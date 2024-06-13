MAZERETİ OLAN HAKİM NEDEN DAVACIDAN MAZERET DİLEKÇESİ İSTİYORSUNUZ

Davacı ben geldim buradayım hakim olsaydı duruşmam olacaktı. Mahkemenin hatasından dolayı davam görülemiyor,benim değil sizin bana mazeret dilekçesi vermeniz gerekirken neden benden mazeret dilekçesi istiyorsunuz zaten bu duruşma için 8 ay önceden bugüne gün vermiştiniz diyerek üzüntüsünü ifade ederek mecburen Küçükçekmece Adliyesinden ayrılmıştır.

BU SİSTEM SİSTEM DEĞİL HAKİMLER DAVALARI ERKEN SÜREDE BİTİRMEK İÇİN DEĞİL BİTİRMEMEK İÇİN ÇABA HARCIYORLAR….

Türkiye‘de yapılan yanlış yargılamalardan dolayı davalar uzadıkça uzuyıur bu da gereksiz bir meşguliyet oluşturuyor.

Oysaki hakimler dosyanın içeriğini iyice sağlıklı bir kafa ile mealini anlayarak okursa en fazla 3.duruşmada % 95 adalet sağlanarak karar vermek mümkün. Haklim hasta duruşmayı 9 ay sonraya at,tapudan yazı gelmedi dava 7 ay geriye at, şahit gelmedi 6 ay geriye at…her kurum ve kişi üzerine düşeni yapmaz ise yargı onlara da vazifesini yapmadığından ceza verirse mahkeme süreçleri bu kadar gereksiz yere uzama.

YARGIDA BU KADAR DA OLMAZ DEDİRTEN BİR OLAY YAŞANDI

Kendisi kiracı olan ve ev sahibinin Küçükçekmece Adliyesinde tatçığı tahliye davasını kaybeden R.H. 9.040 TL kira öderken ikamet ettiği daireyi mahkeme kararı ile tahliye etmek zorunda kalınca mecburen 43.000 TL ye ikamet edeceği yeni bir daireyi borç harç alarak tutuyor.

Ev sahibi dava açtığı için bu habere konu olan R.H. ‘de bende kiracıma dava açayım diyerek 2022’de kendisine açılan dava gibi ben kendi daireme taşınacağım diyerek dava açtı.

Dava açıldığı zaman zaten çok uzun bir süre sonraya ilk duruşma günü veriliyor. Yapılan ilk duruşmadan sonra şahitlerin dinlenmesi için dava günü için 23.11.2023 tarihine gün verildi. Bu tarihte şahitler dinlendi. Yaklaşık 8 ay sonraya denk gelen 28.05.2024 saat 10.10 da gün verildi.

MAHKEME ARA KARARI GEREĞİ DAVALI’NIN DAVA KONUSU VE DİĞER DAİRESİ İÇİN KEŞİF YAPILAMSINA KARAR VERDİ VE 20 BİN TL BİLİRKİŞİ VE HARÇ ÜCRETİ YATIRILMASINI İSETDİ VE YATIRILDI…

Davalı olarak ihtiyacımız olan evimizde yaşayamayarak ciddi bir mağduriyet yaşıyoruz.

2019’da zaten satın aldığımız evde kiracı olan kişi bir sene Banaz izin verin dediği için kontrat yapıp tamam dedik.

Ancak malum kiralar fahiş derecede artınca kiracı ben çıkmıyorum dava zaten yıllar sürere dava açın diyerek yargının içine düştüğü durumu bildiği için gayet rahat bir şekilde 25 bin lira kirası olan konutumuzda 4 bin TL ye ikamet ediyor. Mağduriyet üstüne mağduriyet yaşamak kaderimiz olmamalıdır. 9.040 TL kira ödeyen davalı mağdur R.H.Iraklı ev sahibin açtığı davayı kazanması ile mahkeme kararı ile kapı dışı edildiğinden 5 misli daha pahalı olan aynı büyüklükteki ve aynı site içindeki daireyi tutmak zorunda kaldı.İkamet etmek için 2019’da satın aldığı dairesine kavuşamayan Davalı,hakim duruşma yapmadığı için dava 8 ay sonraya atılarak varlık içinde yokluk yaşamasına göz yumuluyor.

DAVAYA GELEMEYEN HAKİMİN HATSININ BEDELİNİ NEDEN BİZ ÖDÜYORUZ ?

23.11.2023’ de yani bundan tam 7.5 ay önce 28.05.2024’de duruşma günü veriliyor. Bu süre dava için çok uzun ama yoğunluk var herkes davalık dedikleri için bir şey diyemedik. Biz davanın görülmemesinin sebebi hakim olduğundan kısa süre sonraya gün vererek hatasını telafi edecektir diye beklerken sanki duruşma kendi mazeretinden dolayı olmamış gibi 16.01.2025 tarihine UYAP üzerinden gün verdiği tarafımıza bildirildi.

UYAPTAN GELEN MESAJ ÜZERİNE ADETA ÜZERİMİZE KAYNAR SULAR BOŞALDI

ZATEN 2 YILDIR AÇTIĞIMIZ DAVADA BİR ARPA BOYU YOL ALAMAMIŞKEN BİR ÖNCEKİ DURUŞMADA 8 AY SONRAYA VERİLEN DURUŞMA GÜNÜNDE HAKİM OLMADIĞI İÇİN DURUŞMAMIZ YAPILAMADI.

BİZ HAKİM KENDİ DURUMUNDAN DOLAYI DURUŞMAYA GELEMEDİĞİ İÇİN KISA SÜRELİ ( 30-35 GÜN SONRAYA DURUŞMA GÜNÜ VERİR DİYE DÜŞÜNÜRKEN) TAM 8 AY SONRAYA YENİ BİR GÜN VERDİLER.

DAVALI R.H.NİN İSYANI YÜREK BURKTU,GEÇ GELEN ADALET ADALET DEĞİLDİR DEDİ

Davacı R.H Gazetemize şunları söyledi: “Ben 4 evladım ve eşimle beraber 6 kişilik ailem ile yaşamak üzere 2019’da satın aldığım dairemde ikamet eden kiracım tek başına yaşıyor.

Bana daireyi satan emlakçım bir sene oturmansa izin vermelisin dediği için tamam dedim.

Şu an 5.senesine girdi ama 25/27 bin TL kirası olan dairem de 4 bin TL gibi komik bir kira ödediği için yargının yavaş işleyişinden cesarete alarak malımıza çökmüş durumda.

Ben 9.040 TL ye kirada idim Iraklı ev sahibim açtığı davayı kazanıp bütün yargılama süreçlerini tamamlayınca 23.01.2024 tarihinde kapıma dayanarak 1 hafta içinde çıkacağına söz verirsen sana evi toplaman için izin veririm aksi halde icra ile eşyalarınızı yedi emin deposuna taşıtırım deyince mecbur kaldık hemen aynı büyüklükte yan blokta yeni bir daireyi borç harç 43.000 TL ye kiralamak zorunda kaldım.

Zaten 2019’dan beri kendi dairem olduğu halde davalarla kiralarla uğraşmakla karşı karşıyayım.

Davaların uzun sürmesi zaten canımızı acıtıyor. Ancak 28.05.2024’de yapılacak duruşmaya gelmeyen hakim’in sanki hata bizden kaynaklanmış gibi dava günü yani 28.05.2024’de tam 8 ay sonraya denk gelen 16.01.2025 tarihine gün vererek mağduriyetimizi ve üzüntümüzü kat be kat arttırmıştır.

Dava gününden bir sora yani 29.05.2024 tarihinde ön büroya bir dilekçe vererek duruşmanın yapılmamasının nedeni bizden değil sayın mahkeme hakimizin mazeretinden kaynaklanmıştır. Bu durumu göz önüne alarak daha yakın bir süre sonraya duruşma günü vererek zaten 5 yıldır mağdur edilmemiz yetmezmiş gibi bu seferde 8 aya yakın bir süre sonra gün vererek bizi daha mağdur etmeyin diyerek dilekçe verdik.

6 Haziran 2024’de SMS mesajı ile talebimizin kabul görmediği ile alakalı tarafımıza bilgi gelmiştir.

Şubat –Haziran 2024 arası 43.000 TL kira borcumu zar zor eşten dosttan borç alarak ödedim.

Peki Temmuz’dan davanın görüleceği 16.01.2025 gününe kadar olan 8 aylık sürede ben kiramı nasıl ödeyeceğim?

Ev sahibimizin açtığı davayı kaybetmişim,tahliye edilmişimi,bilirkişi raporunda dava konusu dairenin yaşamıma uygun olduğunu ve kızımın okula yürüme mesafesinde olduğu söz konusu raporda yazmış .

Davamız 28.05.2024’de görülseydi muhtemelen hakim tahliye kararı verecekti.

Bizde kiracı ile konuşup üst mahkemeye götürmez iseniz avukatlık ücretini, bilirkişi ücretini ve diğer yargılama masraflarını sizden almayacağız dememiz halinde muhtemelen kiracımızda ve makul teklifi kabul edecekti ve biz mahkeme ve kiralarla uğraşmak yerine kendi evimizde huzurlu bir yaşam sürebilecektik.

Kaynak :İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)