılar sonra insanları göz atına alıp sorgulayıp ve bazılarını tutukladığı gibi 2018 yılında görevden aldığı belediye başkanlarını ne için görevden aldığını açıklayıp henüz FETÖ tehlikesi bitmediği için dava açmamıştık ama şu an hepsi hakkında dava açıyoruz derse buradan da ciddi bir puan alır.

2002’Den sonra verilen yüksek imarlar ile İstanbul’u Avrupa’nın gökdelen şampiyonu yapanlar hakkında dava açılsa ve 20 kattan sonraki binaları traşlama kararı alınsa ve bunlar en geç bir sene içinde traşlanacak denirse buradan da puan alır.

Çünkü Erdoğan Medeniyetimiz yataydır ve İstanbul’ a ihanet ettik, bundan bende soruluyum dedi.

Halk’ da madem İhanet ettiniz ve sorumlusunuz o halde daire veya ofis satın alanlar mağdur edilmemek kaydı ile son 22 yılda yapılan gökdelenlerin fazla katlarını traşlayın. Sahillere (Ataköy ve Kasımpaşa Rixos) yapılan rant odaklı binaları yıkın.

Her ile bir üniversite açtık diyerek övündüğünüz kendi döneminizdeki üniversitelerin % 80’ini hemen kapatın.

Üniversite bitiren genç ben mühendis oldum, mimar oldum deyip masa başı iş peşinde koşuyor. Diğer işleri yapacak eleman sıkıntısı yaşıyor ülkemiz.

Büyükşehir yasasını değiştirin köyleri bir karar ile mahalle haline getirip hayvanı beslemeyi yasak hale getirmek büyük bir hata idi. Köy okullarını hemen geri açın.

Kim Devletten ne kadar para çaldıysa bir sene içinde hazineye iade ederse af edilecek. Bir daha da çalmayacağına dair yemin edecek.

Ak Parti konut fiyatlarını ve kiraları düşürmek için bir an önce İstanbul’a 1 milyon konut imalatına başladığını açıklarsa fiyatlar geriye doğru gider.

AK PARTİ İLK SEÇİMDE BARAJ ALTI KALMAK İSTEMİYORSA ADALETLİ YÖNETİM, EKONOMİK REFAH,ÖZGÜRLÜK KONUSUNDA HALKIN ÖNÜNÜ AÇMALI…

Sokakta ki halk kendisini bir çok konuda baskı altında görüyor. Adaletin herkese eşit işlediğine dair eylem ve söylemler halkı tatmin etmeli. Basit bir örnek vermek gerekirse CHP’li Gaziantep Şehit Kamil Belediye başkanı ile alakalı dava açıldığını istifadan sonra davanın düştüğünü söyleyenler var. Böyle olunca adalete güven zedeleniyor.

Sokak röportajı yaparken mikrofonlarımıza konuşanlardan daha çok kamera arkasında konuşanlar daha çok ilginç sözler söylüyorlar. Ak Parti sokaklardan koptu en çok duyduğumuz çığlık.

İBB yolsuzluk soruşturmasından bu yana nerede ise 90 gün dolacak. Deliller toplanmış olmalı ve üst düzey yöneticiler serbest bırakılsa kimse kaçmaz ? Davalar tutuklu olmadan da yapılabilir. 11 yaşında çocuğu olan bir anneyi evladından ayırıp uzak bir hapishaneye göndermek doğru değil. Amaç suçluyu mu bulmak yoksa daha dava görülürken bile insanları cezalandırma yoluna gitmek doğru değil.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)